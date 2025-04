65k/gói bim bim mang danh “tacos đi bộ” ở Hà Nội khiến dân tình xôn xao, càng “dậy sóng hơn” khi chủ quán lên tiếng

Gần đây, món ăn đường phố nổi tiếng từ Mexico với tên gọi thú vị "tacos đi bộ" (Walking Tacos) đã xuất hiện tại Hà Nội và nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Một cửa hàng online đã đưa Walking Tacos về với phiên bản biến tấu riêng. Quán sử dụng nhiều loại bim bim quen thuộc như snack khoai tây hoặc bim bim taco. Phần topping bao gồm thịt bò xay được tẩm ướp đậm vị, kết hợp cùng rau thơm, hành tây, dưa chuột, ngô ngọt và rau xà lách kèm sốt. Tuy nhiên, món ăn này lại vấp phải nhiều tranh cãi về mức giá 65 nghìn đồng cho một phần.

Đáng chú ý, câu chuyện trở nên nóng hơn khi bài viết của chủ quán chia sẻ thẳng thắn về việc bị khách hàng phàn nàn giá quá cao được lan truyền rộng rãi. Chủ quán cho biết nhiều người hiểu sai về chi phí vận hành, cho rằng bán mỗi phần lời tới vài chục nghìn đồng. Trong khi thực tế, chi phí nguyên liệu, đóng gói, vận chuyển và công sức chế biến là rất lớn. Cụ thể:

" Mọi người cứ nghĩ bán cái Walking Taco 65k là lãi to. Nào là “trừ chi phí chắc còn lời 30k nhỉ?”. Nghe mà thấy mình như ông trùm đầu tư F&B… ”

Bài viết ngay sau đó đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người bày tỏ sự đồng cảm, hiểu rằng chi phí vận hành thực sự là áp lực không nhỏ đối với những người kinh doanh ngành ăn uống. Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng mức giá 65 nghìn đồng hiện tại có thể khiến khách hàng mới e ngại khi quyết định thử món, đặc biệt là khi thị trường ăn vặt Hà Nội vẫn còn vô số lựa chọn hấp dẫn với giá phải chăng hơn. Bên cạnh đó, không ít người nhận xét phản ứng của chủ quán có phần "dỗi" khách hàng.

- "65k rẻ mà trời. Confirm là ngon nha"

- "Cost này không biết tới 25-30k không ta"

- "Ê nhưng mà đắt thật mà shop, kêu chi phí điện nước rồi mặt bằng, mình mới coi qua ins rồi thấy cho đặt online với take away mà. Nhìn mấy quán bún phở các thứ rồi bao nhiêu đồ ăn so sánh đi, 65k mắc thật"

- "Mình thấy món mới giá cao thì khó tiếp cận, không vì nguyên liệu đắt mà vì có quá nhiều lựa chọn thay thế. Chủ quán có thể thử giảm size hoặc làm combo để khách dễ tiếp cận hơn"

- "Bạn làm kinh doanh thì nên tách biệt cảm xúc cá nhân. Thay vì giải thích theo kiểu ‘giận dỗi’, hãy nói rõ chất lượng sản phẩm, giá trị mang lại. Điều đó giúp khách hàng hiểu và tin tưởng hơn"

- "Không bàn thêm về giá vì đã có nhiều ý kiến, nhưng cách chủ quán phản hồi từng bình luận chê đắt bằng thái độ đối đầu khiến mình cảm thấy không thiện cảm. Cách giao tiếp này khó tạo dựng được niềm tin nếu muốn làm kinh doanh lâu dài".

Món walking tacos được quán đang đăng tải đang khiến dân tình xôn xao.

Giữa lúc tranh cãi vẫn còn chưa hạ nhiệt, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một cửa hàng online khác cũng bán Walking Tacos tại Hà Nội. Điều đáng chú ý là cách sử dụng từ ngữ quảng cáo của cửa hàng mới khiến nhiều người liên tưởng tới thương hiệu đang gây tranh cãi trước đó.

Trước nghi vấn cùng một chủ, cửa hàng mới nhanh chóng lên tiếng: "...là bản thể duy nhất, độc nhất và vô nhị"

Không chỉ gây chú ý vì cách giới thiệu, quán mới còn tung ra món taco đầu tay với thành phần gồm gà chiên, xúc xích, phô mai mozzarella, khoai tây chiên, ngô, dưa chuột, cà chua, rau xà lách và sốt độc quyền. Một phần size XS có giá 35.000 đồng và chỉ mở bán 3 suất mỗi ngày.

Tuy nhiên, hình ảnh món ăn nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng món ăn trông không bắt mắt, thiếu liên kết với khái niệm taco, dễ gây nhầm lẫn về định dạng món ăn.

Hiện tại, câu chuyện xung quanh món ăn này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt mỗi động thái từ chủ quán cũ hay mới đều tiếp tục thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.