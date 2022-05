Lộ tạo hình đầu tiên của Seohyun (SNSD) ở phim mới: Visual bùng nổ, kiểu tóc sang xỉu nhưng chị đẹp hơi gầy không?

Sau bộ phim gây nhiều tranh cãi khi khai thác chủ đề BDSM, Seohyun (SNSD) sắp tới đây sẽ trở lại với bộ phim Jinx's Lover hợp tác cùng trai trẻ Na In Woo. Mới đây ekip làm phim đã hé lộ tạo hình chính thức của cô nàng. Như bước ra từ truyện tranh, Seohyun để tóc dài, nhuộm nâu, visual xinh xắn, thuần khiết như một nàng công chúa.

Jinx's Lover dựa trên webtoon nổi tiếng cùng tên, kể về một chàng trai nghèo và kém may mắn. Câu chuyện mở ra khi anh gặp một nữ thần ẩn mình trong một gia đình giàu có. Seohyun đảm nhận vai Seulbi, một nhân vật hấp dẫn có khả năng nhìn thấy tương lai của những người mà cô chạm vào. Trong quá khứ, Seulbi thoát khỏi căn phòng bí mật vì tò mò và bắt đầu mơ về thế giới mà cô chưa từng trải qua sau khi có một ngày thơ mộng với Gong Soo Kwang (do Na In Woo thủ vai).

Nhà sản xuất Yoon Sang Ho của The River Where the Moon Rises sẽ chỉ đạo Jinx's Lover với biên kịch Jang Yoon Mi, người đã viết kịch bản cho các bộ phim như Cheer Up, Mr. Lee, Lucky, Madonna và Scarlet Innocence.

