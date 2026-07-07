5 cách khử mùi thức ăn trong lò vi sóng

Chỉ cần dùng các nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm, có sẵn trong nhà bếp, bạn có thể khử mùi hôi lò vi sóng hiệu quả, giúp món ăn thêm ngon và tốt cho sức khỏe.

Căn bếp hiện đại khó có thể thiếu đi sự hiện diện của chiếc lò vi sóng . Với khả năng hâm nóng thần tốc và rã đông tiện lợi, thiết bị này đã trở thành trợ thủ đắc lực cho những người bận rộn.

Tuy nhiên, sự tiện lợi đó cũng đi kèm với phiền toái kinh điển là mùi hôi. Việc hâm nóng liên tục các loại thực phẩm từ cá kho, thịt nướng đến thức ăn đậm mùi gia vị, kết hợp với không gian kín và nhiệt độ cao bên trong lò, rất dễ tạo nên một “hỗn hợp mùi” vô cùng khó chịu.

Lò vi sóng thường xuyên bị ám mùi thức ăn. (Ảnh: Zorbx)

Cách khử mùi thức ăn trong lò vi sóng

Nếu không được xử lý kịp thời, những mùi này không chỉ ám vào các món ăn sau mà còn trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Thay vì tìm đến các loại hóa chất tẩy rửa công nghiệp có thể để lại dư lượng độc hại bám vào thức ăn, bạn hoàn toàn có thể giải quyết triệt để vấn đề này bằng những nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm ngay trong chính gian bếp của mình.

Chanh tươi

Chanh tươi từ lâu đã được sử dụng trong việc làm sạch và khử mùi nhà bếp nhờ hàm lượng axit citric cao cùng tinh dầu thơm tự nhiên trong vỏ. Khi gặp nhiệt độ cao trong lò vi sóng, hơi nước mang theo axit sẽ len lỏi vào từng ngóc ngách, bẻ gãy các liên kết phân tử mùi hôi và làm mềm các vết dầu mỡ cứng đầu bám trên thành lò.

Để thực hiện phương pháp này, bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc bát chịu nhiệt, đổ vào khoảng một chén nước sạch, sau đó cắt đôi một quả chanh tươi và vắt nước cốt vào bát, thả luôn cả hai nửa vỏ chanh vào cùng. Đặt bát nước chanh vào trung tâm lò vi sóng, đóng cửa lại và bật chế độ công suất cao trong khoảng 3 - 5 phút, hoặc cho đến khi thấy hơi nước bốc lên bám mờ cả kính cửa lò.

Sau khi lò ngắt, bạn tuyệt đối không được mở cửa ngay mà hãy để nguyên như vậy trong vòng 10 - 15 phút. Sự “ủ hơi” này là chìa khóa quyết định, giúp hơi chanh phát huy tối đa tác dụng diệt khuẩn và làm bong tróc các mảng bám thức ăn. Cuối cùng, bạn mở cửa lò, cẩn thận lấy bát nước nóng ra và dùng một chiếc khăn vải mềm lau sạch toàn bộ khoang bên trong một cách dễ dàng.

Chanh tươi là nguyên liệu hữu hiệu để khử mùi lò vi sóng. (Ảnh: ProTips)

Giấm trắng

Nếu lò vi sóng của bạn đang bốc mùi vì các món cá tanh hay thức ăn để lâu ngày, giấm trắng chính là phương pháp hoàn hảo nhất. Axit axetic trong giấm có khả năng trung hòa các mùi gốc kiềm cực mạnh, đồng thời có tính sát khuẩn cao, giúp loại bỏ các bào tử nấm mốc ẩn nấp trong môi trường ẩm kín của lò.

Quy trình sử dụng giấm trắng tương tự như cách dùng chanh. Bạn pha giấm trắng và nước sạch vào một bát chịu nhiệt theo tỷ lệ cân bằng 1:1. Cho bát dung dịch này vào lò vi sóng và quay ở công suất cao trong 5 phút.

Khi hơi giấm bốc lên đậm đặc, hãy tắt lò và tiếp tục đóng kín cửa trong 10 phút để hơi nước hòa tan các vết dầu mỡ bám dính. Mùi giấm ban đầu có thể hơi nồng, nhưng bạn không cần lo lắng vì nó sẽ bay hơi rất nhanh sau khi bạn mở cửa lò và mang theo toàn bộ những mùi hôi khó chịu trước đó. Cuối cùng dùng một chiếc khăn ẩm lau qua một lượt.

