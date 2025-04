Trong thế giới phim Hàn, tình yêu không chỉ được kể bằng lời thoại hay ánh mắt mà còn bằng từng khung hình được đầu tư tỉ mỉ đến từng chi tiết. Để tạo nên những cảnh quay khiến trái tim người xem "lụi tim", nhiều bộ phim lãng mạn đã chi ra số tiền không nhỏ cho bối cảnh nước ngoài, kỹ xảo điện ảnh và dàn dựng công phu. Dưới đây là những bộ phim tình cảm Hàn Quốc "chịu chơi" khi đầu tư khủng vào từng giây phút lãng mạn.

Huyền Thoại Biển Xanh

Huyền thoại biển xanh (The Legend of the Blue Sea) là một trong những bộ phim lãng mạn Hàn Quốc được đầu tư mạnh tay nhất trong lịch sử. Với tổng ngân sách lên tới 22 tỷ won (khoảng 18,6 triệu USD), bộ phim không chỉ thu hút khán giả bởi câu chuyện tình xuyên không giữa nàng tiên cá Shim Chung (Jun Ji Hyun) và tên lừa đảo Heo Joon Jae (Lee Min Ho), mà còn bởi những cảnh quay tình cảm đẹp mắt và ấn tượng.

Đặc biệt, để tăng thêm phần lãng mạn và sự cuốn hút, đoàn làm phim đã thực hiện nhiều phân cảnh lãng mạn của Lee Min Ho và Jun Ji Hyun tại các địa điểm nổi tiếng ở nước ngoài, bao gồm Palau và Tây Ban Nha. Những cảnh quay đẹp giữa hai nhân vật chính dưới bối cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp không chỉ tôn lên vẻ đẹp của câu chuyện mà còn làm nổi bật sự chịu chi của nhà sản xuất vào những phân cảnh đặc sắc này. Đặc biệt, các cảnh quay dưới nước và hiệu ứng CGI phức tạp đã được đầu tư để tái hiện những khoảnh khắc thần tiên giữa cặp đôi chính.

Theo thông tin từ Tatler Asia, Jun Ji Hyun nhận cát-xê lên tới 100 triệu won mỗi tập, cho thấy sự đầu tư vào dàn diễn viên hàng đầu. Với rating trung bình đạt 17,6% và được phát sóng tại hơn 20 quốc gia, Huyền thoại biển xanh không chỉ chinh phục khán giả bằng nội dung hấp dẫn mà còn bởi chất lượng sản xuất đỉnh cao.

Hậu Duệ Mặt Trời

Không chỉ làm say lòng người xem nhờ câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa đại úy Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) và bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo), Descendants of the Sun - Hậu Duệ Mặt Trời (2016) còn gây ấn tượng mạnh bởi những thước phim lãng mạn đẹp đến nghẹt thở được quay tại Hy Lạp – nơi thiên nhiên và tình yêu hòa quyện trong từng khung hình. Đặc biệt, cảnh quay tại bãi biển Navagio trên đảo Zakynthos, với nước biển xanh ngọc bích và xác tàu đắm nổi bật giữa nền cát trắng, đã trở thành biểu tượng thị giác của bộ phim.

Để hiện thực hóa những cảnh quay mang màu sắc điện ảnh ấy, đoàn làm phim đã dành gần một tháng rong ruổi qua nhiều địa điểm thơ mộng như Zakynthos, Arachova và Lemnos. Việc ghi hình ở nước ngoài với quy mô lớn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận hậu cần, kỹ thuật, ánh sáng và an ninh – một thử thách không hề nhỏ.

Với tổng chi phí sản xuất lên tới 13 tỷ won (tương đương 10,8 triệu USD), bộ phim đã mạnh tay phân bổ ngân sách cho các cảnh quay ngoại cảnh tại Hy Lạp – một quyết định táo bạo nhưng hoàn toàn xứng đáng. Nhờ đó, Hậu Duệ Mặt Trời không chỉ là một hiện tượng truyền hình về nội dung, mà còn trở thành chuẩn mực mới về mặt hình ảnh cho dòng phim lãng mạn Hàn Quốc.

Quý Ngài Ánh Dương

Trong Mr. Sunshine - Quý Ngài Ánh Dương (2018), từng khoảnh khắc lãng mạn giữa Eugene Choi (Lee Byung Hun) và Go Ae Shin (Kim Tae Ri) không chỉ chạm đến trái tim khán giả nhờ diễn xuất tinh tế, mà còn được nâng tầm bởi chất lượng sản xuất ở đẳng cấp điện ảnh. Để tái hiện chân thực không khí Hàn Quốc đầu thế kỷ 20 – một giai đoạn đầy biến động và thẩm mỹ đặc trưng – đoàn phim đã không ngần ngại đầu tư xây dựng các trường quay quy mô khổng lồ: khu phim trường tại Nonsan rộng tới 20.000 m² và một phim trường khác ở Daejeon trải dài 6.600 m².

