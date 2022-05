3 lý do rating phim Hàn đồng loạt sụt giảm: Kịch bản cũ rích lại thêm hội nam chính phát nản

Trái với cuộc đua đầy khốc liệt trong những tháng đầu năm 2022 với những bộ phim như Twenty Five, Twenty One, A Business Proposal, Thirty Nine,... đều ghi nhận mức rating khủng và độ thảo luận sôi nổi thì các phim Hàn thời gian gần đây đã có sự sụt giảm đáng kể về rating và độ nổi tiếng. Nhiều khán giả chia sẻ rằng, giờ đây họ không còn cảm giác mong ngóng tới ngày chiếu phim nữa bởi các bộ phim không còn sức thu hút mạnh mẽ như đợt đầu năm. Vậy nguyên nhân nào khiến phim Hàn mất đi nét lôi cuốn vốn có lâu nay?

Nam chính yếu thế

Dường như nam chính trong phim Hàn là một trong những lý do quan trọng để khán giả lựa chọn phim Hàn. Nhưng các nam chính thời gian gần đây vẫn chưa làm tốt được nhiệm vụ đó.

Có thể kể đến bộ phim Shooting Star (Sao Băng) do nam diễn viên Kim Young Dae dẫn dắt. Shooting Star mở đầu với rating khiêm tốn - 1,6% và đang trên đà giảm dần. Trước giờ, diễn xuất của Kim Young Dae vốn không được đánh giá cao, qua bộ phim này, dù đã cố gắng nhưng nét diễn của nam diễn viên được nhận xét là đơ cứng với biểu cảm gương mặt gượng gạo và phản ứng hoá học chưa tới với bạn diễn Lee Sung Kyung.

Rating khiêm tốn của Shooting Star

Tomorrow (Ngày Mai) do Rowoon dẫn dắt cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Dù vào vai nam chính nhưng diễn xuất của nam diễn viên không làm hài lòng khán giả xem phim. Thậm chí, nhiều người xem cho rằng họ bị cuốn hút bởi nét diễn của Lee Soo Hyuk hơn là Rowoon.

Tomorrow có rating mở đầu ấn tượng nhưng nhanh chóng tụt giảm ở những tập sau

Kịch bản cũ, mạch phim chậm

Những câu chuyện phía sau hậu trường, về giới nghệ sĩ là chủ đề đã có nhiều phim khai thác trước đó. Shooting Star cũng xoay quanh chủ đề đó nhưng lại không có điểm đột phá và mới mẻ khiến phim mất điểm trong mắt khán giả.

Chủ đề về giới showbiz không còn quá mới mẻ

Chưa kể, các phim Hàn gần đây có mạch phim tương đối chậm, tình tiết nhẹ nhàng và dường như điều này đi ngược với tâm lý ưa thích các dòng phim phát triển nhanh và gài gắm drama. Có thể kể đến những cái tên như Shooting Star, Love All Play (Chạy Đến Bên Em Với Vận Tốc 493 Km), My Liberation Notes (Nhật Ký Tự Do Của Tôi).

Mạch phim chậm chạp làm khán giả không đủ kiên nhẫn

Nội dung không trọng tâm

Our Blues (Blues Nơi Đảo Xanh) của biên kịch danh tiếng No Hee Kyung cũng không khá hơn, phim nhận nhiều lời chê bai trên diễn đàn vì nội dung không xứng với dàn cast khủng. Mỗi tập phim sẽ kể câu chuyện của từng nhân vật và các nhân vật còn lại cũng xuất hiện xuyên suốt tạo sự liên kết trong mạch phim. Tuy nhiên, điểm đặc biệt này của Our Blues đã tạo ra lỗ hổng khi có nhiều câu chuyện được kể khiến người xem không thể tập trung vào một câu chuyện chính. Chưa kể, khi cảm xúc của khán giả chưa được đầy đủ cho một câu chuyện thì bộ phim đã chuyển sang nhân vật khác khiến khán giả không kịp thích nghi.



Những câu chuyện nhỏ của Our Blues

Dù mở đầu với rating khả quan hơn các bộ phim cùng thời điểm nhưng Our Blues chưa tạo được cơn sốt như các bộ phim đi trước và kỳ vọng của khán giả.

Rating của Our Blues

