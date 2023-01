6 chiêu giúp nàng công sở giảm cân không cần tập thể dục trong dịp Tết

Trong những ngày Tết Quý Mão bận rộn, nhiều nàng công sở không thể sắp xếp thời gian tập tành. Cùng với đó, việc ăn uống nhiều trong ngày Tết cũng dễ khiến cân nặng tăng nhanh. Vậy nhưng đừng lo lắng, bạn hoàn toàn có thể giảm cân không cần tập thể dục trong Tết Quý Mão nếu áp dụng 6 chiêu sau.

1. Ăn no 70%

Trong những ngày Tết Nguyên đán, các món ăn thường có chứa nhiều dầu mỡ, dễ gây tăng cân, béo bụng. Do đó bạn lưu ý chỉ nên ăn no khoảng 70% mà thôi. Việc này sẽ giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn 1 cách hiệu quả, tránh ăn quá nhiều hoặc quá ít. Ngoài ra, khi ăn, bạn nên nhớ nhai kỹ và ăn chậm. Bạn nên nhai khoảng 20 lần trước khi nuốt, và nhai đều ở cả 2 bên răng. Việc nhai chậm sẽ khiến cơ thể có cảm giác nhanh no, hạn chế ăn quá nhiều; nhai chậm cũng giúp xé nhỏ thức ăn, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

2. Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày

Việc cung cấp đủ nước cho cơ thể sẽ giúp bạn cảm thấy ít đói hơn, hạn chế ăn vặt. Bạn nên xây dựng thói quen uống nước đủ 2 lít mỗi ngày để giúp duy trì cân nặng hợp lý, đồng thời còn hỗ trợ tiêu hóa và trao đổi chất, giữ làn da mịn màng. Khi uống nước, bạn nên chọn uống nước lọc hoặc các loại nước trà không thêm đường. Với các loại nước có gas, nước ngọt, bạn nên hạn chế, tránh uống quá nhiều trong ngày Tết.

3. Không ăn trước khi đi ngủ 2 tiếng

Trong những ngày Tết bận rộn, nhiều nàng có thói quen ăn uống thất thường. Tuy nhiên, bạn nên tránh ăn sát giờ đi ngủ. Nếu bạn ăn quá sát giờ đi ngủ, sẽ gây khó tiêu, trào ngược dạ dày, tích tụ dinh dưỡng, thức ăn cũng sẽ chuyển hóa thành mỡ thừa, gây tăng cân.

4. 1/2 bữa ăn là rau củ

Vẫn biết việc ăn kiêng ngày Tết là bất khả thi khi ai cũng muốn có thời gian xả hơi sau cả năm kiêng khem, giữ dáng. Tuy nhiên, bạn nên cân đối bữa ăn với 1/2 là rau củ. Rau củ có chứa hàm lượng nước cao, ít chất béo và giàu các chất dinh dưỡng như chất xơ, vitamin nên có tác dụng tăng cảm giác no, thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động, chống táo bón. Cố gắng phân chia bữa ăn với 1/2 là rau củ sẽ là cách làm đơn giản nhưng giúp bạn giữ cân hiệu quả trong những ngày Tết Quý Mão. Bạn cũng nên chọn ăn rau củ ở phần đầu bữa ăn, việc này sẽ tạo cảm giác no, giúp bạn tránh ăn quá nhiều sau đó.

5. Ăn với đĩa nhỏ

Dù cùng là 1 lượng thức ăn như nhau, nhưng khi đặt trên 1 chiếc đĩa nhỏ sẽ tạo cảm giác đầy đặn và khiến bạn hạn chế ăn thêm, ngược lại nếu lượng thức ăn đó được đặt trên đĩa to sẽ có cảm giác chúng trông ít hơn, khiến bạn có xu hướng lấy nhiều thức ăn hơn.

Bên cạnh đó, đồ ăn được bày ra đĩa sẽ tạo cảm giác "vơi" do đã bị dàn đều, còn đồ ăn được đặt trong bát sẽ tạo cảm giác đầy đặn hơn. Do đó, trong bữa ăn ngày Tết, bạn có thể đánh lừa thị giác bằng cách bày biện thức ăn trong các loại đĩa nhỏ, chọn để đồ vào bát thay vì bày ra đĩa để giúp giảm cân 1 cách tự nhiên, tránh ăn quá nhiều.

6. Hạn chế dùng gia vị, ăn quá mặn

Các loại gia vị như nước sốt salad, nước chấm có chứa nhiều muối, đường và các chất phụ gia. Những chất này sẽ kích thích cảm giác ngon miệng, khiến bạn ăn nhiều hơn. Ngoài ra, muối cũng khiến cơ thể tích nước, khiến bạn béo hơn. Do đó, trong bữa ăn, bạn nên ăn nhạt, tránh thêm quá nhiều gia vị, muối.