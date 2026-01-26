Tết 2026: Hội xé túi mù gia nhập đường đua săn linh vật bằng vàng thật

Khui túi mù như "xin xăm" đầu năm, nghi thức mở lộc độc đáo của người trẻ

Trong văn hóa Việt, Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời mà còn là lúc con người hướng về những nghi thức cầu may: xin chữ đầu xuân, xin xăm, hái lộc, mua vàng lấy vía. Đó là cách người Việt gửi gắm niềm tin vào một khởi đầu hanh thông. Bước vào năm 2026, tinh thần ấy được PNJ làm mới với Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc - trải nghiệm "khui túi mù" vốn quen thuộc với giới trẻ.

Cảm giác không biết mình sẽ nhận được phiên bản nào khiến mỗi lần unbox giống hệt như khoảnh khắc rút quẻ đầu năm. Người mong cầu thoát ế, người hy vọng sự nghiệp "on top", người lại mong cầu sức khỏe bình an. Chính sự bất ngờ này đã khiến việc mua vàng trở thành trải nghiệm cảm xúc đầy hứng khởi và cực kỳ "dính".

Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc mang trải nghiệm "xé túi mù" quen thuộc của giới trẻ kết hợp cùng linh vật Ngựa bằng vàng 99,99% trong dịp Tết 2026. Ảnh: PNJ

Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc giới thiệu 5 thiết kế ngựa vàng với tinh thần chủ động, mạnh mẽ tiến bước trong Tình Duyên, Tài Lộc, Sự Nghiệp, Sức Khỏe và Secret Ngựa Chín Hồng Mao - phiên bản quý hiếm với số lượng giới hạn. Yếu tố "check-var nhân phẩm" quen thuộc của giới mộ điệu Blindbox đẩy lên cao trào, mỗi lần mở hộp thành một khoảnh khắc đáng để quay clip "triệu view".

Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc thu hút người trẻ với 5 mẫu thiết kế tạo nên yếu tố bất ngờ khi mở hộp. Ảnh: PNJ

Vàng trở thành trải nghiệm tích lũy thời thượng

Không chỉ tận hưởng cảm giác "xé đã tay", Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc còn nâng cấp trải nghiệm lên một level mới: Sưu tầm gắn liền với tích lũy. Chính yếu tố này tạo nên sức hút đặc biệt với người trẻ. Việc sưu tầm cho đủ bộ giờ đây trở thành một hành trình đầu tư có gu. Vàng không còn là câu chuyện tài chính khô khan, mà hiện diện như một phần của phong cách sống vừa thú vị, vừa là khoản tích luỹ thông minh cho tương lai. Bên cạnh đó, mỗi sản phẩm Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc còn đi kèm bộ phụ kiện, giúp trải nghiệm người dùng thêm đa dạng.

Đặc biệt, theo thông tin từ thương hiệu, từ 16/01/2026 - 31/03/2026, bạn còn có cơ hội nhận giải thưởng hấp dẫn là Apple Watch hoặc Airpods thời thượng khi sưu tầm các thiết kế ngựa vàng.

Không chỉ là trải nghiệm unboxing, Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc còn mang giá trị sưu tầm và tích lũy bền vững theo thời gian. Ảnh: PNJ

Bên cạnh Blindbox vàng, các dòng Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát và Charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc của PNJ cũng đang tạo nên làn sóng trải nghiệm mới. Những miếng vàng nhỏ xinh giúp việc sở hữu trở nên "nhẹ tênh". Đặc biệt, Charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc có thể kết hợp thành nhiều dạng phụ kiện: vòng tay, charm điện thoại, dây chuyền hay treo túi.... Sự linh hoạt này giúp sản phẩm phù hợp với nhiều phong cách sử dụng khác nhau. Giá trị vật chất và giá trị thẩm mỹ vì thế song hành, phản ánh rõ nét cá tính của người sở hữu.

Người trẻ có thể linh hoạt biến tấu Charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc thành phụ kiện vòng tay, charm treo điện thoại, mặt dây chuyền hay bag charm thời thượng. Ảnh: PNJ

Thông qua "vũ trụ" này, PNJ đang kể một câu chuyện rất khác về vàng dịp Tết: Vàng không chỉ là tài sản tích luỹ, mà còn là cách để Gen Z tưởng thưởng cho bản thân suốt một năm và đặt niềm tin cho tương lai. Khi được đặt vào bối cảnh săn secret và sưu tầm, vàng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết với những người trẻ luôn ưu tiên cảm xúc, yêu những câu chuyện hay và đề cao giá trị cá nhân.

Sự giao thoa giữa nét văn hóa lâu đời (nghi thức cầu may đầu năm) và ngôn ngữ trải nghiệm hiện đại đã giúp Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc trở thành sản phẩm vàng được săn đón trong mùa Tết 2026. Đây chính là cách PNJ làm mới hoạt động mua vàng ngày Tết: không thay đổi ý nghĩa cốt lõi nhưng lại đổi mới cách kể chuyện, tinh tế hơn, chủ động hơn và cực kỳ "hợp rơ" với tinh thần của một thế hệ không ngừng bứt phá, tự tin làm chủ hành trình và tiến về phía trước.

Xem thêm thông tin và hình ảnh sản phẩm tại đây.