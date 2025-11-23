5 vị trí trong sân vườn là "thiên đường" của rắn

Bạn bước ra sân vườn vào một ngày nắng ấm, chân trần, tay cầm tách cà phê, sẵn sàng tận hưởng làn gió sáng. Bạn bước vài bước về phía đống củi hoặc những chậu cây cũ mà bạn đã định sắp xếp lại… và đột nhiên, thứ gì đó trườn qua.

Tiếng hét nội tâm vang lên.

Hầu hết chúng ta chẳng bao giờ nghĩ đến “rắn” khi nhìn vào đống lá tưởng như vô hại hoặc góc vườn bị lãng quên đó. Nhưng rắn thì khác. Chúng rất thích những nơi ấy. Với chúng, sân lộn xộn của bạn chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng hạng sang: ấm cúng, râm mát, an toàn, đầy bọ và gặm nhấm để làm bữa tối.

Vậy chính xác những loài bò sát lén lút này đang ẩn nấp ở đâu — và liệu bạn có vô tình mời chúng vào nhà?

Hãy cùng “đào sâu” vào sự thật về loài rắn.

Tại sao rắn thích sân nhà bạn?

Rắn không cố tấn công bạn. Thật đấy. Chúng không phải là những kẻ xấu xa đang chờ phục kích. Thực ra chúng là những sinh vật nhút nhát, chỉ muốn sự yên bình, thức ăn và chỗ trú ẩn. Không may, sân nhà của chúng ta — đặc biệt vào những ngày ấm áp — lại cung cấp đầy đủ cả ba điều trên.

Và trái với suy nghĩ phổ biến, rắn không chỉ xuất hiện ở rừng rậm hay trang trại xa xôi. Nhà ngoại ô, khu chung cư, thậm chí cả vườn trong thành phố cũng có thể thu hút chúng. Dưới đây là những nơi ẩn nấp hoàn hảo cho rắn.

Rắn là "vị khách" không ai muốn gặp trong sân vườn của mình.

1. Đống củi

Nếu sân sau nhà bạn có một chồng củi hoặc những khúc gỗ cũ, xin chúc mừng — đó là “trung tâm rắn”. Những chồng gỗ là nơi mát và râm, đầy khe hở, sát mặt đất, thường bị bỏ quên hàng tuần (hoặc hàng tháng). Rắn chui vào, cuộn mình và ẩn nấp hàng giờ — hoặc hàng ngày. Chúng đặc biệt thích khi bạn chất gỗ ngay sát nhà. Điều đó giúp chúng dễ dàng chui vào trong nếu muốn “phiêu lưu”.

Mẹo: Hãy chất củi cách mặt đất ít nhất 60 cm và tránh đặt sát tường nhà.

2. Đống lá và rác vườn

Góc vườn đầy lá và mùn là nơi rắn rất thích. Chỗ này ấm, ẩm, tối và đầy côn trùng, ếch, chuột — bữa tiệc hoàn hảo của rắn. Nếu thêm vài chậu vỡ, bạn đã tạo ra một “phòng chờ” riêng cho rắn.

Mẹo: Thường xuyên dọn lá và rác trong vườn.

3. Tường đá, đài phun nước trang trí

Tường đá quanh luống hoa có thể đẹp mắt, nhưng cũng là “bất động sản vàng” với rắn. Chúng luồn vào giữa các khe đá để giữ mát và chờ một con chuột đi qua. Ngay cả đài phun nước trang trí hay hồ nhỏ nuôi ếch cũng trở thành điểm nóng hút rắn, đặc biệt vào mùa hè.

Mẹo: Giữ cảnh quan gọn gàng, trám kín các khe hở và cắt cỏ/nhổ cỏ dại xung quanh khu vực này.

4. Đồ vật cũ bị bỏ ngoài trời

Lốp xe cũ, ủng làm vườn, hộp dụng cụ rỉ sét, chiếc bếp nướng không dùng nữa…, bất cứ thứ gì bị bỏ ngoài trời hàng tuần đều có thể trở thành nơi trú ẩn của rắn. Chỉ cần một khe hở nhỏ là rắn có thể chui vào — kể cả trong hộp đồ chơi của con bạn hay bát nước bị lật của chó.

Mẹo: Hãy dọn bớt đồ! Nếu không dùng, cất vào nhà kho kín hoặc bỏ đi.

5. Cỏ cao và bụi rậm mọc um tùm

Rắn là loài phục kích. Chúng thích ẩn nấp rồi bất ngờ tấn công con mồi (thường là ếch, thằn lằn, chim hoặc chuột). Cỏ cao là nơi ngụy trang hoàn hảo.

Nếu bạn không cắt cỏ nhiều tuần hoặc để bụi rậm mọc hoang, bạn đang trải “thảm đỏ” cho rắn.

Mẹo: Luôn cắt cỏ, tỉa hàng rào và dọn sạch khu vực mọc rậm — nhất là trong mùa mưa hoặc sau giai đoạn ẩm ướt.