Rời Hà Nội, mua nhà đất Nha Trang: Khi bài toán tài chính gia đình không còn xoay quanh "phải có nhà Thủ đô"

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với cuộc sống thuê nhà tại Hà Nội, chị Hải Yến (sinh năm 1987, Hà Nội, sở hữu kênh TikTok @hiphopemayfamily) cùng chồng và ba con đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người không khỏi bất ngờ: rời Hà Nội để chuyển vào Nha Trang sinh sống.

Không mua nhà Hà Nội: Lựa chọn có tính toán của hai vợ chồng

Chị Hải Yến cho biết, vợ chồng chị bắt đầu thuê nhà từ năm 2013, thời điểm gia đình đón em bé đầu lòng. "Lúc đó mình thuê nhà ngay sát cơ quan để có thể đi bộ đi làm, trưa còn tranh thủ về với con. Thời gian đó chỉ cần gần con là đủ" - chị Yến nhớ lại.

Trong suốt 10 năm thuê nhà tại Hà Nội, gia đình chị đã chuyển nhà tới 8 lần. Khác với nhiều gia đình trẻ khác, vợ chồng chị Hải Yến đã sớm thống nhất không mua nhà tại Hà Nội, dù thời điểm đó giá nhà chưa cao như hiện nay. Thay vào đó, hai vợ chồng dành tiền để đầu tư kinh doanh, tích lũy tài chính và du lịch trải nghiệm cuộc sống.

"Cuộc sống thuê nhà của vợ chồng mình khá linh hoạt, bởi không cần 8 - 9 tỷ trong tay, gia đình mình vẫn được ở trong khu chung cư cao cấp. Thuê nhà giúp vợ chồng mình tiếp cận sớm hơn ngôi nhà mơ ước, được hưởng thụ mức sống cao hơn để tái tạo sức lao động" - chị Yến chia sẻ.

Bên cạnh việc đầu tư, gia đình chị còn duy trì một thói quen đặc biệt: Mỗi năm dành ra một tháng để đi khám phá thế giới cùng các con.

Khoảng 2 năm trở lại đây, khi giá nhà Hà Nội tăng mạnh, gia đình chị bắt đầu suy nghĩ lại. "Dường như gia đình mình đã bỏ lỡ giai đoạn mua nhà cách đây 2 năm. Nhưng mình vẫn thấy quyết định thuê nhà là đúng, vì giá thuê không tăng nhanh như giá nhà".

Bên cạnh đó, gia đình đón thêm em bé thứ ba, khiến không gian sống trở nên chật chội. Chung cư 3 phòng ngủ không còn đáp ứng đủ nhu cầu của gia đình 5 người.

Bé trai thứ 2 nhà mình lại bị dị ứng thời tiết nên sổ mũi suốt cả mùa đông dài. Vì muốn các con được ra ngoài hít thở không khí trong lành, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hơn và lớn lên thật khỏe mạnh, nên vợ chồng mình quyết định chọn một thành phố biển, có nắng ấm quanh năm làm nơi dừng chân". Vợ chồng chị cũng cân nhắc cả tình hình sức khỏe của các con trước khi quyết định rời Hà Nội vào Nha Trang sinh sống.

Từ kế hoạch thuê nhà đến quyết định mua căn nhà 3 tầng rộng 100m2 tại Nha Trang

Ban đầu, kế hoạch của gia đình chỉ là thuê nhà để làm quen với môi trường sống mới. Tuy nhiên, các căn chung cư tại Nha Trang có diện tích khá nhỏ so với nhu cầu của gia đình 5 người.

Khi được giới thiệu căn nhà hiện tại, ấn tượng đầu tiên của hai vợ chồng là sự rộng rãi, thoáng mát, với 4 ban công rộng."Diện tích sử dụng của nhà đất tối ưu hơn chung cư rất nhiều. Cuối cùng, vợ chồng mình quyết tâm gom góp để mua luôn căn nhà này" - chị Yến chia sẻ.

Căn nhà mà gia đình chị chốt mua là nhà mặt đất 3 tầng, diện tích 100m², full nội thất, nằm trong khu đô thị mới cách biển khoảng 3-4km, đường sá thuận tiện, đầy đủ tiện ích và gần trường học cho các con.

Khi cả gia đình chuyển vào Nha Trang và bắt đầu cuộc sống mới trong căn nhà 3 tầng, chị Yến thừa nhận còn nhiều thứ cần sắp xếp, bài trí. Nếu như trước đây gia đình chị đa phần sống ở chung cư thì giờ là căn nhà 3 tầng rộng 100m² đầy đủ tiện nghi với 4 ban công thoáng mát.

Trong đó, 2 phòng riêng dành cho 2 bé lớn đã đưa vào sử dụng với không gian rộng rãi, hướng nhìn ra núi, bé út cũng có phòng ngủ riêng, thoải mái vận động vui chơi.

