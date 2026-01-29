7 thay đổi lớn trong hướng dẫn chế độ ăn uống mới của Hoa Kỳ: Không quá xa lạ với người Việt, nhiều người thích ngay từ điều đầu tiên

Trong nhiều thập kỷ, "Hướng dẫn Chế độ ăn dành cho người Mỹ" được xem là kim chỉ nam cho mọi lời khuyên dinh dưỡng: ăn ít béo, hạn chế thịt đỏ, tránh bơ sữa nguyên kem, kiểm soát nghiêm ngặt calo và khẩu phần. Từ bữa ăn học đường, thực đơn bệnh viện cho tới khuyến nghị của bác sĩ gia đình. Tất cả đều dựa vào bộ hướng dẫn này.

Nhưng phiên bản Hướng dẫn Dinh dưỡng Mỹ giai đoạn 2025–2030 vừa được công bố đang khiến giới chuyên gia và người tiêu dùng "giật mình". Lần đầu tiên sau nhiều năm, các nhà hoạch định chính sách dinh dưỡng thừa nhận: cách con người ăn uống trong thực tế đã thay đổi, và khoa học dinh dưỡng cũng không còn đứng yên.

Thay vì tiếp tục khuyến khích ăn "ít béo - nhiều tinh bột" như trước, hướng dẫn mới chuyển trọng tâm sang thực phẩm thật, protein chất lượng cao, chất béo tự nhiên và giảm mạnh thực phẩm siêu chế biến. Một số quan điểm từng bị coi là "không tốt cho sức khỏe" – như sữa nguyên kem hay chất béo tự nhiên - nay được nhìn nhận lại dưới góc độ khoa học cập nhật.

Theo Eat This, Not That!, đây không phải là những chỉnh sửa nhỏ mang tính kỹ thuật, mà là những thay đổi mang tính bước ngoặt, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hàng triệu người Mỹ ăn uống mỗi ngày - từ bữa sáng gia đình cho tới chính sách dinh dưỡng quốc gia.

Vậy Hướng dẫn Dinh dưỡng Mỹ mới đã thay đổi điều gì? Và vì sao nhiều chuyên gia cho rằng đây là "cuộc lật trang" quan trọng nhất trong nhiều năm qua? Dưới đây là 7 điểm thay đổi lớn đang được giới dinh dưỡng đặc biệt quan tâm.