5 câu chuyện về cách người giàu "mượn lực" để kiếm tiền: Làm ít được nhiều, tận dụng sức người sức của để đạt được mọi mục tiêu

Câu chuyện 1: Tích hợp các nguồn lực xung quanh bạn

Một cậu bé đang cố gắng di chuyển một hòn đá trong sân. Người cha động viên: "Con à, con cố gắng di chuyển nó đi nhé!".

Nhưng hòn đá quá nặng, đứa trẻ không thể di chuyển được. Cậu bé nói với cha: "Hòn đá nặng quá, con đã cố gắng hết sức rồi!"

Người cha nói: "Con đã không cố gắng hết sức."

Rất nhiều lần, chúng ta chính là cậu bé đó. Thông thương chúng ta đánh giá một việc có thể làm được hay không phụ thuộc vào khả năng của bản thân có đủ hay không. Trên thực tế, không ai quy định rằng bạn chỉ có thể sử dụng khả năng của mình để đạt được kết quả của một việc, nhiều người thành công không phải vì năng lực của họ mạnh đến đâu, mà vì họ có thể tích hợp nhiều nguồn lực hơn. Đó chính là bài học về cách tích hợp các nguồn lực quanh bạn.

Câu chuyện 2: Gia Cát Lượng thời Tam Quốc là một trong những người tận dụng tốt nhất "mượn lực"

Một hôm, Chu Du nói với Gia Cát Lượng: "Ông phải chế tạo cho ta 100.000 mũi tên trong vòng 3 ngày."

Đây là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng tại sao Gia Cát Lượng vẫn đồng ý? Nếu bạn không thể tự thực hiện nhiệm vụ, bạn có thể mượn lực của người khác để thực hiện.

Gia Cát Lượng dùng kế "thuyền rơm mượn tên", kếm được 100.000 mũi tên của Tào Tháo. Ảnh: Internet

Gia Cát Lượng nói với Tào Tháo: "Ta muốn đánh bại ông, ông có thể cho ta mượn 100.000 mũi tên không?" Đương nhiên, Tào Tháo không mất trí mà cho Gia Cát Lượng mượn tên để đánh mình. Nhưng thực sự, Gia Cát Lượng đã "mượn" được 100.000 mũi tên nhờ Tào Tháo.

Vào một buổi sáng đầy sương mù, Gia Cát Lượng cử hàng nghìn chiếc thuyền gỗ phủ rơm giả vờ tấn công doanh trại của đối phương. Tào Tháo nhìn thấy Gia Cát Lượng liền cho rằng Gia Cát Lượng thực sự liều mạng khi muốn giết mình nên quyết tâm bắn hạ kẻ thù trước.

Tào Tháo hạ lệnh cho tất cả cung thủ bắn vạn mũi tên, nhưng mũi tên nào cũng trúng rơm của thuyền. Trong vòng chưa đầy một giờ, Gia Cát Lượng đã nhận được hơn 100.000 mũi tên từ tay Tào Tháo. Đây là câu chuyện "thuyền rơm mượn tên" nổi tiếng trong lịch sử.

Câu chuyện thứ 3: Vận chuyển hàng nghìn cuốn sách miễn phí

Thư viên dùng cách đơn giản để vận chuyển hàng triệu cuốn sách. Ảnh: Internet

Thư viện Anh Quốc nổi tiếng trên thế giới với bộ sưu tập sách vô cùng phong phú. Có một lần, thư viện phải chuyển đổi, tức là phải chuyển toàn bộ sách từ thư viện cũ sang thư viện mới. Dù chi phí vận chuyển cũng không nhiều tiền lắm nhưng người phụ trách đã nghĩ ra một cách vô cùng hiệu quả.

Thư viện quảng cáo trên báo: Từ hôm nay mỗi người dân có thể mượn miễn phí 10 cuốn sách từ Thư viện Anh. Do đó, nhiều công dân đổ xô đến thư viện và chỉ trong vài ngày, họ đã hết sạch sách trong thư viện. Làm thế nào người dân có thể trả lại sách sau khi đã mượn? Vui lòng trả lại sách tại thư viện mới. Bằng cách này, thư viện đã mượn sức mạnh của mọi người để di chuyển toàn bộ số sách khổng lồ một cách đơn giản và tiết kiệm chi phí tối đa.

Câu chuyện 4: Con quạ ăn quả óc chó

Có một ngôi làng trồng rất nhiều cây óc chó. Hàng năm vào cuối thu đầu đông, từng đàn quạ sẽ kéo đến đây để nhặt những quả óc chó còn sót lại trong vườn.

Hạt óc chó tuy ngon nhưng vỏ cứng như vậy quạ ăn sao được? Hóa ra quạ nhặt quả óc chó trước, sau đó bay lên cành cây cao rồi thả quả óc chó xuống, quả óc chó rơi xuống cứng xuống đất và bị đập vỡ, thế là con quạ lấy được những quả óc chó ngon lành.

Quả thông minh tận dụng xe cộ đi lại để ăn được hạt óc chó. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nếu quả óc chó chỉ đơn giản bị rơi từ trên cao xuống thì khả năng vỏ bị vỡ là rất thấp, quạ rất khó có thể ăn hạt được. Tuy nhiên, thất bại không làm lũ quạ bận tâm. Chúng đã tìm ra một phương pháp hiệu quả hơn: gần ngôi làng một con đường núi, rất nhiều ô tô đi qua. Chim quạ quắp những quả óc chó và làm rơi quả óc chó trên đường, và bánh xe nghiền nát quả óc chó một cách dễ dàng. Vì vậy, sau khi chiếc xe đi ngang qua, con quạ nhanh chóng đáp xuống và nếm thử thức ăn.

Biết quan sát và khám phá đặc điểm của môi trường xung quanh mình cũng có thể giúp người ta thu được kết quả gấp đôi với công sức bỏ ra. Con quạ chỉ cần mang quả óc chó đi trên đường là có thể thưởng thức quả óc chó một cách dễ dàng. Mượn sức mạnh không chỉ giới hạn trong mối quan hệ giữa con người với nhau, mà còn có thể "mượn" sức mạnh từ môi trường.

Câu chuyện thứ 5: Người nghèo và người giàu

Có một người đàn ông nghèo khóc lóc thảm thiết trước Đức Phật vì cơm không đủ ăn, áo ấm, ông kể lại cuộc đời của mình cơ cực như thế nào.

Khóc một hồi, ông ta bỗng bắt đầu than thở: "Xã hội này bất công quá. Tại sao người giàu thì ngày nào cũng nhàn nhã thoải mái, còn người nghèo thì ngày ngày chịu khổ cực?".

"Người nghĩ như thế nào sẽ là công bằng?"

Người đàn ông nghèo vội nói: "Hãy để người giàu nghèo như tôi, và làm công việc tương tự như tôi phải làm. Nếu họ vẫn giàu, tôi sẽ ngừng phàn nàn."

Đức Phật gật đầu và nói: "Được!" Nói xong, Đức Phật biến một người giàu có thành một người nghèo như một người nghèo. Hàng ngày họ phải đến một ngọn núi đào than. Than đào ra mỗi ngày có thể bán để mua thức ăn trong ngày. Núi than sẽ được đào lên trong thời hạn một tháng.

Người nghèo và người giàu cùng nhau đào. Người nghèo thường quen với công việc nặng nhọc, đào than đối với anh ta dễ như ăn một miếng bánh, chẳng mấy chốc anh ta đã đào được một đống than, mang ra chợ bán lấy tiền. Anh dùng số tiền đó để mua thức ăn, tất cả các món ngon mang về cho vợ con ăn đến no nê.

Người giàu chưa bao giờ làm việc nặng, chỉ đào một lúc rồi dừng một lúc, mà vẫn đổ mồ hôi đầm đìa vì kiệt sức. Đến tối, anh bất đắc dĩ đem than đi bán. Số tiền kiếm được anh ta mua mấy cái bánh bao cứng, còn lại giữ lại. Ngày hôm sau, người nghèo dậy sớm và bắt đầu đào than, nhưng người giàu thì ra chợ. Một lúc sau, người giàu dẫn thêm 2 người khỏe mạnh khác về và yêu cầu họ đào than, còn bản thân thì giám sát.

Chỉ trong một buổi sáng, phú ông sai hai người nghèo đào mấy xe than, bán ngoài chợ kiếm được bộn tiền. Một tháng trôi qua nhanh chóng, người nghèo chỉ đào được một góc núi than, dùng tiền kiếm được hàng ngày mua đồ ăn thức uống ngon, căn bản không còn lại chút gì. Nhưng phú ông đã chỉ huy công nhân đào hết núi than, kiếm được rất nhiều tiền, ông ta dùng tiền để đầu tư và lập nghiệp, chẳng bao lâu lại trở thành phú ông.

Thành công không nằm ở việc bạn có thể làm được bao nhiêu việc, mà nằm ở việc bạn có thể làm được bao nhiêu việc với sự giúp đỡ của nhiều người!

Phỏng vấn 25 tỉ phú, 100 triệu phú tự thân chỉ ra: Người giàu không mong chờ trúng số, họ có 3 đặc điểm chung để làm chủ cuộc chơi làm giàu, làm gì cũng kiếm bộn tiền