5 chai nước hoa "made in Vietnam" cực hợp dùng trong mùa lạnh

Mùa lạnh luôn là thời điểm lý tưởng để trải nghiệm những mùi hương có chiều sâu, ấm áp và lưu hương tốt. Bên cạnh các thương hiệu nước hoa ngoại nhập, nước hoa "made in Vietnam" đang ngày càng chiếm được cảm tình của người dùng nhờ chất lượng ổn, mùi hương độc đáo và mức giá dễ tiếp cận. Nếu bạn muốn tìm một mùi hương phù hợp cho mùa đông nhưng vẫn mang cảm giác gần gũi, tinh tế, thì 5 lựa chọn dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn mê ngay từ lần thử đầu tiên.

1. Miss Vietnam - Hà Nội N33

Miss Vietnam - Hà Nội N33 là một trong những mùi hương thuần Việt tạo được dấu ấn nhất trong thời gian gần đây. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh lịch, trầm tĩnh của người con gái Hà Nội, chai nước hoa này mở đầu bằng hương hoa trắng mềm mại, xen lẫn chút ngọt thoang thoảng của hoa nhài và lan chuông. Khi thời tiết se lạnh, tầng hương giữa của N33 - gồm gỗ nhẹ và xạ hương - trở nên ấm áp và đầy lôi cuốn. Cuối cùng là hương vani dịu nhẹ, mang đến cảm giác vừa thanh tao vừa quyến rũ, rất dễ dùng cho cả môi trường công sở lẫn những buổi hẹn hò cuối năm.

Nơi mua: Miss Vietnam

2. Thơmore Đây Thôn Vĩ Dạ

Lấy cảm hứng từ bài thơ nổi tiếng của Hàn Mặc Tử, Thơmore đã tạo nên một mùi hương gợi nhớ cảm giác man mác, dịu dàng của xứ Huế. Đây Thôn Vĩ Dạ mở đầu bằng hương trái cây nhẹ nhàng, phảng phất hơi sương lạnh buổi sớm. Khi hương dần lắng lại, bạn sẽ cảm nhận rõ lớp hương hoa ngọt mềm của hoa cam và hoa mộc. Tầng hương cuối lại là gỗ và hổ phách, tạo độ ấm sâu và độ lưu hương rất phù hợp với mùa đông. Mùi hương mang nét trữ tình, kín đáo và rất "thơ", thích hợp cho những ai yêu sự nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn tạo một dấu ấn riêng biệt.

Nơi mua: Thơmore

3. CODEDECO Brilliant Flower

Nếu bạn thích những mùi hương hoa hiện đại, ngọt nhẹ nhưng vẫn sang trọng, CODEDECO Brilliant Flower là lựa chọn không thể bỏ qua. Đúng như tên gọi, chai nước hoa này là "bó hoa rực rỡ" với sự kết hợp của hoa mẫu đơn, hoa hồng và hoa mận. Mùi hương mở ra tươi sáng nhưng nhanh chóng trở nên ấm hơn nhờ nền gỗ hổ phách. Trong thời tiết lạnh, sự hòa quyện giữa hương trái cây - hoa - gỗ tạo cảm giác vừa trẻ trung vừa quyến rũ. Đây là mùi hương mà các nàng công sở hoặc những cô gái yêu phong cách nữ tính, tinh tế chắc chắn sẽ yêu ngay.

Nơi mua: CODEDECO

4. Kira Parfum Coffeeling

Một chai nước hoa Việt được đánh giá rất cao trong cộng đồng yêu mùi hương chính là Kira Parfum Coffeeling. Đúng như tên gọi, mùi chủ đạo của Coffeeling là cà phê rang ấm áp, thơm nồng nhưng không bị đậm quá mức. Tầng hương đầu là cà phê hòa quyện với caramel và chút cacao, tạo nên cảm giác ấm áp đặc trưng - cực hợp mùa đông. Tầng hương giữa chuyển nhẹ sang hoa nhài và gỗ, giúp tổng thể trở nên mềm mại và dễ dùng hơn. Cuối cùng là vani và xạ hương mang lại sự ngọt ấm kéo dài. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thích mùi hương gourmand ngọt ấm nhưng không bị gắt, muốn tạo cảm giác thân thuộc và quyến rũ trong trời lạnh.

Nơi mua: RM

5. Cindy Bloom Sexy Rexy

Cindy Bloom Sexy Rexy là mùi hương có phần táo bạo, gợi cảm hơn so với các lựa chọn ở trên. Chai nước hoa mở đầu bằng hương táo đỏ và cam bergamot tươi sáng, sau đó nhanh chóng chuyển sang hương hoa hồng và lan nam phi nữ tính. Khi gặp không khí lạnh, tầng hương cuối - gồm gỗ đàn hương, vani và xạ hương - sẽ tỏa ra mạnh hơn, mang đến cảm giác ấm áp, ngọt ngào nhưng vẫn sang trọng. Sexy Rexy phù hợp cho những buổi tiệc, buổi hẹn hoặc khi bạn muốn mình nổi bật, cuốn hút hơn trong những ngày đông se lạnh.

Nơi mua: Cindy Bloom

Nước hoa Việt Nam ngày càng đa dạng, sáng tạo và có chất lượng không thua kém nhiều thương hiệu quốc tế. Đặc biệt, các dòng nước hoa Việt cực kỳ phù hợp với khí hậu nước ta, dễ dùng và rất "kinh tế". Nếu bạn đang tìm một chai nước hoa ấm áp, bám da tốt cho mùa lạnh, đừng bỏ lỡ 5 cái tên trên. Mỗi mùi hương mang một cá tính khác nhau - từ thanh lịch, thơ mộng cho đến ngọt ấm và gợi cảm - chắc chắn sẽ giúp bạn tự tin và nổi bật trong những ngày đông cuối năm.