Cùng mệnh Thổ như "dâu hào môn" Phương Nhi, Tết này các chị em chọn áo dài màu gì để "hút lộc" cả năm?

Mới đây, lễ Hằng Thuận của cô dâu Phương Nhi và chú rể Minh Hoàng đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Không chỉ gây ấn tượng bởi không gian trang nghiêm, ấm cúng, buổi lễ còn khiến nhiều người trầm trồ trước bộ áo dài cưới mang sắc vàng nổi bật mà cặp đôi lựa chọn. Thiết kế vừa đậm nét truyền thống, vừa sang trọng, tinh tế, tôn lên khí chất của cô dâu chú rể trong ngày trọng đại.

Đáng chú ý, sắc vàng của bộ áo dài không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn được xem là lựa chọn khéo léo về mặt phong thủy. Phương Nhi sinh năm 2000, thuộc mệnh Thổ, trong khi Minh Hoàng mang mệnh Kim, cả hai đều đặc biệt phù hợp với gam màu vàng. Theo ngũ hành, vàng là màu bản mệnh của Thổ, đồng thời Thổ sinh Kim, vì vậy sắc áo này được cho là mang lại may mắn, tài lộc và sự hòa hợp cho cặp đôi tân lang tân nương.

Nhìn từ câu chuyện của dâu hào môn Phương Nhi, nhiều chị em cũng bắt đầu quan tâm hơn đến việc lựa chọn trang phục Tết sao cho vừa đẹp mắt, vừa hợp mệnh. Vậy nếu cùng mệnh Thổ, Tết này chị em nên ưu tiên những gam màu áo dài nào?

Màu vàng: Lựa chọn chuẩn cho người mệnh Thổ

Không quá bất ngờ khi vàng được xem là gam màu đứng đầu danh sách dành cho người mệnh Thổ. Màu vàng tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng và năng lượng tích cực. Áo dài vàng trong dịp Tết không chỉ mang lại cảm giác ấm áp, rạng rỡ mà còn được tin rằng giúp người mặc thu hút vận may, tài lộc và sự hanh thông trong năm mới.

Nơi mua: Charm By Tea

Nơi mua: Femi Store

Nơi mua: PAVONE Fashion

Nâu đất: Cá tính nhưng vẫn sang trọng

Bên cạnh vàng, nâu đất cũng là màu bản mệnh của Thổ. Gam màu này mang vẻ đẹp trầm ổn, chín chắn và rất phù hợp với những chị em yêu thích phong cách "phú bà" sang chảnh của năm nay. Áo dài nâu đất khi kết hợp với họa tiết thêu tinh tế hay chất liệu gấm, lụa cao cấp sẽ tạo nên tổng thể vừa truyền thống vừa hiện đại, mà vẫn đậm nét cá tính cho nàng mệnh Thổ.

Nơi mua: Maison By LyPham

Nơi mua: Moceva Hà Nội

Nơi mua: TẰM

Đỏ, hồng, cam: Nhóm màu tương sinh giúp tăng vượng khí

Theo phong thủy, Hỏa sinh Thổ, vì vậy các gam màu thuộc hành Hỏa như đỏ, hồng, cam cũng rất tốt cho người mệnh Thổ. Đây đều là những màu sắc rực rỡ, mang không khí lễ hội, đặc biệt phù hợp trong dịp Tết. Một chiếc áo dài đỏ hoặc cam không chỉ giúp chị em nổi bật mà còn tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc và sự khởi đầu thuận lợi.

Nơi mua: BỐNG Design House

Nơi mua: GIANG DONNA

Nơi mua: Áo dài SON

Nơi mua: MYAN by CHL





Nên hạn chế những gam màu nào?

Ngược lại, người mệnh Thổ nên hạn chế các màu thuộc hành Mộc như xanh lá, bởi Mộc khắc Thổ. Những gam màu này có thể khiến năng lượng phong thủy bị suy giảm, không thực sự phù hợp để diện trong những dịp quan trọng đầu năm.

Từ câu chuyện lựa chọn áo dài cưới tinh tế của dâu hào môn Phương Nhi, có thể thấy rằng việc chọn trang phục hợp mệnh không chỉ giúp tôn lên vẻ đẹp bên ngoài mà còn mang ý nghĩa tinh thần tích cực. Tết này, nếu cùng mệnh Thổ, chị em đừng ngần ngại ưu tiên những gam màu vàng, nâu, đỏ hay cam để vừa rạng rỡ ngày xuân, vừa gửi gắm mong ước về một năm mới may mắn và viên mãn.



