7 bộ phim kinh điển nên xem cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán

1. Ratatouille (Chú chuột đầu bếp)

Ratatouille là một bộ phim hoạt hình Mỹ do xưởng phim Pixar sản xuất và hãng Walt Disney Pictures phát hành. Tựa phim liên quan tới một món ăn Pháp (ratatouille) được phục vụ trong phim, và là một kiểu chơi chữ, ẩn dụ về giống loài của nhân vật chính.

Nội dung nói về Remy, một chú chuột ước mơ trở thành một đầu bếp và cố gắng thực hiện mục tiêu bằng cách hợp tác với anh chàng dọn dẹp nhà bếp của một nhà hàng ở Paris. Truyền tải thông điệp về khát khao, động lực vươn tới ước mơ thông qua hình ảnh chú chuột Remy, bộ phim đã nhanh chóng chiếm cảm tình của khán giả.

Ratatouille được phát hành vào ngày 29/6/2007 tại Hoa Kỳ, thắng lớn về mặt doanh thu cũng như nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình, sau đó giành giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất bên cạnh nhiều giải thưởng danh giá khác.

2. It's a Wonderful Life (Cuộc sống tuyệt diệu)

Bộ phim của đạo diễn Frank Capra có tên tiếng Việt là Cuộc sống tuyệt diệu, nói về cuộc đời, tình yêu của George Bailey cùng gia đình đầy ý nghĩa vào đêm giao thừa. Phim đã giành hàng loạt giải thưởng lớn và đứng thứ 30 trong top 250 phim hay nhất mọi thời đại.

Thông điệp của bộ phim là "ở hiền sẽ gặp lành". George dành cả cuộc đời để sống vì mọi người và cuối cùng anh đã có tất cả, từ tình yêu thương, sự nghiệp và tôn kính của người dân thị trấn dành cho. Đây thực sự là bộ phim đáng xem vào dịp lễ này.

3. Thượng đế cũng phải cười (The Gods Must Be Crazy)

Dù chỉ được tài trợ bởi các nguồn vốn địa phương nhưng bộ phim hài thành công nhất lịch sử điện ảnh Nam Phi này lại gây được tiếng vang trên toàn thế giới. Phim lấy bối cảnh tại Botswana và kể về câu chuyện của anh chàng Xi người bộ lạc San, một bộ lạc không biết gì đến thế giới bên ngoài, sống tại Sa mạc Kalahari. Hành trình đem trả lại một chai nước ngọt rỗng mà "Thượng đế" ném xuống cho họ, khiến họ từ chỗ chẳng biết làm gì với nó cho đến lúc tìm được vô vàn những công dụng hữu ích của nó để rồi cả bộ lạc lại ẩu đả lẫn nhau chỉ để giành lấy cái chai.

Ngoài Xi ra còn hai nhân vật nữa cũng khiến khán giả bò lăn bò lết ra sàn vì cười là anh chàng nghiên cứu về sinh vật học đang phân tích mẫu phân bón để làm luận văn và cô nàng giáo viên trường làng vừa được tuyển về.

4. Khi Harry gặp Sally (When Harry Met Sally)

Xuyên suốt bộ phim là những tình huống dở khóc dở cười của cặp đôi oan gia Harry và Sally. Không bao giờ tin rằng người kia là một nửa của cuộc đời mình, nhưng trải qua nhiều biến cố, năm rộng tháng dài, họ lại tay nắm tay, ở bên nhau tận hưởng hạnh phúc.

Phim gây ấn tượng với diễn xuất ăn ý của cặp diễn viên chính và những câu thoại hài hước rất kinh điển. Vì thế, dù ra mắt đã rất nhiều năm nhưng khán giả vẫn đón nhận "When Harry Met Sally" một cách nồng nhiệt.

5. La La Land (Những kẻ khờ mộng mơ)

Thành công về doanh thu và chiến thắng nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín, nhưng sức sống của La La Land lại nằm ở những bài học về tình yêu, tuổi trẻ, sự nghiệp, danh vọng dành cho những cặp tình nhân. Mia và Sebastian, cùng giống như rất nhiều các bạn trẻ, cũng có cho riêng mình những đoạn tình yêu dang dở dù đã từng rất mộng mơ.

Có người đã từng nói, sẽ đến một thời điểm, bạn phải quyết định chọn giữa hoa hồng và bánh mì, giữa tình yêu và sự nghiệp. Nếu như Mia mãi yêu và ở bên Sebastian, cô không thể nào trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng và ngược lại, Sebastian có khi cũng không là một ông chủ quán bar để có thể tiếp tục theo đuổi đam mê với nhạc jazz nếu như mãi chìm đắm trong tình yêu.

6. Groundhog Day (Ngày chuột chũi)

Groundhog Day thuộc loại phim hài hước nói về nhân viên dự báo khí tượng rất tự mãn, ngày qua ngày chỉ biết lặp đi lặp lại một bản tin, với chỉ chút xíu sự thay đổi cho từng hôm. Thế nhưng nó lại ẩn chứa rất nhiều thông điệp về thời gian, ý nghĩa cuộc sống và sức mạnh của tình yêu.

Nhân vật Bill Murray chuyên nói dối, gian lận và cả trộm cắp, nhưng rồi anh nhận ra rằng cuộc sống như vậy quá buồn tẻ. Anh cũng dần hiểu được những hành động kiểu như "trồng cây sẽ có ngày hái quả" khiến cho cuộc sống thú vị hơn. Qua đó bộ phim còn ẩn ý rằng: Con người thường đi theo một lối mòn quen thuộc hết ngày này qua ngày khác chỉ đơn giản vì đó là thói quen mà họ ngại thay đổi. Trên thực tế, ai cũng có thể trở thành con người hoàn thiện hơn với những trải nghiệm tuyệt vời gấp bội nếu có một niềm tin vững chắc.

7. The Wolf of Wall Street (Sói già phố Wall)

Tất cả sự suy đồi của cuộc sống xã hội đen do đạo diễn Martin Scorsese chuyển tải trong phim kinh điển Goodfellas và Casino một lần nữa trở lại. Lần này trong một môi trường khác: khu tài chính của New York. Wolf of Wall Street mô tả những ngày thịnh vượng của Wall Street những năm 1990 khi gã môi giới chứng khoán Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio đóng) phá vỡ các quy định của pháp luật và tài chính. Martin Scorsese tả thực tội ác của giới cổ cồn trắng còn ghê gớm hơn cả xã hội đen gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế.