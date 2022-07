6 thói quen tưởng nhỏ bé nhưng lại tổn hại gan rất nhanh, hy vọng các bạn trẻ thay đổi càng sớm càng tốt!

Ngày nay, người trẻ đã bắt đầu quan tâm sớm và chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết và chủ quan mà vẫn còn rất nhiều bạn trẻ mắc phải 4 thói quen hại gan sau đây:

1. Thức khuya

Theo y học, từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng là thời gian gan thải độc hiệu quả nhất, từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng là lúc gan cần được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cả 2 việc này đều chỉ đạt hiệu quả tốt nhất khi cơ thể trong trạng thái ngủ say.

Trong khi đó, người trẻ ngày nay rất khó để đi ngủ sớm bởi công việc, tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè hay đơn giản là vì sự hấp dẫn của thế giới ảo qua thiết bị điện tử. Việc này không chỉ “đánh cắp” thời gian nghỉ ngơi, tự phục hồi của gan mà còn làm cho hệ miễn dịch suy giảm, các loại virus gây bệnh gan dễ tấn công hơn.

2. Nhịn tiểu, nhất là vào buổi sáng

Nhiều người thường nghĩ nhịn tiểu gây tổn hại thận, nhưng theo các chuyên gia sức khỏe, thói quen xấu này cũng gây hại rất nhiều cho gan.

Bởi vì 2 trong nhiều vai trò đặc biệt quan trọng của gan là xử lý chất độc và loại thải độc tố ra ngoài cơ thể. Trong loại bỏ độc tố, gan nắm giữ nhiệm vụ quan trọng là đào thải nồng độ amoniac trong máu ra khỏi cơ thể qua đường tiểu.

Nhưng nếu bạn nhịn tiểu sẽ khiến gan làm việc không hiệu quả, chất độc tích tụ và gây ra bệnh tật. Nhất là vào buổi sáng sau khi thức dậy, vì gan vẫn làm việc khi bạn ngủ, hơn nữa là sau 1 đêm dài lượng chất độc sẽ nhiều hơn và cần thải ra ngay. Đây cũng là lúc cơ thể đang đói nên gan cũng yếu hơn.

Vì vậy, nếu bạn có thói quen nhịn tiểu vào lúc buổi sáng hay bất kỳ thời gian nào trong ngày, amoniac, ure và nhiều thành phần khác trong nước tiểu sẽ thấm vào tĩnh mạch thận, sau đó vào máu và quay ngược trở lại gan. Lúc này, gan sẽ phải làm việc quá sức và nhanh suy yếu.

3. Ăn quá no

Thường xuyên ăn quá no không tốt cho hệ tiêu hóa cũng như sức khỏe của gan. Bởi vì ăn quá no sẽ làm tăng nguy cơ tích lũy mỡ, hàm lượng cholesterol trong máu và lượng triglycercide trong huyết dịch tăng cao, gây nên các chứng bệnh như tắc nghẽn, xơ cứng động mạch máu, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, tiểu đường…

Ảnh minh họa

Các chuyên gia cho rằng, ăn quá no sẽ khiến lượng gốc tự do trong cơ thể gia tăng lớn, điều này đi ngược lại với nguyên lý hoạt động của gan. Bởi nhiệm vụ chính của gan là đào thải các gốc tự do và độc tố trong cơ thể. Vì vậy, nếu quá no sẽ làm tăng gánh nặng cho gan và khiến gan bị tổn thương.

4. Uống thuốc bừa bãi

Tổn thương gan do thuốc là một trong những hiện tượng thường gặp hiện nay. Trong đó, nguyên nhân do các tác nhân kháng khuẩn, chiếm khoảng 45% tổng số trường hợp ngộ độc gan do thuốc.

Bởi vì cuộc sống đầy rẫy những quảng cáo về thuốc, từ những sản phẩm chăm sóc sức khỏe phòng bệnh cho đến những loại thuốc chữa bệnh vặt. Cộng thêm môi trường ngày càng độc hại, công việc nhiều áp lực khiến người trẻ dần hình thành thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh và các loại thực phẩm chức năng.

Cũng do nhiều người trẻ thiếu kiến thức, cho rằng các loại thuốc thông thường uống “phòng hơn chữa”, uống nhiều cũng không gây hại. Bên cạnh đó, việc lạm dụng thuốc kháng sinh hay phối hợp nhiều loại kháng sinh mạnh với nhau khi không cần thiết lại càng khiến cho chức năng gan suy yếu. Muốn bảo vệ gan, đừng tự ý mua thuốc uống và chỉ uống kháng sinh theo kê đơn từ bác sĩ.

5. Uống rượu bia thường xuyên

Dù là vì công việc hay sở thích thì cũng đừng nên uống rượu bia thường xuyên vì rất nhiều tác hại, đặc biệt là đối với gan.

Ảnh minh họa

Khi uống đồ có cồn nói chung, chỉ 10% lượng cồn đào thải qua đường mồ hôi, hơi thở, nước tiểu nhưng 90% còn lại đi thẳng qua gan, khiến gan nhiễm độc nặng nề. Từ đó gây ra nguy cơ cao mắc gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, lâu ngày hình thành ung thư gan.

Đặc biệt, chất cồn và các độc tố khác từ rượu bia sẽ kích hoạt tế bào Kupffer của gan, gây sản sinh quá mức các chất gây viêm như Interleukin, TGF-β, TNF-α.. .tấn công tế bào gan, khiến chúng tổn thương và chết nhanh chóng. Khi đó, không chỉ dẫn đến các bệnh về gan mà còn gây nguy hiểm cho nhiều cơ quan khác trên toàn cơ thể.

6. Suy nghĩ tiêu cực, hay cáu gắt

Các nghiên cứu chỉ ra rằng tâm trạng bất ổn hoặc trong trạng thái căng thẳng kéo dài, hay suy nghĩ tiêu cực gây ra rất nhiều bệnh tật, bao gồm bệnh về gan. Vì vậy, hãy cố gắng học cách sắp xếp và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống sao cho khoa học, tránh để tâm trạng luôn trong trạng thái nặng nề, stress.

Ảnh minh họa

Đừng lúc nào cũng tự chịu đựng 1 mình hoặc che giấu cảm xúc của mình. Ngoài ra, học cách suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, lạc quan hơn và tươi cười nhiều hơn cũng là 1 phương pháp tốt để phòng tránh bệnh gan. Tìm cho mình 1 sở thích lành mạnh để ổn định cảm xúc, phân tán sự tập trung khi trạng thái tinh thần không tốt cũng là 1 lựa chọn không tồi.

