Phim kinh dị Hàn hot nhất hiện nay bị chê kịch bản "chẳng ra sao": Phi logic phá hỏng nguyên tác, nữ chính gây ức chế

Bình luận của khán giả:

- Phim nhiều chỗ vô lý quá, xem cứ thấy nhàn nhạt, chắc tại mình kỳ vọng quá

- Ý tưởng hay, dàn diễn viên hợp vai, tạo được ấn tượng nhưng xem cảm thấy bộ phim này làm vẫn chưa tới. Chưa đọc truyện và chỉ xem phim thì nhiều đoạn bị hẫng, thiếu logic, không liền mạch, cảm giác như phim bị cắt cảnh khá nhiều để gói gọn được trong thời lượng dưới 2 tiếng

- Xem xong vẫn không hiểu lý do của sát nhân là gì, còn nữ chính thì cứ như lao đầu vào chỗ chết ý

- Phim bình thường. Si Wan diễn hay còn nữ chính diễn như kiểu "mọi người có thấy mình đang diễn không" nên không được tự nhiên lắm

- Phim cũng ổn nhưng mà đoạn cao trào thì làm chưa tới nên không thấy ghê là mấy. Hình như đạo diễn sợ người xem thót tim hay sao ấy

