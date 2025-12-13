5 loại cá nội địa Việt ngon bổ ngang hàng cá ngoại, quan trọng là giá rẻ bằng 1/2

Khi xu hướng “ăn cá nhiều hơn thịt đỏ” ngày càng phổ biến, nhiều người lại lầm tưởng rằng chỉ có cá hồi, cá tuyết hay cá bơn nhập khẩu mới thật sự bổ dưỡng. Nhưng sự thật là Việt Nam có rất nhiều loại cá nội địa chất lượng chẳng hề kém cạnh cá ngoại, thậm chí độ tươi, độ ngọt thịt còn vượt trội do không phải trải qua quá trình đông lạnh dài ngày. Điều quan trọng hơn cả: giá của chúng chỉ bằng một nửa, thậm chí rẻ hơn nhưng dinh dưỡng lại “không phải dạng vừa”. Dưới đây là 5 loại cá bạn nên ưu tiên trong bữa ăn hằng ngày.

1. Cá lóc: thịt chắc, ngọt và ít tanh, được chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao

Cá lóc là một trong những loại cá nội nổi tiếng giàu protein, ít mỡ và cực kỳ dễ ăn từ người lớn đến trẻ con. Thịt cá lóc dai nhưng lại rất ngọt, phù hợp với vô số món như kho nghệ, nấu canh chua, hấp bầu hay chiên xù. Điều đáng nói là cá lóc nuôi hoặc cá đồng đều có hàm lượng thủy ngân thấp hơn nhiều so với các loại cá biển lớn. So với cá ngoại đông lạnh, cá lóc tươi mới mua trong ngày cho cảm giác “ngọt thịt” tự nhiên mà cá nhập hoàn toàn không có.

2. Cá diêu hồng: giàu protein, dễ chế biến và giá cực kỳ “mềm”

Cá diêu hồng là dòng cá nước ngọt phổ biến, được nuôi nhiều ở miền Tây và miền Nam. Thịt cá trắng, ít xương dăm và đặc biệt hợp khẩu vị người Việt. Món cá diêu hồng hấp xì dầu, chiên giòn hay nấu lẩu thái đều giữ được độ mềm béo tự nhiên. Không chỉ vậy, loại cá này giàu protein, vitamin B12 và khoáng chất nhưng giá lại rất rẻ – bằng khoảng 1/2 so với cá phi lê nhập khẩu. Nhờ vòng đời ngắn và thức ăn chủ yếu là thực vật, cá diêu hồng hầu như không có nguy cơ nhiễm kim loại nặng.

3. Cá rô phi: thịt trắng, ít tanh và được thế giới ưa chuộng

Nghe có vẻ quen thuộc, nhưng ít ai biết cá rô phi Việt Nam được xuất khẩu số lượng lớn sang Mỹ và châu Âu. Lý do rất đơn giản: thịt cá trắng, chắc, ít mỡ và giàu omega-3. Vị của cá rô phi nhẹ nhàng, không tanh, hợp từ món chiên giòn, phi lê nướng bơ tỏi đến áp chảo kiểu Âu. Điều bất ngờ là trong khi cá ngoại cùng phân khúc có giá 300–500 nghìn/kg, cá rô phi Việt chỉ dao động 60–90 nghìn/kg tùy loại – rẻ nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

4. Cá chép: giàu omega-3, tốt cho tim mạch và rất lành tính

Cá chép là loại cá gần gũi với người Việt từ lâu đời. Chép giòn, chép sông hay chép thường đều có chung ưu điểm: thịt thơm, chắc, ít ngấy và chứa nhiều omega-3 tự nhiên. Ngoài ra, cá chép còn được xem là thực phẩm lành, thích hợp cho người lớn tuổi, phụ nữ sau sinh và trẻ nhỏ. Đặc biệt, chép om dưa, chép hấp xì dầu hay chép nấu canh rau răm đều là những món “gây thương nhớ”. Trong khi các loại cá nhập cùng nhóm dinh dưỡng giá cao, cá chép nội địa chỉ cần 80–120 nghìn/kg là có thể mua được loại rất tươi.

5. Cá nục: cá biển bình dân nhưng giàu dinh dưỡng không thua cá ngoại

Nhiều người nghĩ cá biển giá rẻ không bổ, nhưng cá nục lại chứng minh điều ngược lại. Đây là loại cá giàu DHA, EPA và vitamin B12 – những dưỡng chất thường thấy ở cá hồi, cá thu. Cá nục lại sống thành đàn, kích thước nhỏ, sinh trưởng nhanh nên nguy cơ nhiễm kim loại nặng rất thấp. Khi kho, hấp hay sốt cà, cá nục giữ được độ béo nhẹ tự nhiên cực kỳ hấp dẫn. So với nhiều loại cá nhập khẩu đông lạnh có giá vài trăm nghìn, cá nục chỉ 60–90 nghìn/kg nhưng độ tươi thì “ăn đứt”.

Lời khuyên khi chọn cá ngon - bổ - sạch

Khi mua cá nội địa, bạn nên ưu tiên những con mắt trong, mang đỏ, thân căng và không có mùi lạ. Cá càng tươi thì giá trị dinh dưỡng càng cao và hương vị càng tròn trịa. Ngoài ra, đừng ngại thử đổi món giữa cá nước ngọt và cá biển để bữa ăn phong phú mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

5 loại cá trên đều là “báu vật” của ẩm thực Việt: ngon, bổ, dễ mua và giá chỉ bằng một nửa cá ngoại mà chất lượng thì không hề thua kém. Nếu bạn muốn ăn sạch – ăn ngon – ăn kinh tế, thì đây là những lựa chọn không thể bỏ qua.