5 thói quen khi ngủ khiến bạn ngày càng trở nên xấu xí, rước cả tả bệnh vào thân

Không chỉ sức khỏe, ngoại hình của mỗi người bên cạnh yếu tố di truyền cũng bị tác động bởi ăn uống hay tập luyện, thói quen hàng ngày. Chẳng hạn như cách mà bạn đi ngủ mỗi tối.

Đối với nhiều người, lúc thư giãn nhất trong ngày có lẽ là khi được thả mình trên chiếc giường ấm áp sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Giấc ngủ ngon không chỉ giúp tái tạo năng lượng mà còn là liều thuốc bổ vô giá cho sức khỏe và ngoại hình.

Tuy nhiên, nếu bạn đang duy trì những thói quen sai lầm dưới đây khi ngủ thì chính chúng sẽ biến thành tác nhân vô tình tàn phá nhan sắc, khiến bạn trở nên xấu xí đi từng ngày và rước thêm hàng tá bệnh nguy hiểm vào người đấy:

1. Bật đèn hoặc bật TV khi ngủ

Nhiều người có thói quen bật đèn ngủ hoặc bật TV để dễ đi vào giấc ngủ hơn. Tuy nhiên, các nhà khoa học của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) đã thực hiện nghiên cứu trên hơn 43.000 phụ nữ và chỉ ra rằng, những người ngủ dưới nguồn sáng nhân tạo có nguy cơ tăng cân cao hơn tới 17% so với những người ngủ trong bóng tối hoàn toàn. Thậm chí, nguy cơ béo phì và thừa cân đột ngột của nhóm này còn cao hơn từ 22 - 33%.

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Ánh sáng vào ban đêm làm gián đoạn nghiêm trọng chu kỳ giấc ngủ, làm giảm thời gian và chất lượng ngủ sâu. Khi chất lượng giấc ngủ kém, quá trình bài tiết leptin (hormone báo hiệu no) trong cơ thể bị sụt giảm nặng nề. Điều này khiến bạn luôn cảm thấy đói, thèm ăn các món nhiều calo vào ngày hôm sau và dẫn đến tăng cân mất kiểm soát.

Ngoài ra, ánh sáng nhân tạo còn ức chế quá trình tiết melatonin, loại hormone cốt lõi giúp điều hòa đồng hồ sinh học của cơ thể. Khi đồng hồ sinh học bị rối loạn, hệ thống nội tiết sẽ rơi vào một vòng lẩn quẩn, gây suy giảm hệ miễn dịch và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể.

2. Há miệng khi ngủ

Ngủ há miệng trong thời gian dài là một thói quen cực kỳ nguy hại cho cả nhan sắc lẫn sức khỏe. Về mặt thẩm mỹ, thói quen thở bằng miệng khi ngủ làm thay đổi cấu trúc xương mặt, dễ gây ra tình trạng răng vẩu, răng mọc khấp khểnh hoặc hàm dưới bị co rút thảm hại.

Về mặt sức khỏe, mũi vốn là cơ quan có hệ thống lông mũi và niêm mạc giúp lọc bụi bẩn, sưởi ấm không khí trước khi vào phổi. Khi bạn há miệng để thở, vi trùng và các hạt bụi mịn sẽ đi thẳng từ miệng xuống cổ họng và phổi. Thói quen này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, viêm họng, viêm amidan. Nó cũng đẩy nhanh quá trình mất nước, gây tổn thương nướu, khô niêm mạc miệng và khiến hơi thở có mùi hôi khó chịu.

3. Ngủ gối đầu lên tay

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Cho dù là nằm ngủ trên giường vào ban đêm hay chỉ là chợp mắt ngắn trên bàn làm việc, việc dùng tay thay thế gối là một thói quen rất xấu. Việc kê đầu lên tay sẽ chèn ép các mạch máu và dây thần kinh ở chi trên, gây ra tình trạng tê mỏi, đau nhức nghiêm trọng ở vùng cánh tay và vai gáy.

Không dừng lại ở đó, tư thế ngủ co quắp này còn làm tăng áp lực lên vùng bụng và dạ dày. Điều này dễ dẫn đến chứng trào ngược dạ dày thực quản, gây ợ chua, tổn thương niêm mạc thực quản và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa của bạn.

4. Luôn nằm nghiêng một bên

Nằm nghiêng về bên phải được đánh giá là một tư thế tốt vì giúp tim không bị đè nén, giảm chứng ngưng thở khi ngủ. Thế nhưng, nếu bạn chỉ duy trì duy nhất một tư thế nằm nghiêng suốt cả đêm thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Khi nằm nghiêng một bên quá lâu, da mặt của bạn sẽ tiếp xúc trực tiếp và bị ép chặt xuống gối. Lực ép liên tục này làm xô lệch các mô cơ, tạo thành các nếp nhăn sâu trên mặt và đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Đồng thời, việc nằm nghiêng liên tục mà không có chiếc gối phù hợp để nâng đỡ sẽ tạo áp lực bất cân đối lên cột sống, dễ dẫn đến tình trạng đau lưng, mỏi cổ mãn tính. Để bảo vệ vóc dáng và làn da, bạn nên chủ động thay đổi tư thế linh hoạt khi ngủ.

5. Dùng thiết bị điện tử trong bóng tối ngay trước khi đi ngủ

Nhiều bạn trẻ có thói quen tắt hết đèn, nằm trên giường lướt điện thoại hay máy tính bảng rồi mới đi ngủ. Thói quen này không chỉ tàn phá nhan sắc mà còn là "sát thủ" thầm lặng đối với sức khỏe của bạn.

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Các nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa Harvard (Mỹ) đã chứng minh rằng, luồng ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện tử gây ức chế mạnh mẽ quá trình sản xuất melatonin. Đây là loại hormone cốt lõi do tuyến tùng tiết ra để điều hòa đồng hồ sinh học và giúp cơ thể đi vào giấc ngủ sâu. Một nghiên cứu thực nghiệm tại Bệnh viện Brigham and Women's (Mỹ) cho thấy, những người sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ mất nhiều thời gian hơn để ngủ thiếp đi, thời gian ngủ sâu (REM) bị giảm sút nghiêm trọng và họ cảm thấy mệt mỏi hơn vào sáng hôm sau.

Chất lượng giấc ngủ đi xuống sẽ biểu hiện ngay lập tức ra bên ngoài. Làn da không được phục hồi và tái tạo vào ban đêm sẽ trở nên sần sùi, xỉn màu, dễ nổi mụn và xuất hiện quầng thâm mắt xấu xí. Ngoài ra, việc nhìn chăm chú vào màn hình trong tối buộc mắt phải điều tiết quá độ, gây khô mắt, mỏi mắt và làm suy giảm thị lực. Thói quen thức khuya lướt mạng kéo dài này cũng gián tiếp gây suy giảm trí nhớ, phản xạ kém và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch.

Nguồn và ảnh: The Paper, Health UDN