7 sản phẩm oanh tạc doanh số Olive Young, cứ lên kệ là chị em châu Á mua ầm ầm

Olive Young được xem là "thiên đường mỹ phẩm" tại Hàn Quốc, nơi quy tụ hàng loạt sản phẩm làm đẹp đình đám từ skincare, makeup đến chăm sóc tóc và cơ thể. Giữa vô vàn lựa chọn tại đây, không ít người dễ rơi vào cảnh phân vân khi đứng trước các kệ hàng. Nếu chưa biết nên bắt đầu từ đâu, chị em có thể tham khảo danh sách 7 món làm đẹp đáng sắm dưới đây.

1. Dầu gội LILYEVE Grow Turn 3D Volume

Dầu gội LILYEVE Grow Turn 3D Volume là một trong những sản phẩm chăm sóc tóc đang được nhiều người quan tâm tại Olive Young. Sản phẩm được giới thiệu với khả năng làm sạch da đầu, đồng thời hỗ trợ tạo độ phồng tự nhiên cho chân tóc, giúp mái tóc trông dày dặn và bồng bềnh hơn.

Công thức của dầu gội hướng đến việc cải thiện tình trạng tóc xẹp, dễ bết hoặc đường ngôi tóc trông rõ. Kết cấu sản phẩm khá nhẹ, tạo bọt tốt và mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng, phù hợp với những ai muốn mái tóc tơi và có độ phồng tự nhiên sau khi gội. Sản phẩm hiện nhận được điểm đánh giá 4.8 sao, cho thấy mức độ yêu thích cao từ các tín đồ mê làm đẹp.

2. Ủ tóc UNOVE Deep Damage Treatment EX

UNOVE Deep Damage Treatment EX là sản phẩm chăm sóc tóc quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong danh sách bán chạy tại Olive Young. Sản phẩm được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng hỗ trợ cải thiện tình trạng tóc khô xơ, hư tổn do uốn, nhuộm hoặc tạo kiểu nhiệt.

Kết cấu kem ủ khá đậm đặc, giúp bổ sung độ ẩm cho sợi tóc, mang lại cảm giác mềm mượt và dễ chải hơn sau khi sử dụng. Ngoài ra, sản phẩm còn hướng đến việc giúp tóc trông suôn và vào nếp hơn, hạn chế tình trạng xơ rối sau khi gội. Khi sử dụng đều đặn, mái tóc có thể trở nên mượt mà và gọn gàng hơn, phù hợp với những người thường xuyên tạo kiểu hoặc có mái tóc dễ khô xơ.

3. Serum Arencia Holy Hyssop Serum 30

Arencia Holy Hyssop Serum 30 là serum dưỡng da đang nằm trong danh sách "hot deal" tại Olive Young. Sản phẩm có thiết kế dạng hũ với kết cấu đặc và giàu dưỡng chất. Em này được giới thiệu với công dụng hỗ trợ cấp ẩm, giúp da mềm mịn và cải thiện độ đàn hồi. Bên cạnh đó, chiết xuất hyssop trong công thức cũng được nhắc đến như thành phần giúp làm dịu và chăm sóc làn da. Nhờ kết cấu đậm đặc nhưng vẫn dễ tán, sản phẩm phù hợp với những ai đang tìm kiếm một bước dưỡng giúp làn da trông căng mịn và đủ ẩm hơn.

4. Tinh chất làm mềm bã nhờn Ilso Super Melting Sebum Softener

Ilso Super Melting Sebum Softener là sản phẩm chăm sóc da được nhiều người nhắc đến khi tìm giải pháp cho tình trạng bã nhờn và mụn đầu đen, đặc biệt ở vùng mũi. Sản phẩm hướng đến việc làm mềm lớp dầu thừa và bã nhờn tích tụ trong lỗ chân lông, từ đó giúp quá trình làm sạch trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Tinh chất có kết cấu lỏng nhẹ, thường được thấm vào bông cotton rồi đặt lên vùng da cần chăm sóc trong vài phút. Cách dùng này giúp lớp bã nhờn được làm mềm trước khi làm sạch bằng các bước skincare tiếp theo.

5. Serum Torriden Dive-In

Torriden Dive-In Serum là một trong những sản phẩm cấp ẩm nổi bật tại Olive Young và luôn được các tín đồ skincare "chọn mặt gửi vàng". Serum gây ấn tượng với bảng thành phần chứa nhiều loại hyaluronic acid giúp bổ sung độ ẩm cho làn da, mang lại cảm giác căng mọng và mềm mịn hơn sau khi sử dụng.

Kết cấu serum khá lỏng nhẹ, thấm nhanh và không tạo cảm giác nặng mặt, phù hợp với nhiều loại da, đặc biệt là da thiếu nước. Nhờ khả năng cấp ẩm tốt và cảm giác dễ chịu khi dùng, Torriden Dive-In Serum thường được nhiều người lựa chọn trong chu trình dưỡng da hàng ngày để giúp làn da duy trì độ ẩm và trông tươi tắn hơn.

6. Dưỡng môi BRING GREEN Bamboo Hyalu Lip Essence

Trong routine dưỡng da, dưỡng môi luôn là bước đơn giản nhưng khó có thể bỏ qua, bởi một đôi môi mềm mại và đủ ẩm sẽ giúp gương mặt trông tươi tắn hơn. Chính vì vậy, các sản phẩm dưỡng môi cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng làm đẹp. Trong đó, BRING GREEN Bamboo Hyalu Lip Essence là "ngôi sao" được yêu thích tại Olive Young nhờ khả năng cấp ẩm và chăm sóc môi khô.

Sản phẩm chứa các thành phần hướng đến việc bổ sung độ ẩm cho môi, giúp đôi môi trông mềm mại và hạn chế tình trạng khô nứt. Kết cấu dạng essence khá nhẹ, khi thoa lên môi tạo cảm giác ẩm mượt nhưng không quá dày hay nặng. Nhờ thiết kế nhỏ gọn và dễ sử dụng, đây là món đồ được nhiều người lựa chọn để sử dụng hằng ngày.

7. Kem dưỡng Heveblue Salmon Caring Centella Cream

Heveblue Salmon Caring Centella Cream là sản phẩm kem dưỡng được nhiều tín đồ làm đẹp quan tâm. Sản phẩm từng được một số makeup artist của IVE và Karina (aespa) gợi ý sử dụng, nhờ đó càng thu hút sự chú ý trong cộng đồng skincare.

Kem dưỡng được nhắc đến với khả năng cấp ẩm và chăm sóc làn da, giúp da trông căng mướt và mềm mịn hơn sau khi sử dụng. Kết cấu kem khá mịn, dễ tán và mang lại cảm giác ẩm mượt trên da, phù hợp để dùng trong bước dưỡng cuối của routine skincare. Nhờ đó, sản phẩm được nhiều người lựa chọn khi muốn làn da trông đủ ẩm và khỏe khoắn hơn.

