5 cách giúp làm sạch sâu và dưỡng da căng mịn cho nàng tuổi 30+

Lỗ chân lông to khiến làn da có vẻ sần sùi, thiếu sức sống. Thực tế, chúng ta không thể thu nhỏ lỗ chân lông nhưng bạn có thể khiến chúng trông bớt nổi bật hơn bằng cách chăm sóc da đúng cách. Dưới đây là 5 cách giúp lỗ chân lông trông mịn mướt hơn mà nàng công sở có thể dễ dàng áp dụng.

1. Dùng mặt nạ đất sét

Làn da chúng ta có các tuyến bã nhờn tiết ra dầu để bôi trơn và bảo vệ da. Sau một thời gian, dầu chuyển sang dạng tắc nghẽn và khiến các lỗ chân lông nhỏ trên da bị căng ra, dẫn đến tình trạng lỗ chân lông to, da xỉn màu, mụn trứng cả. Ngoài ra, sự tích tụ của khói bụi, sản phẩm makeup, kem chống nắng trong thời gian dài cũng khiến lỗ chân lông trông to hơn. Do đó, để khiến lỗ chân lông nhỏ mịn thì bạn đừng quên dùng mặt nạ đất sét. Mặt nạ sẽ hút sạch dầu thừa và bụi bẩn, trả lại làn da sáng khỏe, khiến lỗ chân lông trông nhỏ mịn hơn.

Sản phẩm gợi ý:

Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque

2. Làm sạch 2 lần mỗi ngày

Bên cạnh việc đắp mặt nạ hàng tuần, bạn cũng đừng quên rửa mặt 2 lần mỗi ngày để giữ da luôn sạch khỏe. Nếu bạn không tẩy trang và làm sạch kỹ càng sẽ khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn do sự tích tụ của lớp trang điểm, dầu và vi khuẩn. Do đó, bạn cần tẩy trang và rửa mặt vào buổi tối, và dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ vào buổi sáng.

Sản phẩm gợi ý:

Sữa rửa mặt Nacific Fresh Herb Origin Cleansing foam Calendula

Nơi mua: Nacific ; Giá: 275k

3. Dưỡng ẩm hàng ngày

Khi không được dưỡng ẩm đầy đủ, làn da sẽ khô và đẩy nhanh quá trình lão hóa, từ đó khiến lỗ chân lông trông to, hình thành nếp nhăn, da dẻ xám xịt. Nếu muốn chăm sóc da đẹp mịn căng thì bạn đừng quên chú trọng vào những sản phẩm dưỡng ẩm sâu như toner, kem dưỡng và xịt khoáng để thường xuyên bổ sung độ ẩm cho da.

Sản phẩm gợi ý:

Kem dưỡng Laneige Water Bank Blue HA Cream Dry

4. Chống nắng hàng ngày

Tác động từ tia UV lên da sẽ làm hình thành vết thâm, nám sạm, đẩy nhanh quá trình lão hóa, khiến da chảy xệ, lỗ chân lông to. Thậm chí, ngay cả khi bạn ở trong nhà thì tia UV vẫn có thể xuyên qua cửa kính, rèm cửa tác động lên da; ngoài ra ánh sáng xanh từ máy tính, điện thoại cũng sẽ khiến làn da xuống cấp nhanh chóng. Vì vậy bạn đừng quên chống nắng hàng ngày và dùng thêm những sản phẩm che chắn, đồ makeup có SPF để bảo vệ da.

Sản phẩm gợi ý:

Kem chống nắng Chasin' Rabbits G'day Mate Sunscreen

5. Dùng sản phẩm tẩy da chết hóa học

Các sản phẩm tẩy da chết hóa học, có chứa acid sẽ đi sâu vào lỗ chân lông, giúp loại bỏ tế bào chết, bã nhờn, từ đó khiến da thông thoáng, thúc đẩy tế bào mới tái tạo. Về lâu về dài những sản phẩm này sẽ giúp da sáng khỏe, lỗ chân lông trông nhỏ mịn hơn, ngừa lão hóa hiệu quả. Bạn nên đầu tư 1 lọ toner hoặc serum có thành phần tẩy da chết hóa học để da luôn sáng mịn.

Sản phẩm gợi ý:

Toner Vegick Superfood PHA + BHA Pore Toner