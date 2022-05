5 ác nữ "đè bẹp" hội nữ chính ở phim Hoa Ngữ: Mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược đã bằng sao U60 lấn át Triệu Lộ Tư?

Xinh đẹp, nhập vai ấn tượng, loạt vai nữ phụ phản diện dưới đây còn hot hơn cả nữ chính.

Không phải Địch Lệ Nhiệt Ba mà Quách Hiểu Đình trong vai nữ phụ phản diện Thuận Đức tiên cơ mới là mỹ nhân chiếm spotlight mỗi khi xuất hiện. Tuy bị hủy dung, nhưng khán giả cho rằng Thuận Đức đeo chiếc mặt nạ vàng lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Vẻ đẹp sắc xảo, ngạo mạn, kiêu kỳ của Thuận Đức được khen là lấn át cả nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.





Trong vai Vương hậu Bách Lý thị gian trá, đáng ghét, Lý Nhược Đồng lấn át hoàn toàn nữ chính Triệu Lộ Tư về khí chất lẫn nhan sắc, diễn xuất. Không phải là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay đậm chất thanh xuân, Lý Nhược Đồng lại quyến rũ được người xem nhờ khí chất ngút ngàn, gương mặt trắng hồng, đường nét sắc sảo. Tạo hình cổ trang quý phái cũng giúp Lý Nhược Đồng toát lên phong thái quyền uy và cuốn hút. Thậm chí, khi đứng chung với các đàn em kém hơn 20 tuổi như Lưu Nhuế Lân, Dương Dương… trong phim “Tiểu Long Nữ” vẫn không lộ khoảng cách thế hệ, tuổi tác.

Không ngoa khi nói nhân vật Nguyên Thuần (do Lý Thấm thủ vai) là điểm sáng của Sở Kiều Truyện và là vai diễn để đời của Lý Thấm. Nguyên Thuần cho thấy quá trình hắc hóa vô cùng thuyết phục khi từ một nàng công chúa hoạt bát, dễ thương trở nên độc ác, bụng dạ đen tối. Thêm vào đó, Lý Thấm còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vừa u sầu lại pha chút nét quyến rũ của Lý Thấm được netizen nhận xét là vượt mặt nữ chính (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai).

Trong Diên Hi Công Lược, nhân vật Thuận tần của Trương Gia Nghê tuy chỉ xuất hiện ở giai đoạn cuối phim nhưng lại chiếm trọn sự chú ý. Thuận Tần sở hữu vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” khiến Càn Long (Nhiếp Viễn) say đắm còn Kế hậu (Xa Thi Mạn) và các phi tần không khỏi ghen tức, lo sợ bị thất sủng.Với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành cùng sự sủng ái của Càn Long, nàng đã khiến cho cuộc chiến chốn thâm cung thêm khốc liệt. Trương Gia Nghê còn được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược.



Dương Tuyết từng vượt mặt Phạm Băng Băng về khả năng diễn xuất và nhan sắc trong Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết (2005). Cô hóa thân vai "ác nữ" Giang Ngọc Yến - nhân vật phá tan hạnh phúc của Thiết Tâm Lan (Phạm Băng Băng) và Hoa Vô Khuyết (Tạ Đình Phong). Nhiều người dù không ưa nổi Giang Ngọc Yến nhưng vẫn không ngừng yêu thích, đánh giá cao nhân vật này. Thậm chí cô còn được bình chọn là ác nữ đẹp nhất màn ảnh.

Nguồn: Tổng hợp

https://kenh14.vn/5-ac-nu-de-bep-hoi-nu-chinh-o-phim-hoa-ngu-my-nhan-dep-nhat-dien-hi-cong-luoc-da-bang-sao-u60-lan-at-trieu-lo-tu-20220502145553969.chn