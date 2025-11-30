Những điều cần làm ngay sau khi đánh mất thẻ tín dụng

Mất thẻ tín dụng là tình huống không ai mong muốn nhưng có thể xảy ra bất cứ lúc nào như đánh rơi, bị móc túi hay đơn giản là để quên ở đâu đó. Điều đáng lo là nếu thẻ rơi vào tay kẻ xấu, thẻ có thể bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch lừa đảo, gian lận. Vậy khi mất thẻ tín dụng, người dùng cần làm gì ngay lập tức để bảo vệ tài khoản của mình?

1. Khoá thẻ ngay lập tức:

Ngay khi phát hiện mất thẻ, việc ưu tiên hàng đầu là khóa thẻ.

Khóa thẻ trực tuyến: Với Internet Banking hoặc Mobile Banking, chủ thẻ có thể khóa thẻ ngay lập tức chỉ với vài thao tác. Đây là cách nhanh nhất để ngăn chặn giao dịch gian lận.

Khóa thẻ qua tổng đài: Trường hợp không có kết nối Internet, chủ thẻ cần gọi ngay hotline của ngân hàng để báo mất và yêu cầu khóa thẻ. Tổng đài sẽ phong tỏa thẻ ngay lập tức và hướng dẫn các bước tiếp theo.

2. Kiểm tra và tra soát giao dịch:

Sau khi khóa thẻ, chủ thẻ phải rà soát lịch sử giao dịch trên ứng dụng hoặc thông báo SMS. Nếu phát hiện giao dịch không phải do mình thực hiện, cần thông báo ngay cho ngân hàng để kích hoạt quy trình tra soát. Việc báo sớm giúp tăng khả năng ngân hàng can thiệp, hạn chế rủi ro thiệt hại.

3. Yêu cầu cấp lại thẻ mới:

Sau khi xử lý khẩn cấp, chủ thẻ cần tiến hành yêu cầu phát hành thẻ mới. Thông thường, ngân hàng sẽ hỗ trợ bạn cấp lại một chiếc thẻ tín dụng mới với thông tin số thẻ khác. Thẻ cũ sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn để tránh bị lợi dụng. Thủ tục này khá nhanh gọn với các bước:

Bước 1: Liên hệ hotline ngân hàng và chọn nhánh hỗ trợ khẩn cấp để gửi yêu cầu cấp lại thẻ.

Bước 2: Tổng đài viên sẽ xác minh danh tính bằng cách yêu cầu cung cấp thông tin như CCCD gắn chip, họ tên, số điện thoại đã đăng ký và 4–6 số cuối trên thẻ cũ.

Bước 3: Sau khi xác thực thành công, ngân hàng sẽ tiếp nhận yêu cầu và phát hành thẻ mới. Tùy chính sách từng ngân hàng, thẻ có thể được giao tận nhà trong khoảng 3–7 ngày làm việc.

Một số ngân hàng miễn phí cấp lại thẻ, nhưng cũng có nơi thu phí. Chủ thẻ nên hỏi rõ mức phí để chủ động về chi phí phát sinh.

4. Để hạn chế nguy cơ bị mất tiền hoặc lộ thông tin thẻ, chủ thẻ cần lưu ý:

- Không cho bất kỳ ai mượn thẻ; không cung cấp CVV/CVC hoặc OTP.

- Theo dõi biến động giao dịch thường xuyên.

- Cài đặt hạn mức giao dịch thấp hơn hạn mức ngân hàng cấp nếu nhu cầu chi tiêu không cao.

- Chỉ thanh toán tại website uy tín, không lưu thông tin thẻ trên thiết bị lạ.

- Đảm bảo thẻ luôn trong tầm kiểm soát khi thanh toán qua máy POS.

Mất thẻ tín dụng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng xử lý nhanh và đúng quy trình sẽ giúp chủ thẻ bảo vệ tài sản của mình. Việc nắm rõ cách khóa thẻ, tra soát giao dịch và yêu cầu phát hành lại thẻ là điều cần thiết để tránh thiệt hại không đáng có.