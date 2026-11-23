Giữ mái tóc khỏe khi bước vào tuổi trung niên không phụ thuộc vào một loại thực phẩm hay mẹo chăm sóc đơn lẻ.

Ở tuổi 50, Trần Hạnh Dư (Chen Xingyu), con gái cựu lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Trần Thủy Biển, gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc đen dày, gần như không có tóc bạc. Mái tóc của cô khiến nhiều người tò mò về bí quyết chăm sóc tóc khi bước vào độ tuổi trung niên.

Theo Health 2.0, bác sĩ y học cổ truyền Tô Bách Tuyền (Su Boxuan), công tác tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Đài Bắc (Trung Quốc), cho biết phụ nữ có thể bắt đầu gặp tình trạng tóc mỏng, rụng nhiều và bạc tóc từ tuổi trung niên. Nhưng có nhiều người ở tuổi 50 vẫn có mái tóc đen dày, gần như không có tóc bạc. Bà Trần Hsin-yu, một người khá nổi tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc) cũng có mái tóc đen dày như vậy ở tuổi 50. Theo BS Tô Bách Tuyền, việc chăm sóc tóc cần chú trọng điều hòa khí huyết, kết hợp chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý.

Bà Trần Hạnh Dư, một người khá nổi tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc) cũng có mái tóc đen dày như vậy ở tuổi 50.

Phụ nữ bước vào tuổi 35, 42 và 49 có thể đối mặt với những thay đổi gì ở mái tóc?

Theo bác sĩ Tô Bách Tuyền, y học cổ truyền mô tả quá trình thay đổi thể chất của phụ nữ theo chu kỳ 7 năm. Trong đó, những mốc tuổi 35, 42 và 49 được xem là thời điểm cơ thể có thể xuất hiện những thay đổi rõ hơn về làn da và mái tóc.

Khoảng tuổi 35, khí huyết được cho là bắt đầu suy giảm, khiến da kém hồng hào, tóc mất độ bóng, sợi tóc mảnh hơn và có thể rụng nhẹ. Đến khoảng tuổi 42, tóc bạc có thể xuất hiện rõ hơn. Khi bước vào giai đoạn quanh tuổi 49, thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh, sự thay đổi nội tiết cùng quá trình lão hóa có thể khiến tóc thưa dần, đường chân tóc lùi về sau hoặc tóc vùng đỉnh đầu mỏng hơn.

Lý giải việc một số người vẫn giữ được mái tóc dày và đen khi lớn tuổi, bác sĩ cho rằng yếu tố di truyền, thể trạng và dinh dưỡng đều có thể đóng vai trò nhất định. Bà cũng chia sẻ từng gặp một bệnh nhân 80 tuổi vẫn giữ được mái tóc đen, được cho là có liên quan đến di truyền, thói quen sinh hoạt điều độ và việc chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Tuy nhiên, những mốc tuổi trên chỉ mang tính tham khảo theo quan điểm y học cổ truyền, không phải quy luật áp dụng cho tất cả phụ nữ. Tình trạng tóc còn chịu ảnh hưởng của di truyền, nội tiết, dinh dưỡng và nhiều yếu tố sức khỏe khác.

Bác sĩ y học cổ truyền Tô Bách Tuyền (Su Boxuan), công tác tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Đài Bắc (Trung Quốc)

Vì sao tóc ngày càng thưa, bạc khi bước vào tuổi trung niên?

Theo quan niệm y học cổ truyền được bác sĩ chia sẻ, tóc có mối liên hệ với khí huyết và chức năng của thận. Khi khí huyết không đầy đủ, tóc được cho là khó nhận đủ dưỡng chất, từ đó trở nên mảnh, dễ gãy rụng. Sự suy giảm chức năng thận theo cách lý giải của y học cổ truyền cũng được cho là có liên quan đến tình trạng tóc yếu và thưa dần theo tuổi tác.

Bên cạnh đó, thức khuya và sinh hoạt thiếu điều độ được xem là những yếu tố làm ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, trong đó có mái tóc.

