Chết cười với cảnh quay cực “ảo” của phim Ấn Độ, dân mạng bình luận: Thách thức mọi định luật vật lý và thời gian

- Câu chuyện này làm mình nhớ đến phim Cô Dâu 8 Tuổi. Đã bị bắn vào đầu chết rồi, thế mà lúc Jagdish khóc lóc hối hận các thứ xong cái Anandi tự dưng sống lại. Lúc ý xem xong mình kiểu "uây, thật vi diệu".

- Thách thức mọi định luật vật lý và thời gian

- Làm diễn viên bên Ấn Độ công nhận đỡ tủi thân. Vai có phụ cỡ nào cũng được quay chuyển động chậm một phát rõ cái mặt đang ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.

- Chúa tể kịch bản, bà hoàng đạo diễn, nhà sản xuất đại tài, bộ phim thế kỷ.

- Nhà đài dám phát, khán giả dám xem

- Quái vật quạt trong truyền thuyết

Nguồn: K Love, Maybe You Never Watched This Movie

