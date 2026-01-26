7 kiếp xui xẻo của 1 nam nhân: Bỏ tiền mua áo dài Tết mà tưởng mớ giẻ lau, tức đến nỗi phải... bật cười

Tết cận kề thì không khí mua sắm lại càng rộn ràng, khi nhà nhà người người đua nhau sắm đồ đón xuân, đặc biệt là áo dài. Tưng bừng là thế nhưng mua sắm online lúc nào cũng dễ tiềm ẩn nhiều pha "hú hồn", để người trong cuộc đôi khi chỉ biết cười ra nước mắt khi mở hàng nhận đồ.

Điển hình là mới đây, cư dân mạng đã được phen cười ngất ngưởng trước màn đặt mua áo dài Tết "long bào" của một nam thanh niên. Trên trang Facebook cá nhân, anh chàng đăng tải hình ảnh cùng dòng chia sẻ đầy hài hước: "Thích cái áo dài 7,5 triệu tiếc tiền không dám mua, order shop quốc tế cái áo dài suýt 1 triệu và đây là thứ tôi nhận được..."

Chiếc áo dài Tết giá gần 1 triệu gây chấn động cõi mạng

Cận cảnh áo dài "long bào" viral nhất cõi mạng

Tốn cả triệu đồng cho thiết kế áo dài Tết, nam thanh niên đã có màn review khiến dân mạng cười bò. Theo đó, chất liệu chiếc áo bị "pha tạp" một cách khó hiểu, vừa giống lụa, vừa phi bóng, nhưng lại nhàu nhĩ chẳng khác gì... giẻ lau. Phom dáng thì rộng thùng thình, thiếu hẳn độ đứng phom. Và điểm gây chấn động nhất phải kể đến họa tiết rồng, với biểu cảm hoảng hốt và được in to bản ngay chính giữa, chi tiết này khiến tổng thể trông chẳng khác nào một chiếc "long bào phiên bản lỗi".

Chưa hết, ngay cả phần tag áo cũng khiến chính chủ phải đau não khi được thiết kế như một… lá bùa, đặt cạnh hình rồng càng tăng thêm độ khó hiểu cho trang phục.

Màn review áo dài của nam thanh niên khiến dân tình không nhin được cười

Thiết kế hình rồng với biểu cảm hoảng hốt, được in chính giữa áo dài

Tag áo khiến chính chủ ngây người vì quá giống... lá bùa

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài chia sẻ của nam thanh niên về chiếc áo dài Tết đã nhanh chóng nhận được đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Ai cũng không khỏi bất ngờ trước thiết kế có 1-0-2, hài hước cho rằng có lẽ đây là pha tốn tiền gây cười nhất mùa Tết năm nay. Một số bình luận của CĐM: - Mặc bộ này đi casting Táo Quân là chuẩn! - Có thể là cười tới Tết năm sau. - Con rồng này nhìn mặt hoảng hốt thực sự. - Tag áo giống bùa trấn yểm quá. - "Sít rịt" mùa Tết, may mà mua sớm nhé. Làm lại vẫn kịp. - Ngồi im content tự tìm đến. - Cười khùng luôn, trông bác như các Táo đang chuẩn bị lên chầu.

Ảnh: NVCC