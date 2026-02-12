5 món ăn dễ khiến hơi thở có nồng độ cồn dù không uống rượu bia

Vì sao ăn không uống vẫn có nồng độ cồn?

Trong quá trình chế biến, nhiều món ăn sử dụng bia, rượu vang hoặc rượu mạnh để tạo mùi vị đặc trưng. Dù qua nấu nướng, lượng nhỏ cồn vẫn có thể tồn dư, đặc biệt khi món ăn được chế biến nhanh, không đun sôi lâu hoặc chỉ làm nóng nhẹ.

Sau khi ăn, lượng cồn rất nhỏ này có thể thoát ra qua hơi thở, khiến thiết bị đo nồng độ cồn phát hiện kết quả dương tính ở mức thấp. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, đây không phải là nồng độ cồn do uống rượu bia, không ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện.

5 món ăn dễ khiến “dính” nồng độ cồn oan

Theo lương y Hằng Nguyễn, khi ăn một số món ăn quen thuộc sau trong hơi thở dễ có nồng độ cồn:

Cá hấp bia

Bia thường được dùng để khử mùi tanh và làm cá mềm hơn. Nếu cá chỉ hấp trong thời gian ngắn, một phần cồn từ bia có thể chưa bay hơi hoàn toàn, gây mùi cồn nhẹ trong hơi thở ngay sau khi ăn.

Cá hấp bia là một trong năm món ăn dễ khiến hơi thở có nồng độ cồn.

Lẩu bò nhúng giấm

Món ăn này thường sử dụng giấm gạo hoặc giấm lên men. Quá trình lên men tự nhiên có thể tạo ra một lượng ethanol rất nhỏ, đủ để máy đo phát hiện trong thời gian ngắn.

Bò sốt vang

Rượu vang là thành phần tạo nên hương vị đặc trưng của món bò sốt vang. Nếu món ăn không được hầm đủ lâu hoặc ăn khi còn nóng, cồn trong rượu vang có thể chưa bay hơi hoàn toàn.

Gà hầm rượu, chân giò hầm rượu

Một số món ăn dùng rượu mạnh hoặc rượu thuốc để tăng mùi vị và giữ ấm cơ thể. Đây là nhóm có nguy cơ cao gây dương tính nồng độ cồn trong hơi thở nếu vừa ăn xong đã kiểm tra.

Các món sốt có sử dụng rượu vang, rượu mạnh

Nhiều loại sốt Âu - Á dùng rượu để tạo độ dậy mùi. Dù lượng rượu không lớn, hơi thở vẫn có thể xuất hiện cồn trong thời gian ngắn.

Nồng độ cồn “oan” tồn tại bao lâu?

Lượng cồn từ thực phẩm rất nhỏ và không đi sâu vào máu như khi uống rượu bia. Nồng độ cồn từ thực phẩm giảm rất nhanh, thông thường sau khoảng 20 - 30 phút, nồng độ cồn trong hơi thở sẽ tự hết. Tình trạng này không ảnh hưởng đến khả năng lái xe, không gây say hay rối loạn thần kinh.

Để tránh bị hiểu lầm, nên chờ ít nhất 30 phút sau khi ănmới điều khiển phương tiện. Uống nước lọc, súc miệng để làm sạch khoang miệng.