7 loại rau quả có tác dụng chống nắng, sinh collagen nên ăn nhiều trong mùa hè

Sử dụng kem chống nắng là một bước quan trọng trong việc bảo vệ da, nhưng nó không phải là biện pháp duy nhất để chăm sóc da vào mùa hè. Bên cạnh việc thoa kem chống nắng, chị em cũng cần trang bị thêm các loại đồ bảo hộ như khẩu trang và áo chống nắng để tăng cường hiệu quả che chắn khỏi ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, việc bổ sung các loại rau củ quả giàu vitamin và khoáng chất vào chế độ ăn uống hàng ngày cũng góp phần tăng cường sức khỏe cho làn da, giúp da luôn mịn màng, khỏe mạnh.



Bác sĩ da liễu Patricia Farris, một thành viên của Học viện Da liễu Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng việc ăn những thực phẩm chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất chống lão hóa có thể giúp tăng cường khả năng bảo vệ làn da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Những thực phẩm này có thể giúp chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và thậm chí là ung thư da.

7 loại rau quả có tác dụng chống nắng, sinh collagen

1. Quả mọng

Các loại quả mọng bao gồm việt quất, dâu tây, kỷ tử, nam việt quất... tất cả chúng đều giúp bảo vệ bạn dưới ánh nắng mặt trời. Điều này là nhờ hàm lượng vitamin C, flavonoid và carotenoid của chúng. Những chất này giúp bạn chống lại tia UV, giúp da sáng, khỏe, đều màu hơn trong những ngày nóng.

Ngoài chống nắng, vitamin C trong quả mọng còn là chất cần thiết để sản xuất collagen trong cơ thể.

2. Cà rốt

Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng cà rốt là nguồn carotenoid tuyệt vời giúp tăng cường sức khỏe làn da. Beta-carotene làm giảm chứng viêm do cháy nắng.

Ngoài ra, cà rốt cũng chứa một lượng đáng kể polyphenol, vitamin C và niacin, khiến chúng trở thành siêu thực phẩm cho da.

3. Cà chua

Cà chua thực sự là một nguồn lycopene dồi dào, đây là một loại sắc tố có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể giúp bảo vệ làn da khỏi tác động tiêu cực của ánh nắng mặt trời, đặc biệt là cháy nắng. Kết quả từ các nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ một lượng nhất định bột cà chua mỗi ngày trong khoảng 10 tuần có thể làm giảm đáng kể nguy cơ bị cháy nắng.

Ngoài ra, cà chua cũng rất giàu vitamin C. Vitamin C không chỉ quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, mà còn là một thành phần thiết yếu trong quá trình sản xuất collagen, giúp cải thiện độ đàn hồi và sự chắc khỏe cho làn da.

4. Hạt chia

Hạt chia được biết đến với hàm lượng dưỡng chất cao, bao gồm các axit béo omega-3, polyphenol như flavonoid, niacin và vitamin E. Những thành phần này có lợi cho sức khỏe miễn dịch, tim mạch và trao đổi chất, đồng thời giúp bảo vệ làn da. Hạt chia có thể thêm vào nhiều món ăn như sinh tố, bánh pudding hạt chia và các loại bánh nướng, làm chúng trở nên thơm ngon, bổ dưỡng.



5. Ớt chuông

Ớt chuông là một nguồn cung cấp vitamin C, lycopene và flavonoid dồi dào. Chúng mang lại lợi ích trong việc bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng. Những chất chống oxy hóa này giúp tăng cường sức đề kháng cho da trước những tổn thương từ môi trường.



6. Dưa chuột

Dưa chuột thực sự là một loại thực phẩm tốt cho da với khả năng dưỡng ẩm cao do chứa đến 96% là nước. Nó không những giúp cơ thể sản xuất collagen nhờ có chứa vitamin C, mà còn cung cấp axit caffeic và vitamin K, hai dưỡng chất có lợi cho da. Vitamin K đặc biệt hữu ích trong việc làm lành các tổn thương trên da như vết cháy nắng, còn axit caffeic chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi stress oxy hóa và tổn thương DNA.



7. Khoai lang

Khoai lang không chỉ nổi tiếng với màu sắc cam rực rỡ và vị ngọt đặc trưng mà còn được biết đến với những hợp chất có khả năng bảo vệ làn da khỏi tác động của tia UV.

Theo nghiên cứu năm 2020 đăng trên BBA – Molecular and Cell Biology of Lipids, khoai lang là nguồn cung cấp beta carotene dồi dào, một chất chống oxy hóa có khả năng hấp thụ tia UV. Đồng thời, ngăn chặn tác hại của gốc tự do phát sinh từ việc tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời.