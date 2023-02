Nữ chính hack tuổi đỉnh nhất phim Hàn hiện tại: U40 mà như đôi mươi, visual ra sao mà bị so với một đàn em nức tiếng?

The Heavenly Idol (Thần Tượng Vô Danh) là bộ phim đánh dấu sự tái xuất của mỹ nam đang lên Kim Min Kyu sau cơn sốt A Business Proposal. Sánh đôi bên mỹ nam họ Kim là nữ diễn viên xinh đẹp Go Bo Gyeol. Trong phim, Kim Min Kyu vào vai vị mục sư quyền năng Rembrary từ một thế giới khác bất ngờ "xuyên không" đến trái đất, tỉnh dậy trong cơ thể của Woo Yeon Woo, thành viên nhóm nhạc thần tượng không nổi tiếng Wild Animal. Trong khi đó, Go Bo Gyeol vào vai Kim Dal - fan hâm mộ cuồng nhiệt của Wild Animal, nhất là Yeon Woo. Cô nỗ lực từng ngày cho tới khi trở thành người quản lý mới của Wild Animal và quyết tâm giúp nhóm nhạc này vực dậy.



Sau những tập đầu tiên, The Heavenly Idol nhận được những phản đối tương đối tích cực, đặc biệt là xung quanh màn trở lại của nam diễn viên Kim Min Kyu. Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho màn lột xác của mỹ nam họ Kim trong vai diễn một nam thần tượng kỳ quặc. Trong khi đó, nữ chính Go Bo Gyeol lại gây bất ngờ bởi nhan sắc trẻ trung của mình. Khán giả không ngờ rằng, Bo Gyeol lại hơn Kim Min Kyu tới 6 tuổi. Hiện tại cô đã ở độ tuổi 35 nhưng nhan sắc như thể mới đôi mươi, gương mặt thực sự trẻ trung, không có bất kỳ dấu hiệu tuổi tác nào. Thậm chí Bo Gyeol có đóng học sinh trung học có lẽ khán giả cũng không có gì lấn cấn.



Trẻ trung, xinh đẹp lại hợp vai như vậy nhưng vì không phải một tên tuổi đình đám, có phần kém tiếng hơn đàn em là mỹ nam đang lên nên thay vì Go Bo Gyeol, khán giả lại liên tục réo tên một số mỹ nhân khác cho vai diễn Kim Dal. Seol In Ah và Kim Se Jeong của A Business Proposal là những cái tên được khán giả nhắc đến nhiều nhất. Đặc biệt, khi xem màn trình diễn của Bo Gyeol, khán giả liên tục nhớ đến một cái tên đình đám là nữ diễn viên Kim Tae Ri. Sở dĩ có sự liên tưởng này là bởi vẻ ngoài của hai người có nét tương đồng với nhau. Việc nhan sắc hai người trông khá tương đồng vốn từ lâu đã là một topic nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả và ở lần trở lại này của Go Bo Gyeol, topic này lại một lần nữa hot trở lại.

Kim Tae Ri (trái) và Go Bo Gyeol (phải) - Ảnh: Hancinema

Ngoại hình giống, độ tuổi cũng khá tương đồng (Go Bo Gyeol hơn Kim Tae Ri 2 tuổi), đáng tiếc khi sự nghiệp của mỹ nhân họ Go lại không được khởi sắc như đàn em. Cô chủ yếu chỉ đóng vai phụ dù diễn xuất không thua kém gì các nữ chính. Trong quá khứ, cô từng nổi tiếng nhờ bộ phim Hi Bye Mama, đóng cùng đàn chị Kim Tae Hee, đáng tiếc sau bộ phim này, liên tục trong 3 năm, cô không có dự án mới nên danh tiếng không được "hâm nóng". The Heavenly Idol chính là bộ phim đánh dấu sự tái xuất sau 3 năm vắng bóng của Go Bo Gyeol và lần này, cô đã có cho mình một vai chính. Hi vọng sau dự án này, cái tên Go Bo Gyeol sẽ đến gần với nhiều khán giả hơn.

