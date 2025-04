Nhắc tới những nàng công chúa đẹp nhất màn ảnh Hàn, khán giả sẽ không thể nào quên những tạo hình vừa nền nã vừa rực rỡ của loạt mỹ nhân đình đám này.

1. Son Ye Jin

Không hổ danh “tình đầu quốc dân”, Son Ye Jin đã có màn hóa thân đỉnh cao trong The Last Princess (2016), bộ phim kể về công chúa Deokhye - người con gái cuối cùng của hoàng thất. Dù nhân vật phải trải qua nhiều bi kịch, từ tha hương đến bệnh tật, nhưng vẻ đẹp dịu dàng pha lẫn nét u buồn của Son Ye Jin vẫn khiến người xem không thể rời mắt. Visual đỉnh cao, diễn xuất xuất thần – Son Ye Jin thực sự khiến hình ảnh nàng công chúa trở nên sống động, đầy ám ảnh. Thậm chí nét đẹp của cô trong bộ phim này còn được cho là "đúng chuẩn sách giáo khoa", hoàn hảo tuyệt đối.

2. Oh Yeon Seo

Oh Yeon Seo trong Shine or Go Crazy (2015) là hiện thân của sự rực rỡ và kiêu hãnh. Vào vai công chúa Shin Yool mất nước, cô ghi điểm tuyệt đối nhờ nhan sắc tinh tế, nụ cười sáng bừng cả màn ảnh. Dù giữa những tranh đấu quyền lực và tình yêu ngang trái, Shin Yool của Oh Yeon Seo vẫn tỏa sáng như ánh dương, khiến ai cũng phải xiêu lòng.

3. Lee Yeon Hee

Sở hữu nét đẹp trong trẻo, thanh thoát như giọt sương mai, Lee Yeon Hee khi hóa thân thành công chúa Jeong Myeong trong Hwajung (2015) đã chinh phục người xem ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Dù nhân vật trải qua nhiều sóng gió từ mất ngôi, lưu lạc đến kiên cường đấu tranh, nhưng vẻ đẹp nền nã và khí chất cao quý của Lee Yeon Hee vẫn khiến khán giả phải trầm trồ. Chỉ tiếc là trong phim, diễn xuất của Lee Yeon Hee không thực sự ấn tượng khiến vai diễn của cô nhận về nhiều phản ứng trái chiều.

4. Lee Bo Young

Trong Bài ca Seo Dong (2005), Lee Bo Young vào vai công chúa Seon Hwa – một mỹ nhân đúng chuẩn cổ điển: xinh đẹp, thông minh và dịu dàng. Tạo hình trong trang phục truyền thống càng tôn thêm những đường nét thanh tú của cô. Dù phải đối mặt với tình yêu ngang trái và những biến động hoàng tộc, hình ảnh công chúa Seon Hwa do Lee Bo Young thể hiện vẫn tràn đầy khí chất thanh tao, nhẹ nhàng mà cuốn hút. Nhìn lại tạo hình cổ trang hiếm hoi trong sự nghiệp của Lee Bo Young, khán giả tiếc nuối vì cô không theo đuổi thể loại phim này nhiều hơn.

5. Park Min Young

Nhắc đến Park Min Young, khán giả sẽ nhớ ngay đến tạo hình công chúa Ra Hee trong Princess Ja Myung (2009). Với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hoàn hảo như tranh vẽ, Park Min Young toát lên thần thái vừa ngọt ngào vừa sắc sảo. Dù nhân vật Ra Hee là cô công chúa đầy tham vọng và mưu toan, nhưng ngoại hình xinh đẹp rạng ngời của Park Min Young vẫn khiến nhân vật trở nên khó quên trong lòng người xem.

6. Go Ara

Go Ara trong The Scandal of Chun Hwa ghi dấu ấn với vẻ đẹp thanh xuân tràn đầy sức sống. Vào vai công chúa Hwa Ri – người thẳng thắn, ngổ ngáo nhưng cực kỳ dễ thương, Go Ara mang tới một nàng công chúa khác biệt: vừa đài các, vừa gần gũi, tinh nghịch. Đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ của cô nàng chính là "vũ khí" đốn tim hàng loạt khán giả. Đặc biệt, khán giả thực sự sốc khi biết rằng Go Ara đóng vai này khi cô đã ở độ tuổi U40. Trong tạo hình công chúa tinh nghịch, nữ diễn viên chỉ như mới đôi mươi.

7. Moon Chae Won

Trong The Princess’s Man (2011), Moon Chae Won vào vai công chúa Lee Se Ryung, cô gái dám yêu dám hận, dám hy sinh tất cả vì tình yêu. Dưới bàn tay nhào nặn của Moon Chae Won, Se Ryung hiện lên vừa dịu dàng, nữ tính, vừa mạnh mẽ, bản lĩnh. Tạo hình cổ trang càng làm bật lên những đường nét thanh tú, khí chất hoàng gia tự nhiên của nữ diễn viên, khiến người xem không thể rời mắt khỏi từng khung hình.