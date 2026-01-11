700k một ký heo quay dính nạc hot nhất Việt Nam đầu năm nay, ai ăn xong cũng tiếc đứt ruột!

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước sự xuất hiện của một món ăn mới lạ mang tên heo quay dính nạc. Chỉ cần lướt qua vài video mukbang, không khó để nhận ra món ăn này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, thu hút hàng loạt lượt xem và bình luận khác nhau về hương vị. Từ cái tên đã gợi tò mò cho đến mức giá được cho là không hề dễ chịu, khiến ai ăn xong cũng cảm thấy tiếc “đứt ruột”.

Đúng như tên gọi, heo quay dính nạc là phiên bản heo quay với phần da được xử lý đặc biệt để đạt độ giòn tối đa nhưng vẫn bám chặt vào lớp thịt nạc bên dưới. Nhiều người nghe tên là đã có thể hình dung được độ giòn của món ăn này. Miếng da heo mỏng, màu đỏ ươm, khi cắn vào phát ra âm thanh giòn tan vui tai. Tuy nhiên, để được đánh giá là ngon, miếng heo quay phải đạt đủ ba lớp rõ ràng gồm da, mỡ và nạc. Lớp da giòn nhưng không quá cứng, lớp mỡ mỏng vừa đủ để tạo độ béo, còn phần nạc phải mềm không bị khô.

Món ăn khiến nhiều TikToker phải ăn thử. Ảnh: Hồ Kim Nhiễn, Bẻo Thèm Ăn, Dung Thích Ăn

Sự độc đáo trong kết cấu và cảm giác khi thưởng thức đã khiến món ăn này nhanh chóng trở thành lựa chọn của nhiều TikToker chuyên mukbang. Hàng loạt video ghi lại cảnh thưởng thức heo quay dính nạc đăng tải, kéo theo lượt tương tác tăng mạnh. Trong đó TikToker Hồ Kim Nhiễn gây chú ý khi ngay từ miếng đầu tiên đã không giấu được sự hào hứng. Cô liên tục khen món ăn có độ giòn rõ rệt.

Dung Thích Ăn ăn kèm món này với rau và bánh hỏi. Ảnh: Dung Thích Ăn

Trong khi đó nữ TikToker Dung Thích Ăn lại tập trung nhiều hơn và phần hương vị. Nữ TikToker cho rằng món ăn được tẩm ướp rất vừa miệng: "Không biết món ăn này được làm thế nào nhưng gia vị tẩm ướp rất ngon". Ngoài việc ăn riêng, Dung Thích Ăn còn gợi ý chấm kem nước mắm hoặc ăn cùng xôi, bánh hỏi và một ít rau sống rồi cuốn lại để món ăn thêm ngon. Nam TikToker Bẻo Thèm Ăn cũng không giấu được sự bất ngờ khi trải nghiệm món ăn này. Anh đặc biệt ấn tượng với lớp da heo dòng trong khi phần thịt bên trong lại mỏng mà không hề bị khô. Trong suốt video, thèm ăn liên tục khen ngợi "Da giòn sực còn lớp thịt rất mỏng" và cho rằng nếu ăn kèm bánh hỏi sẽ ngon miệng hơn.

Nam TikToker Bẻo Thèm Ăn cũng không giấu được sự bất ngờ khi trải nghiệm món ăn này. Ảnh: Bẻo Thèm Ăn

Bên cạnh hương vị, mức giá của heo quay dính nạc cũng là yếu tố khiến nhiều người bất ngờ khi được rao bán lên đến khoảng 700.000 đồng cho mỗi kg, giá thành có phần cao hơn thịt heo quay bình thường. Con số này khiến không ít cư dân mạng phải cân nhắc và cảm thấy tiếc “đứt ruột” bởi một số người cho rằng món ăn chỉ nên thưởng thức một lần cho biết, vì da heo quay sau khi chế biến có quá nhiều dầu, ăn nhiều dễ ngán: "Nhìn ngon vậy chứ tôi đã bỏ ra 700k mua và ăn thử nó không giòn tan mà kiểu giòn cúng ấy ăn xong muốn đi bộ nhá nên cân nhắc trước khi mua”, “Nhìn thì thấy ngon thiệt nhưng 700k thì tôi xin lùi bước”. Không những thế, phần thịt quá mỏng, không cảm nhận được phần mỡ cảm giác làm mất đi vị ngon vốn có của heo quay.

Cũng có một số cư dân mạng bình luận bên dưới video review của các TikToker rằng món ăn này không có gì đặc biệt đến nỗi phải tấm tắc khen ngon: “Tôi vừa ăn xong, ăn cho biết thôi chứ không có gì đặc biệt”, “Mới ăn xong vừa mắc vừa dở”, “Thịt khô ran là thấy không ngon rồi đó”.

Một số ý kiến cho rằng phần thịt này quá mỏng có phần giảm cảm giác ngon vốn có của thịt heo. Ảnh: Bà Nụ Sầu Riêng

Ngược lại cũng có ý kiến nhận định rằng heo quay dính nạc thực sự ngon nếu biết kết hợp cùng các món ăn phù hợp, vừa tăng hương vị vừa giảm cảm giác ngấy. Dù còn nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận rằng da heo dính nạc đã tạo nên một “cơn sốt” nhất định trên mạng xã hội. Với nhiều người đây là món ăn đáng để trải nghiệm cảm giác giòn rụm khác biệt, nhưng việc có quay lại lần thứ hai hay không vẫn còn tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi thực khách.