Baking soda (muối nở)

Baking soda là chất lưỡng tính có khả năng trung hòa cả axit lẫn bazơ, là chất hấp thụ mùi hôi hiệu quả mà không để lại bất kỳ mùi hương nhân tạo nào. Đây là giải pháp lý tưởng cho những ai nhạy cảm với mùi nước xịt phòng hoặc không thích mùi chua nhẹ của giấm.

Sử dụng baking soda giúp đánh bay gần như mọi mùi hôi lâu năm ám trong lò ví óng. (Ảnh: Appliance)

Có 2 cách áp dụng baking soda tùy thuộc vào mức độ bẩn của lò vi sóng. Đối với những chiếc lò chỉ có mùi hôi nhẹ hoặc cần bảo dưỡng định kỳ, bạn chỉ cần cho vài thìa bột baking soda vào một chiếc đĩa nhỏ, đặt vào trong lò và đóng cửa lại qua đêm mà không cần bật lò. Bột baking soda sẽ tự động hút sạch hơi ẩm dư thừa và các phân tử mùi trôi nổi trong không khí.

Đối với những vết bẩn cứng đầu bám két lâu ngày tạo mùi, bạn hãy pha bột baking soda với một chút nước để tạo thành hỗn hợp sệt, thoa đều lên các vách ngăn của lò vi sóng (tránh các lỗ thông gió), để yên trong 15 phút rồi dùng khăn ướt lau sạch. Mọi vết cháy khét và mùi hôi sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện.

Bã cà phê và trà xanh

Đối với những tín đồ của hương thơm tự nhiên, việc tận dụng bã cà phê hoặc lá trà xanh sau khi thưởng thức là cách tuyệt vời để vừa tái chế rác thải hữu cơ, vừa mang lại hương thơm dễ chịu cho thiết bị nhà bếp. Cấu trúc xốp với hàng triệu lỗ nhỏ li ti của bã cà phê hoạt động như một miếng bọt biển hút mùi, trong khi chất epigallocatechin gallate (EGCG) trong trà xanh có tác dụng kháng khuẩn và khử mùi cực tốt.

Sau khi pha cà phê, bạn giữ lại phần bã, cho vào một chiếc bát chịu nhiệt cùng với một chút nước để giữ độ ẩm, tránh cho bã cà phê bị cháy khét khi quay. Cho bát vào lò vi sóng và bật công suất trung bình trong khoảng 3 - 5 phút.

Hương thơm nồng nàn của cà phê sẽ nhanh chóng lan tỏa, đè bẹp các mùi hôi cứng đầu của dầu mỡ và thức ăn cũ. Nếu sử dụng trà xanh, bạn có thể dùng lá trà tươi vò nát hoặc túi lọc trà đã qua sử dụng, cho vào bát nước và quay tương tự.

Bã trà mang lại hương thơm dễ chịu cho lò vi sóng. (Ảnh: T Ching)

Than hoạt tính

Nếu bạn là một người bận rộn và không muốn mất thời gian cho các công đoạn đun nấu, chờ đợi hay lau chùi hơi nước, than hoạt tính chính là giải pháp “lười” nhưng cực kỳ hiệu quả. Than hoạt tính sở hữu mạng lưới mao mạch siêu nhỏ dày đặc, có khả năng hấp phụ các phân tử khí và mùi hôi vô cùng mạnh mẽ bằng lực hút vật lý.

Cách thực hiện vô cùng đơn giản và không tốn một chút công sức nào. Bạn chỉ cần mua một ít viên than hoạt tính hoặc bột than hoạt tính đặt vào một chiếc hộp hở nắp hoặc một chiếc túi vải nhỏ. Mỗi khi sử dụng xong lò vi sóng và đã lau dọn sơ bộ các vụn thức ăn, bạn hãy đặt túi than này vào bên trong lò và đóng cửa lại.

Than hoạt tính sẽ hoạt động một cách thầm lặng liên tục trong suốt thời gian lò nghỉ ngơi, hút sạch mọi mùi phát sinh, đảm bảo rằng mỗi lần bạn mở cửa lò vi sóng ra cho lần sử dụng tiếp theo, khoang lò luôn ở trạng thái hoàn toàn không mùi và khô ráo. Bạn có thể để túi than này cố định trong lò và chỉ cần lấy ra khi cần hâm nóng thức ăn.