40 tuổi mới thấm thía: Tiền bạc là tuyệt mật, ít không than, nhiều không khoe!

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã nghe người lớn nói với nhau “đừng cho người khác biết mình có bao nhiêu tiền”. Trước đây, tôi luôn cảm thấy đó là quan niệm “bảo thủ” của thế hệ cũ. Phải đến khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống và lắng nghe câu chuyện của vài người bạn xung quanh, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau việc này.

1 - Tiền bạc có thể tạo ra sự xa cách

Tôi có một người bạn, chúng tôi vẫn hay dùng câu nói “ruột để ngoài ra” để miêu tả tính cách của người bạn này. Cậu ấy chính là kiểu người bản thân có gì thì sẽ thể hiện ra bên ngoài như vậy, đôi khi bằng hành động, đôi khi bằng lời nói.

Ảnh minh họa

Bạn tôi kiếm tiền rất khá. Cậu thường xuyên đổi xe hơi, mua túi xách hàng hiệu và đăng chúng lên mạng. Sau một thời gian chia sẻ những điều đó lên mạng xã hội, bạn tôi kể rằng bạn cảm thấy dường như mọi người dần xa lánh bạn. Bạn vẫn là bạn thôi, thật thà và cởi mở nhưng một số người bạn cũ lại nói rằng “giờ cậu đã ở tầm khác rồi, chẳng dám gặp nữa”.

Bạn tôi thực sự đã rất buồn và tổn thương khi nghe những lời như vậy. Nhưng cũng không trách ai được, vì chính bạn là người đã đẩy mọi người ra xa mình, dù không cố ý.

2 - Tiền bạc có thể châm ngòi cho sự ghen ghét, đố kỵ

Trước đây, một người đồng nghiệp cũ của tôi đã gặp rắc rối sau khi khoe khoản tiền thưởng cuối năm lên MXH. Phải nói rằng cô ấy là một nhân sự vừa giỏi, vừa chăm chỉ. Việc cô ấy được khen thưởng, có lẽ, không có gì đáng bất ngờ. Tuy nhiên, không mấy ai nghĩ rằng cô được thưởng tới 6 tháng lương.

Việc này khiến một vài người trong công ty thắc mắc, còn một vài người ghen tỵ ra mặt. Sau bài đăng ấy của cô, đã có những nhân sự gửi thư ẩn danh cho bộ phận công đoàn, bày tỏ nỗi bức xúc rằng công ty có sự “phân biệt đối xử”; cũng có người yêu cầu công ty phải giải thích xem tại sao họ cũng cống hiến, cũng làm việc vượt hiệu suất mà lại chỉ được thưởng có 3 tháng lương,...

Ảnh minh họa

Chỉ vì 1 bài đăng tưởng chừng vô thưởng vô phạt trên MXH, mà cuối cùng, lại tạo ra một làn sóng tiêu cực không đáng có. Đương nhiên, người đồng nghiệp cũ của tôi không bị khiển trách, cũng không bị thu hồi tiền thưởng nhưng 2 tháng sau đó, cô đã phải xin nghỉ việc, một phần vì không chịu nổi ánh mắt dò xét của những người đồng nghiệp khác, một phần vì cũng không ai muốn teamwork với cô. Công việc đang từ rất thuận lợi, lại trở nên vô cùng trắc trở, tất cả chỉ vì 1 lần khoe bản thân được thưởng tới 6 tháng lương.

3 - Tiền bạc có thể tạo ra sự nguy hiểm cho bản thân và gia đình

Còn một tình huống khác khiến tôi nhận thức sâu sắc sự cần thiết của việc “không phô trương của cải”. Trước đây, tôi có xem được một bản tin về một gia đình thượng lưu. Bản thân người cha và người mẹ luôn sống rất kín tiếng, họ không bao giờ khoe khoang về độ giàu có của gia đình. Thậm chí, họ còn không dùng MXH. Tuy nhiên, họ lại quên dạy con giữ bí mật việc gia đình mình giàu có.

Khi người con đầu lòng của họ đến tuổi đi học, cậu bé vô tình tiết lộ gia đình có tới 5 chiếc xe hơi, ở trong biệt thự, trong nhà có tới 10 cái két sắt. Thông tin này không rõ vì sao mà lại được lan truyền, tới tai những kẻ bắt cóc vô đạo đức. Chúng đã bắt cóc cậu bé và tống tiền gia đình giàu có ấy.

Cũng may, công an đã vào cuộc, cậu bé được giải cứu, nhóm bắt đã bị pháp luật trừng phạt. Nhưng tôi tin rằng bản tin đó đã khiến nhiều người, đặc biệt là những gia đình giàu có, phải thức tỉnh, không chỉ trong việc không phô trường của cải, mà còn trong cả việc nhắc con cái giữ bí mật về tình hình tài chính của gia đình.

Sau tất cả mọi chuyện, tôi thấm thía tiền bạc là điều tuyệt mật, dù bản thân có nhiều tiền hay ít tiền, cũng không bao giờ nên khoe khoang. Chúng ta có thể đăng mọi thứ lên MXH, tâm sự với nhau đủ điều, nhưng chuyện tiền bạc, hãy giữ cho riêng mình, vừa để tránh những rắc rối không đáng có trong các mối quan hệ, vừa để giữ an toàn cho bản thân và những gia đình.

Theo Toutiao