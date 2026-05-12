5 thực phẩm âm thầm “bào mòn” tim mạch và trí nhớ, số 1 rất quen thuộc

Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa rõ rệt, quá trình trao đổi chất chậm hơn và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp hay suy giảm trí nhớ cũng tăng lên. Vì vậy, việc điều chỉnh chế độ ăn uống không chỉ giúp duy trì thể lực mà còn là "lá chắn" quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Theo trang Verywell Health, có 5 nhóm thực phẩm quen thuộc mà người trung niên nên hạn chế nếu muốn sống khỏe mạnh và minh mẫn hơn theo thời gian.

Ăn uống khoa học là nền tảng giúp cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai sau tuổi 50. (Ảnh minh họa)

Bánh mì trắng và tinh bột tinh chế

Bánh mì trắng là thực phẩm phổ biến nhưng lại chứa nhiều carbohydrate tinh chế và rất ít chất xơ. Việc ăn thường xuyên có thể khiến đường huyết tăng nhanh, đồng thời làm tăng nguy cơ ảnh hưởng xấu đến tim mạch.

Thay vì lựa chọn bánh mì trắng, các chuyên gia khuyến khích dùng bánh mì nguyên cám, ngũ cốc nguyên hạt hoặc bánh mì đen để bổ sung thêm chất xơ và hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Thực phẩm nhiều muối

Khi tuổi tác tăng lên, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn với natri. Ăn quá mặn có thể làm tăng huyết áp, gây áp lực lên tim và mạch máu.

Nhiều thực phẩm chế biến sẵn hiện nay chứa lượng muối rất cao dù không có vị mặn rõ rệt. Những món nên hạn chế gồm khoai tây chiên, snack, pizza, súp đóng hộp hay thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn. Việc giảm muối trong khẩu phần hằng ngày sẽ giúp hệ tim mạch hoạt động ổn định hơn.

Thực phẩm giàu chất béo bão hòa

Sau tuổi 50, việc cắt giảm chất béo không lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol xấu và nguy cơ mắc bệnh tim.

Những thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa thường là xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội, da gia cầm hay các món chiên rán nhiều dầu mỡ. Thay vào đó, nên ưu tiên các nguồn chất béo tốt từ cá, hạt và dầu thực vật.

Đồ ăn, thức uống chứa nhiều đường bổ sung

Tiêu thụ quá nhiều đường không chỉ làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tim mạch và chức năng não bộ theo thời gian.

Các loại bánh ngọt, nước ngọt, trà sữa hay cà phê pha nhiều đường đều là những "thủ phạm" khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn. Hạn chế đường bổ sung sẽ giúp duy trì năng lượng ổn định và hỗ trợ trí não hoạt động hiệu quả hơn khi lớn tuổi.

Ảnh minh họa.

Rượu bia

Rượu bia nếu sử dụng kéo dài và quá mức có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung cũng như sức khỏe tổng thể. Ở người lớn tuổi, cơ thể chuyển hóa cồn chậm hơn nên dễ dẫn đến mệt mỏi, mất thăng bằng hoặc gặp các tai nạn không mong muốn.

Ngoài ra, rượu bia còn có thể gây tương tác với nhiều loại thuốc điều trị bệnh thường gặp ở tuổi trung niên. Vì vậy, việc hạn chế đồ uống có cồn là cần thiết để duy trì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị người sau tuổi 50 nên xây dựng chế độ ăn cân bằng với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và nguồn đạm lành mạnh. Một lối sống khoa học kết hợp ăn uống hợp lý sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn và nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.