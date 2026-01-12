52Hz dán bảng tên ở vùng nhạy cảm tại Running Man Việt, bị nói "khôn lỏi"

Tập phát sóng mới nhất của Running Man Vietnam tiếp tục tạo ra nhiều khoảnh khắc bàn tán khi chào đón dàn khách mời gồm 52Hz, Lương Thế Thành và Pháo. Ngay từ đầu, 52Hz đã về đội của Trấn Thành, cả hai nhanh chóng tạo thiện cảm với màn xưng hô ba - con cực dễ thương.

Dù Trấn Thành bị loại khá sớm, 52Hz lại trở thành một trong những "chiến binh" trụ lại đến cuối. Nữ ca sĩ lần lượt vượt qua nhiều vòng chơi căng thẳng và bước vào cuộc chiến xé bảng tên cuối cùng cùng Ninh Dương Lan Ngọc và Pháo. Sau khi loại được Pháo, 52Hz tiếp tục đấu tay đôi với Lan Ngọc, và chiến thắng chung cuộc thuộc về Lan Ngọc.

52Hz cực chiến khi đấu tay đôi xé bảng tên với Lan Ngọc và Pháo (ảnh: Running Man Việt)

Sau cùng, Lan Ngọc là người chiến thắng (ảnh: Running Man Việt)

Tuy nhiên, tranh cãi nổ ra xoay quanh hành động của 52Hz khi lật bảng tên dán về phía trước ngực. Một bộ phận netizen cho rằng đây là chiêu chơi "khôn lỏi", gây bất lợi cho đối thủ nam vì vị trí bảng tên trở nên nhạy cảm, khó tiếp cận để xé theo đúng tinh thần vận động của trò chơi.

Dù vậy, nếu theo dõi toàn bộ diễn biến, nhiều khán giả nhận ra thời điểm 52Hz xoay bảng tên ra phía trước là lúc hầu hết các thành viên nam đã bị loại. Trước khi bước vào màn đối đầu cuối cùng với Lan Ngọc thì 52Hz cũng chủ động xoay lại bảng tên đúng vị trí theo luật. Thậm chí, không ít người cho rằng trong trường hợp nữ đấu nữ, bảng tên đặt trước ngực còn… dễ xé hơn so với phía sau lưng. Chính Lan Ngọc cũng tỏ ra khá bất ngờ trước chiến thuật này.

52Hz vướng tranh cãi khi xoay áo, đưa phần bảng tên về trước ngực (ảnh: Running Man Việt)

Tuy nhiên, thực tế lúc 52Hz có hành động này thì dàn cast nam đã bị loại hết (ảnh: Running Man Việt)

Trước khi đấu trận cuối, 52Hz chủ động xoay bảng tên về đúng chiều (ảnh: Running Man Việt)

Lan Ngọc cũng khó hiểu trước chiến thuật của 52Hz (ảnh: Running Man Việt)

Khi bắt đầu vòng xé bảng tên thì 52Hz vẫn thực hiện đúng quy định (ảnh: Running Man Việt)

Giữa lúc tranh cãi diễn ra, 52 Hz đăng ảnh bảng tên đặt trước ngực và thẳng thắn chia sẻ: “Điều không ai cấm thì tôi thử làm”. Trong khi đó, Lan Ngọc cũng giữ thái độ rất thoải mái khi nhắc đến các khách mời, dành lời khen cho cả 52Hz lẫn Pháo về sự nhanh nhẹn, lì đòn và khả năng chơi game đáng nể. Nữ diễn viên còn hài hước thừa nhận phải rất vất vả mới xé được bảng tên của 52Hz trong màn đấu tay đôi.

Trên mạng xã hội, luồng ý kiến dần chia làm hai phía. Một bên vẫn giữ quan điểm hành động của 52Hz dễ gây hiểu lầm nếu tách khỏi bối cảnh. Phía còn lại cho rằng đây chỉ là những khoảnh khắc vui vẻ đúng tinh thần Running Man, không nên bị đẩy đi quá xa theo hướng tiêu cực. Nhiều khán giả nhấn mạnh yếu tố giải trí của chương trình và cho rằng sự linh hoạt, “lắm chiêu” của 52Hz lại chính là điều khiến tập phát sóng trở nên đáng nhớ.

Phản ứng của 52Hz giữa loạt tranh cãi (ảnh: FBNV)

Thực tế, trong lịch sử Running Man Vietnam, việc các thành viên tìm cách biến tấu, che chắn hay “đánh lạc hướng” bảng tên không phải là điều hiếm gặp. Từ việc áp sát tường, cúi người, ôm nhau né tránh cho đến những pha xoay người, giằng co mang tính chiến thuật, tất cả đều xuất phát từ tinh thần thi đấu vui vẻ và mong muốn tạo tiếng cười cho khán giả.

Ở mùa 1, BB Trần còn từng dùng khăn trải bàn để che bảng tên (ảnh: Running Man)