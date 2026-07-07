6 mẫu váy maxi tôn dáng mảnh mai cao ráo, che khuyết điểm khéo dã man

Nàng nào đang tìm váy maxi đi biển thì có thể tham khảo ngay 6 mẫu dưới đây.

Tháng 7 là thời điểm cao điểm của những chuyến du lịch biển, nghỉ dưỡng và dã ngoại, cũng là lúc nhiều chị em bắt đầu tìm kiếm những bộ trang phục vừa thoải mái, vừa lên hình thật đẹp. Trong vô vàn lựa chọn, váy maxi vẫn luôn là món đồ được yêu thích nhờ cảm giác bay bổng, nữ tính và dễ mặc trong những ngày hè oi nóng. Không chỉ mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh lịch, váy maxi còn có khả năng tôn dáng đáng kể nếu chọn đúng kiểu. Thiết kế dài thướt tha giúp tạo cảm giác vóc dáng thanh thoát hơn, đồng thời khéo léo che khuyết điểm ở vòng hai, hông hay bắp chân. Từ những cô nàng nhỏ nhắn đến người có thân hình đầy đặn đều có thể tìm được một mẫu váy phù hợp để tự tin diện trong mọi chuyến đi.

Nếu vẫn chưa biết nên chọn kiểu váy nào cho mùa du lịch hè năm nay, dưới đây là 6 mẫu váy maxi tôn dáng mảnh mai, cao ráo và che khuyết điểm cực khéo mà bạn có thể tham khảo.

Những cô nàng theo đuổi vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế chắc chắn sẽ khó bỏ qua kiểu váy maxi này. Phom váy rũ tự nhiên cùng phần eo được nhấn nhẹ giúp tổng thể trông cao ráo, mảnh mai hơn, đồng thời khéo léo che đi khuyết điểm vòng hai. Đây là lựa chọn lý tưởng để diện trong các chuyến du lịch hè.

Những cô nàng yêu thích phong cách điệu đà, quyến rũ sẽ khó lòng cưỡng lại sức hút của mẫu váy maxi này. Váy có thiết kế cổ chữ V ôm nhẹ vòng eo, kết hợp phần lưng đan dây tinh xảo giúp khoe khéo tấm lưng trần và tạo hiệu ứng vóc dáng cân đối hơn. Khi chuyển động, tà váy mềm mại tung bay theo từng bước chân, mang đến vẻ đẹp vừa phóng khoáng, vừa sang trọng, rất hợp cho những buổi dạo biển hay tiệc hoàng hôn.

Với những cô nàng yêu thích phong cách tối giản, đây là mẫu váy maxi rất đáng có trong tủ đồ. Thiết kế hai dây, phom suông rộng cùng những đường nhún nhẹ tạo cảm giác thoải mái khi mặc, đồng thời mang đến vẻ ngoài thanh lịch và phóng khoáng. Không chạy theo xu hướng cầu kỳ, kiểu váy này có sức hút ở sự tinh tế và dễ ứng dụng, đủ bền vững để diện từ mùa hè năm nay đến nhiều năm sau mà vẫn không lo lỗi mốt.

Nếu theo đuổi phong cách nữ tính, điệu đà, chiếc váy maxi voan tơ phối ren này chắc chắn sẽ khiến bạn xiêu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiết kế nhiều tầng bồng bềnh kết hợp những đường ren mềm mại tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển, giúp mỗi bước đi đều trở nên nhẹ nhàng và cuốn hút. Chỉ cần phối thêm một đôi sandal quai mảnh và túi cói hoặc túi mini là đã có ngay outfit ngọt ngào, nổi bật giữa khung cảnh biển xanh hay khu nghỉ dưỡng.

Chỉ cần nhìn vào gam màu xanh dịu mát của chiếc váy maxi này là đã cảm nhận được không khí mùa hè và những chuyến đi biển đầy thư thái. Thiết kế cổ vest không tay kết hợp phần eo nhấn nhẹ giúp vóc dáng trông gọn gàng, trong khi chân váy xòe nhiều tầng tạo hiệu ứng uyển chuyển theo từng bước chân. Họa tiết mang hơi hướng bohemian vừa nổi bật nhưng không rối mắt, khiến đây trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạo biển, ngắm hoàng hôn hay chụp ảnh trong kỳ nghỉ.