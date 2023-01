Cười nắc nẻ ngày Tết với 6 tựa phim hài cực phẩm: Có cả "đặc sản" kinh điển mỗi mùa lễ!

Tết đến xuân về sẽ là một dịp tuyệt vời để gia đình cùng sum vầy và xem những tựa phim hài. Dưới đây là 6 tựa phim hài từng gây bão khắp Châu Á, giúp cả gia đình "cười nắc nẻ" xuyên mùa Tết, bảo đảm càng xem là càng thích mê!



1. Nghề Siêu Dễ

Những "vựa hài" thương hiệu Việt chắc hẳn sẽ là lựa chọn đầu tiên của khán giả mỗi mùa Tết. Một trong số đó phải kể đến siêu phẩm Nghề Siêu Dễ - tựa phim được làm lại từ bom tấn Extreme Job của Hàn. Bộ phim kể về một cảnh sát về hưu có tính cách bao đồng, Thái (Hứa Vĩ Văn) kinh doanh cơm tấm cùng Phú (Kiều Minh Tuấn), Vinh (Huỳnh Phương), Thu (Thu Trang) và Mèo (Quang Tuấn) vì muốn điều tra hoạt động phạm pháp của Hoàng (Tiến Luật). Loạt tình tiết dở khóc dở cười đã xảy ra khi cả nhóm tiếp cận Hoàng.

2. Dân Chơi Không Sợ Con Rơi

Một trong những tựa phim chiếu rạp đình đám trong năm 2022 có lẽ phải kể đến Dân Chơi Không Sợ Con Rơi. Không những mang đến những phút giây cười sảng khoái dành cho khán giả mà tựa phim còn đem đến thông điệp tôn vinh giá trị tình cảm gia đình. Xuyên suốt tựa phim, người xem sẽ chứng kiến sự trưởng thành của một gã dân chơi miền Tây khi đột nhiên phải trở thành một người cha bất đắc dĩ.

Có thể nói "đặc sản" không thể thiếu mỗi dịp sum họp gia đình chính là cùng nhau xem lại siêu phẩm huyền thoại Reply 1988. Chuyện phim xoay quanh tình làng nghĩa xóm giữa những đứa trẻ ngây ngô đan xen cùng các thông điệp ấm áp về gia đình, tình yêu và tình bạn. Những thước phim bình dị từ đời thực, lời thoại gần gũi và thông điệp yêu thương sẽ là cầu nối giúp gia đình bạn xích lại gần nhau hơn thông qua những tiếng cười rộn rã.

4. Bỗng Dưng Trúng Số



Nhắc đến phim hài mà bỏ qua cực phẩm Bỗng Dưng Trúng Số quả thật là một thiếu sót. Bởi lẽ, đây có lẽ tựa phim hài Hàn nổi bật nhất trong năm 2022. Chuyện phim xoay quanh chàng lính Chun Woo (Go Kyung Pyo) khi anh vô tình nhặt được vé số trúng độc đắc trị giá 5,7 triệu USD. Thế nhưng, anh chàng lại bất cẩn để tờ vé số bay sang bên kia biên giới, rơi vào tay người lính Triều Tiên Yong Ho (Lee Yi Kyung). Mọi chuyện càng rắc rối hơn khi đồng đội của cả hai biết được và tham gia vào cuộc đàm phán.

5. Fast and Feel Love

Fast and Feel Love là tựa phim được nhào nặn bởi nhà sản xuất của siêu phẩm Friendzone, Fast and Feel Love là một trong những "vựa muối" Thái được đánh giá cao nhờ khả năng gây cười, giải trí cao. Bộ phim hài này xoay quanh đoạn rẽ giữa mối tình của Kao (Nat Kitcharit) và Jay (Urassaya Sperbund). Cô bạn gái Jay luôn hết lòng bên cạnh chăm sóc cho bạn trai, vận động viên xếp li chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vì mãi nhún nhường cho nhau mà cả hai chẳng còn nói chuyện với nhau nữa, dù đang sống chung một nhà. Bên cạnh những tình tiết hóm hỉnh của cặp đôi, bộ phim còn khiến khán giả cười ngất với những màn tái hiện những tựa phim nổi tiếng như Fast and Furious, John Wick, Ký Sinh Trùng,...

6. Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo

Làng hài Thái Lan không thiếu những tựa phim khiến khán giả "đứng ngồi không yên" với những tình tiết lầy lội và Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo không phải là ngoại lệ. Bộ phim xoay quanh bộ tứ lừa đảo bao gồm trùm chuyên nghiệp Tower (Nadech Kugiyama), Ina (Baifern Pimchanok), giáo viên trung học Nongnuch (Kathaleeya McIntosh) của Ina - đóng giả là một nữ doanh nhân tài giỏi và anh trai của Tower - tên trộm tên Jone (Pongsatorn Jongwilak).