"Về mặt kinh tế thì chuyển vào Nha Trang, công việc của mình vẫn tất bật với các dự án nên thu nhập vẫn thế không thay đổi nhiều so với thời gian còn ở Hà Nội. Còn chồng mình mấy tháng đầu cũng chill với cuộc sống mới, nhưng sau đó lại tập trung công việc để thu nhập cả nhà được ổn định. Ông bà nội ngoại cũng vào Nha Trang chơi 1-2 tuần có khi ở lại cả tháng, còn nghiên cứu tìm nhà để sau chuyển cả vào Nha Trang" - chị tâm sự.

Cả nhà đối mặt với trận lũ lịch sử chỉ sau vài tháng chuyển vào Nha Trang

Tuy nhiên, cuộc sống mới không chỉ toàn màu hồng. Sau vài tháng chuyển vào Nha Trang, gia đình chị Yến phải đối mặt với trận lũ lịch sử vào tháng 11 vừa qua.

"6 tháng qua là những ngày tràn đầy nắng ấm, vui đùa bên bãi biển. Nhưng cũng có những ngày mưa lũ, nhà ngập, ô tô nhà mình chìm trong nước, đến giờ vẫn chưa sửa xong. Được nhiều mà mất cũng không ít" - chị Yến tâm sự.

Khi được hỏi có hối tiếc hay không, chị chỉ cười: "Nói không hối tiếc thì cũng không hẳn, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua".

Sau đợt lũ lịch sử, gia đình chị đã rút ra kinh nghiệm: "Mình ở Nha Trang, khu có thể bị lũ nhưng giờ đã có kinh nghiệm, kê đồ đạc cao hơn ở tầng 1, nếu có nguy cơ thì sẽ chạy xe đi cất ở chỗ cao hơn trong thành phố. Giờ vợ chồng mình đã có kinh nghiệm và chủ động trong phương án chạy lũ".

Nhịp sống, công việc và chi phí sinh hoạt tại Nha Trang

Chị Yến tâm sự, mới chuyển vào Nha Trang được 6 tháng thì đã "chịu trận" với con lũ lịch sử, tuy nhiên giờ mọi thứ cũng hồi lại được rồi, nhà cửa cũng được sửa sang và sơn mới.

Hai vợ chồng chị đều có công việc có thể làm từ xa, hàng ngày vợ làm việc tầng 2 chồng làm việc tầng 3, còn ra biển thì mỗi tuần 1 lần hoặc đi ăn tối rồi cả nhà ra biển đi dạo khoảng 30 - 1 tiếng rồi về. 6 tháng qua thì gia đình chị cũng tranh thủ đi được Đà Lạt, Mũi Né, Tp.HCM, hay đi biển Dốc Lết sáng đi chiều về.

"Thu nhập của mình không thay đổi nhiều so với khi ở Hà Nội. Chồng mình ban đầu 'chill' với cuộc sống mới, sau đó cũng quay lại tập trung công việc để ổn định kinh tế gia đình" - chị Yến chia sẻ.

Gia đình có 3 con nhỏ nên thời gian đầu vào Nha Trang rất tất bật, con chưa đi học nên hai vợ chồng phải thay nhau trông con. Chị Yến vừa đi chợ, trông con, vừa dọn nhà vì không có giúp việc.

"Mỗi ngày của mình đều đặn đưa 2 bé lớn đi học, sau đó qua chợ cóc hoặc chợ Vĩnh Ngọc mua thức ăn, sau đó về làm việc.

Gần trưa thì xuống nấu cơm, vì vợ chồng mình làm online cả ngày nên có thể hỗ trợ nhau việc gia đình. Công việc thì mỗi người một tầng nên có không gian riêng, chồng mình có một góc cà phê trồng cây nuôi cá chill, còn tối và cuối tuần thì cả nhà đi dạo bờ biển" - chị Yến tâm sự.

Sau 6 tháng ở Nha Trang, chị Yến cảm thấy chi phí sinh hoạt ở đây rẻ hơn so với ở Hà Nội tầm 20-30%, đặc biệt là hải sản.

"Tôm tươi, to chỉ khoảng 200 nghìn đồng/kg, còn được bóc sẵn. Mua thịt cá thì được tặng kèm hành lá, rau, gia vị miễn phí - điều mình rất ấn tượng" - chị Yến chia sẻ.

Một điểm cộng lớn khác là hạ tầng giao thông. Đường sá sạch sẽ, nhiều bãi đỗ xe miễn phí gần biển. Từ khi chuyển vào Nha Trang, gia đình chị chưa phải trả bất kỳ khoản phí gửi ô tô nào.

Với vợ chồng chị Hải Yến, việc rời Hà Nội vào Nha Trang mua nhà không phải là quyết định hoàn hảo. Đó là sự đánh đổi giữa sự tiện nghi, rủi ro thiên tai và những trải nghiệm sống mới. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đó là lựa chọn phù hợp với gia đình chị, nơi các con có không gian rộng rãi để lớn lên, bố mẹ có thêm thời gian bên nhau và cả nhà cùng học cách thích nghi với môi trường mới.

(Nguồn: @hiphopemayfamily)