Dưới góc nhìn y học hiện đại, tóc bạc chủ yếu liên quan đến sự suy giảm hoạt động của tế bào sắc tố trong nang tóc, còn rụng tóc có thể xuất phát từ di truyền, thay đổi nội tiết, thiếu hụt dinh dưỡng, căng thẳng hoặc bệnh lý. Vì vậy, không nên mặc định mọi trường hợp tóc bạc hay rụng nhiều đều do khí huyết kém hoặc chức năng thận suy giảm.

3 bí quyết chăm sóc tóc từ bên trong và bên ngoài

1. Bổ sung thực phẩm giàu dưỡng chất, chú ý các loại hạt màu đen

Bác sĩ Tô Bách Tuyền khuyến nghị chú ý đến chế độ ăn uống, trong đó có thể bổ sung các thực phẩm như mè đen, đậu đen, mộc nhĩ đen và dâu tằm. Theo quan niệm y học cổ truyền, thực phẩm màu đen có mối liên hệ với tạng thận, vì vậy thường được sử dụng trong các chế độ ăn nhằm hỗ trợ sức khỏe tóc.

Những thực phẩm này cũng có thể cung cấp một số dưỡng chất như protein, chất béo không bão hòa, chất xơ và vi chất, tùy từng loại. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy chỉ ăn thực phẩm màu đen có thể đảo ngược tóc bạc hoặc giúp tóc mọc dày trở lại.

Bên cạnh đó, chế độ ăn cần đa dạng, bảo đảm đủ protein, sắt, kẽm và các vitamin cần thiết. Nếu muốn sử dụng các bài thuốc bổ khí huyết như hoàng kỳ hoặc đương quy, người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ y học cổ truyền, đặc biệt khi đang mắc bệnh hoặc sử dụng thuốc điều trị. Không nên tự ý dùng dược liệu với mục đích trị rụng tóc.

2. Chải và massage da đầu nhẹ nhàng mỗi ngày

Ngoài dinh dưỡng, bác sĩ gợi ý dành khoảng 5-10 phút mỗi lần để chải tóc từ trước ra sau hoặc massage da đầu bằng đầu ngón tay. Theo cách lý giải của y học cổ truyền, việc này giúp kích thích các đường kinh vùng đầu.

Khi thực hiện, nên chọn lược có răng tròn, không quá sắc nhọn và tránh chải mạnh khiến tóc bị kéo căng hoặc gãy rụng. Massage nhẹ nhàng có thể giúp thư giãn, nhưng hiện chưa có bằng chứng chắc chắn cho thấy phương pháp này ngăn được tóc bạc hoặc làm tăng mật độ tóc ở tất cả mọi người.

3. Duy trì giờ ngủ đều đặn, hạn chế thức khuya

Bác sĩ cũng nhấn mạnh vai trò của việc nghỉ ngơi và duy trì nhịp sinh hoạt ổn định. Theo quan niệm y học cổ truyền, khoảng thời gian từ 23 giờ đến 3 giờ sáng có liên quan đến hoạt động của kinh đởm và kinh can, vì vậy đi ngủ sớm được xem là cách dưỡng huyết.

Dưới góc nhìn y học hiện đại, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và duy trì lối sống lành mạnh có lợi cho sức khỏe nói chung. Dù vậy, chưa có bằng chứng cho thấy phải ngủ trước 23 giờ mới có thể ngăn tóc bạc hoặc phục hồi tóc đã thưa.

Nếu tóc rụng nhiều kéo dài, đường chân tóc lùi nhanh hoặc xuất hiện các mảng hói bất thường, người bệnh nên khám chuyên khoa da liễu để tìm nguyên nhân. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm nhằm đánh giá tình trạng thiếu máu, thiếu hụt dinh dưỡng, rối loạn tuyến giáp hoặc các vấn đề sức khỏe liên quan.

Giữ mái tóc khỏe khi bước vào tuổi trung niên không phụ thuộc vào một loại thực phẩm hay mẹo chăm sóc đơn lẻ. Chế độ ăn cân bằng, giấc ngủ đầy đủ, chăm sóc tóc đúng cách và phát hiện sớm các nguyên nhân gây rụng tóc mới là những yếu tố cần được quan tâm lâu dài.

(Nguồn: Tvbs, Today.line)