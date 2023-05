5 thức uống người trường thọ uống hàng ngày, số 5 còn là 1 loại rượu?

Dan Buettner, một nhà nghiên cứu chuyên nghiên cứu về các “vùng xanh” tuổi thọ trên thế giới (bao gồm Ikaria, Hy Lạp; Loma Linda, California, Mỹ; Sardinia, Ý; Okinawa, Nhật Bản; và Nicoya, Costa Rica), đã chỉ ra rằng những người sống thọ trên thế giới không bao giờ lựa chọn soda. Thay vào đó, họ thường xuyên sử dụng 5 loại đồ uống dưới đây.

Chuyên gia Buettner giải thích: “Đây là 5 loại đồ uống mà những người sống thọ, không mắc bệnh mạn tính ở “vùng xanh” uống hàng ngày trong nhiều thập kỷ". Nhiều nghiên cứu khoa học riêng biệt cũng đã chứng minh những lợi ích sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của các loại đồ uống này.

5 loại đồ uống được người trường thọ sử dụng hàng ngày

1. Trà xanh

Buettner cho biết người dân ở “vùng xanh” Okinawa, Nhật Bản thường pha một bình trà khoảng 591ml và nhâm nhi trong cả ngày. Buettner lý giải: “Trước hết, caffeine đã được chứng minh là có tác dụng tích cực giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch, bệnh Parkinson và giúp tăng khả năng tập trung cao hơn”.

Một nghiên cứu tại Trung Quốc vào năm 2020 với 10.825 tình nguyện viên chỉ ra rằng uống trà mỗi ngày có thể làm giảm 23% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một nghiên cứu khác ở Nhật Bản cho thấy những người uống trà xanh nhiều nhất có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn khoảng 42%.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác do nhóm nghiên cứu tại Học viện Y học Bắc Kinh trực thuộc Viện Khoa học Y tế Trung Quốc thực hiện và được công bố trên Tạp chí European Journal of Preventive Cardiology cho thấy uống trà ít nhất 3 lần/tuần có thể giúp kéo dài tuổi thọ, giảm xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Theo đó, so với những người không uống trà, những người uống trà có nguy mắc và tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 20%. nguy mắc và tử vong do xơ vữa động mạch thấp hơn 22%.

2. Trà đen



Trà đen mang lại nhiều lợi ích giống như trà xanh. Nó cũng chứa caffeine, polyphenol chống oxy hóa, L-theanine và flavonoid. Do đó, uống trà đen cũng giúp bảo vệ cơ thể chống lại sự phát triển của một số bệnh mạn tính bao gồm bệnh tiểu đường loại 2, ung thư, đột quỵ và bệnh tim mạch.

Các nhà nghiên cứu từ Viện Y tế Quốc gia Anh đã xem xét dữ liệu của gần 500.000 người trong độ tuổi từ 40 đến 69 tại Anh và phát hiện ra rằng những người uống ít nhất 2 tách trà đen mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn 9 - 13% so với những người không uống trà. Uống nhiều trà đen hơn cũng có liên quan đến nguy cơ tử vong do mắc bệnh tim hoặc đột quỵ thấp hơn.

3. Cà phê đen



Tương tự như trà, cà phê có chứa caffeine và rất nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Một nghiên cứu với 450.000 người được công bố trên Tạp chí Tim mạch Phòng ngừa Châu Âu chỉ ra rằng uống 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc tăng tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ngoài ra, uống cà phê mỗi ngày cũng được chứng minh có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, trầm cảm, bệnh thoái hóa thần kinh, ung thư và bệnh gan. Buettner cho biết người dân ở “vùng xanh” Ikaria, Hy Lạp thường xay cà phê thật mịn rồi đun sôi, cách chết biến này có thể giúp giải phóng thêm 1 loại chất chống oxy hóa khác.

Buettner cho biết cà phê cũng là một lựa chọn đồ uống vào buổi sáng ở “vùng xanh” Sardinia, Ý còn người dân ở Nicoya, Costa Rica có xu hướng uống cà phê trong suốt cả ngày.

4. Nước



Rất rõ ràng, cơ thể chúng ta cần có nước để duy trì sự sống. Nước cũng cực kỳ tốt cho sức khỏe khi không chứa đường, hóa chất hoặc chất phụ gia giống các loại đồ uống đóng chai được bày bán trên thị trường.

Nghiên cứu do Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia (NHLBI) theo dõi gần 16.000 tình nguyện viên trong 25 năm. Các chuyên gia phát hiện người trưởng thành uống đủ nước có sức khỏe tốt, ít mắc các bệnh mạn tính như tim phổi và sống lâu hơn những người không uống đủ nước.

Buettner cho biết, ở tất cả các “vùng xanh” trên thế giới, mọi người thường có thói quen uống nước trong bữa ăn.

5. Rượu vang đỏ



Nhiều người sẽ khá bất ngờ khi rượu vang đỏ nằm trong danh sách các loại đồ uống của những người trường thọ. Chuyên gia Buettner cũng thừa nhận có khá nhiều tranh cãi xung quanh việc rượu có thể đem lại lợi ích cho sức khỏe.

Chuyên gia Buettner nói: “Tôi có thể khẳng định rằng những người sống thọ ở các “vùng xanh” trên thế giới đều uống một chút rượu vang đỏ mỗi ngày.

Nếu bạn uống một chút rượu vang đỏ kết hợp với một bữa ăn với các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, điều này có thể giúp tăng gấp 4 lần khả năng hấp thụ chất chống oxy hóa flavonoid và giảm mức cortisol (hormone gây căng thẳng) vào cuối ngày”.

Chuyên gia Buettner cho biết có một số nghiên cứu đã liên kết rượu vang đỏ với nguy cơ tử vong thấp. Buettner nói thêm: “Những người uống một chút, tối đa 2 ly rượu vang đỏ mỗi ngày thực sự có nguy cơ tử vong thấp hơn những người không uống. Điều này có thể là do hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong rượu vang đã được chứng minh có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2 và thậm chí một số dạng ung thư”.

Thực tế rượu vang đỏ được làm từ nho đen nghiền nát, là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa resveratrol (có trong vỏ nho) tương đối phong phú. Chất chống oxy hóa làm giảm quá trình stress oxy hóa trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh, bao gồm ung thư và tim mạch.

Tuy nhiên, chuyên gia Buettner lưu ý điều độ là chìa khóa, mọi người cũng không nên uống quá nhiều rượu mỗi ngày.