Đi xa hơn cả chuẩn truyền hình, Mr. Sunshine là một trong những dự án Hàn Quốc được Netflix mạnh tay chi tiền bản quyền phân phối toàn cầu lên đến 30 tỷ won (khoảng 26,2 triệu USD). Khoản đầu tư này không chỉ bảo chứng cho chất lượng hình ảnh và bối cảnh, mà còn giúp bộ phim đạt đến sự hoàn thiện tinh xảo hiếm có, nơi từng góc máy, ánh sáng và thiết kế phục trang đều gợi lên một thời đại đã mất với vẻ đẹp ám ảnh và lãng mạn đến nao lòng.

Hạ Cánh Nơi Anh

Crash Landing on You - Hạ Cánh Nơi Anh (2019) không chỉ chinh phục khán giả bằng chuyện tình vượt biên giới giữa Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và Ri Jeong Hyeok (Hyun Bin), mà còn bởi những khung hình lãng mạn như mơ được quay tại Thụy Sĩ – nơi thiên nhiên trở thành nhân vật thứ ba, lặng lẽ chứng kiến sự thăng trầm của tình yêu. Những cảnh như buổi chơi piano bên hồ Brienz hay lần tái ngộ định mệnh trên cây cầu Panorama ở Sigriswil đã trở thành biểu tượng cảm xúc của bộ phim, khiến hàng triệu người xem không thể quên.

Để tạo nên những thước phim đầy thi vị ấy, đoàn làm phim đã không ngần ngại di chuyển đến nhiều địa danh nổi tiếng như làng Iseltwald – nơi mặt hồ Brienz phản chiếu bầu trời như gương, và cây cầu Sigriswil Panorama – nơi ôm trọn dãy Alps trong tầm mắt. Việc ghi hình tại các quốc gia châu Âu như Thụy Sĩ, cùng với bối cảnh giả lập tại Mông Cổ (thay thế cho Triều Tiên), yêu cầu nguồn kinh phí khổng lồ và sự chuẩn bị hậu kỳ vô cùng kỹ lưỡng.

Ngân sách của Crash Landing on You được đổ dồn vào các cảnh quay ngoại cảnh để đảm bảo từng khung hình đạt chất lượng điện ảnh cao nhất. Không chỉ là một bộ phim truyền hình, Hạ Cánh Nơi Anh đã vươn lên tầm tác phẩm nghệ thuật, nơi mỗi khung hình đều là một bức tranh được đầu tư bằng cả công sức lẫn tình yêu dành cho khán giả.

Gặp Gỡ

Encounter – Gặp gỡ (2018) ghi dấu bằng chuyện tình nhẹ nhàng nhưng sâu lắng giữa nữ chính Cha Soo Hyun (Song Hye Kyo) và chàng trai trẻ Kim Jin Hyuk (Park Bo Gum), được khởi đầu bằng khung cảnh đầy chất thơ tại Havana, Cuba. Không chỉ đơn thuần là bối cảnh đẹp mắt, Cuba trở thành chất liệu quan trọng để phim khắc họa một tình yêu vượt biên giới, văn hóa và định kiến xã hội.

Đoàn phim đã đầu tư mạnh tay để truyền tải trọn vẹn tinh thần phóng khoáng, nhiệt thành của xứ sở Caribe. Các cảnh quay nổi bật như buổi hoàng hôn trên Malecón Beach, hay điệu nhảy trên phố, đều được thực hiện với sự hỗ trợ từ các vũ công địa phương và chính quyền Havana. Phần hình ảnh của Encounter đặc biệt gây ấn tượng với gam màu ấm, ánh sáng tự nhiên và nhịp điệu chậm rãi, đậm chất điện ảnh.

Dù phải đối mặt với khí hậu khắc nghiệt và thủ tục hành chính phức tạp, đoàn làm phim đã ở lại Cuba suốt một tháng để đảm bảo từng khung hình đạt hiệu ứng cảm xúc cao nhất. Chính sự đầu tư tỉ mỉ vào bối cảnh và cảm xúc đã biến Encounter trở thành một bản tình ca điện ảnh thực thụ, khiến khán giả không thể rời mắt.

Hoàng Anh