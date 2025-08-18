5 kem chống nắng "ai dùng cũng hợp" được BTV đề xuất nên mua

Trong cuộc sống bận rộn của nàng công sở, việc bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV là cực kỳ quan trọng. Một sản phẩm kem chống nắng chất lượng không chỉ giúp bạn bảo vệ da mà còn mang lại cảm giác thoải mái khi làm việc cả ngày. Dưới đây là 5 kem chống nắng lành tính mà bạn không thể bỏ qua.

1. Ooznary Rest and The Sun UV-Defenses SPF 50+ PA++++

Ooznary Rest and The Sun UV-Defenses là kem chống nắng nổi bật với chỉ số SPF 50+ và PA++++, giúp bảo vệ da tối ưu trước tác động của tia UV. Sản phẩm này chứa các thành phần thiên nhiên, giúp làm dịu và cung cấp độ ẩm cho da, rất phù hợp với làn da nhạy cảm. Kết cấu nhẹ nhàng, không gây nhờn rít, Ooznary là lựa chọn lý tưởng cho những nàng thường xuyên ngồi điều hòa.

Nơi mua: Ooznary

2. ANESSA Perfect UV Sunscreen Mild Milk SPF 50+ PA++++

ANESSA Perfect UV Sunscreen Mild Milk là sản phẩm quen thuộc với nhiều cô nàng yêu thích chăm sóc da. Với công thức dịu nhẹ, kem chống nắng này rất thích hợp cho làn da nhạy cảm. Chỉ số SPF 50+ và PA++++ giúp bảo vệ da hiệu quả trong suốt cả ngày. Kết cấu lỏng nhẹ, dễ thẩm thấu, ANESSA mang lại cảm giác thoải mái và không gây bít tắc lỗ chân lông.

Nơi mua: ANESSA

3. Laneige Water Bank UV Barrier Sunscreen SPF 50+ PA++++

Laneige Water Bank UV Barrier Sunscreen không chỉ giúp bảo vệ da khỏi tia UV mà còn cung cấp độ ẩm cần thiết. Với SPF 50+ và PA++++, sản phẩm này giúp ngăn ngừa lão hóa và làm sáng da. Laneige nổi tiếng với các thành phần chiết xuất tự nhiên, giúp da luôn mềm mại và mịn màng. Kết cấu nhẹ nhàng, dễ chịu, sản phẩm này là lựa chọn tuyệt vời cho nàng công sở.

Nơi mua: Laneige

4. Bio-essence B5 Bio-Water SPF 50+ PA+++

Bio-essence B5 Bio-Water là kem chống nắng chứa vitamin B5, giúp làm dịu và phục hồi da. Với chỉ số SPF 50+ và PA+++, sản phẩm này bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV đồng thời cung cấp độ ẩm và làm sáng da. Kết cấu nhẹ, dễ thẩm thấu và không gây nhờn, Bio-essence là lựa chọn hoàn hảo cho những nàng thường xuyên phải tiếp xúc với ánh sáng màn hình.

5. Beauty Of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh: Rice + B5 SPF50+ PA++++

Beauty Of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh là sản phẩm kem chống nắng kết hợp giữa chiết xuất gạo và vitamin B5, giúp làm sáng da và cung cấp độ ẩm. Với chỉ số SPF 50+ và PA++++, sản phẩm này bảo vệ da hiệu quả, đồng thời mang lại cảm giác tươi mới và dễ chịu. Kết cấu nhẹ nhàng, dễ thẩm thấu vào da, đây là lựa chọn lý tưởng cho các nàng công sở.

Nơi mua: Beauty Of Joseon

Việc lựa chọn kem chống nắng lành tính là rất quan trọng để bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV. Những sản phẩm trên không chỉ giúp bảo vệ da mà còn mang lại cảm giác thoải mái và ẩm mượt suốt cả ngày. Đừng quên thêm chúng vào bộ sưu tập chăm sóc da của bạn để luôn tự tin và rạng rỡ!