Không phải chỉ uống rượu mới gây hại gan. Có một sự thật đáng báo động là gánh nặng lớn nhất của gan hiện nay lại đến từ chế độ ăn uống hàng ngày, đặc biệt là những thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại. Ngay cả những loại trái cây tươi ngon và bổ dưỡng, nếu tiêu thụ quá mức, vẫn có thể trở thành thủ phạm âm thầm gây gan nhiễm mỡ không do rượu và làm suy giảm chức năng gan.

Độc tố không chỉ nằm trong rượu. Chúng còn nằm trong lượng đường (đặc biệt là Fructose) và chất béo dư thừa mà gan phải vật lộn để chuyển hóa. Nên có 4 loại trái cây dù ngon, bổ vẫn cần kiểm soát lượng ăn để tránh "phá gan" mà không hay:

1. Sầu riêng: Dễ gây "quá tải" Fructose và chất béo bão hòa

Sầu riêng là loại quả nhiệt đới được nhiều người yêu thích vì hương vị ngọt béo đặc trưng. Thế nhưng, đây lại là loại quả có hàm lượng đường và chất béo cực cao, gây áp lực lớn lên gan.

Ảnh minh họa

- Nguy cơ cho gan: Sầu riêng chứa nhiều đường Fructose, là một loại đường mà chỉ có gan mới có thể chuyển hóa. Khi bạn nạp quá nhiều fructose, gan sẽ buộc phải chuyển phần dư thừa này thành chất béo. Sự tích tụ mỡ này là nguyên nhân chính gây gan nhiễm mỡ và làm gan phải làm việc "quá tải" do tính nóng của loại quả này.

- Lời khuyên: Chỉ nên ăn khoảng 2-3 múi nhỏ (100-150g) mỗi tuần và tránh ăn liên tục để gan có thời gian phục hồi.

2. Quả hồng: Tannin và đường gây áp lực cho gan, dễ tích mỡ

Quả hồng có vị ngọt thanh, dễ khiến người ăn "lỡ miệng" tiêu thụ quá mức. Đây là sự kết hợp nguy hiểm giữa hợp chất khó tiêu và đường.

- Nguy cơ cho gan: Hồng chứa Tannin (chất chát), hợp chất có thể kết hợp với axit dạ dày tạo thành khối cứng gây khó tiêu. Khi hệ tiêu hóa không hoạt động tốt, gan phải làm việc nhiều hơn để xử lý chất thải không được tiêu hóa, làm tăng gánh nặng không cần thiết. Thêm vào đó, hàm lượng đường tương đối cao trong hồng cũng góp phần vào việc tích tụ mỡ trong gan.

- Lời khuyên: Mỗi tuần chỉ nên ăn 2-3 quả nhỏ (150-200g). Tránh ăn hồng còn xanh (nhiều tannin) hoặc quá chín (quá nhiều đường), và đặc biệt không ăn lúc bụng đói.

3. Quả bơ: Chất béo tốt nhưng dễ làm gan "quá tải"

Ảnh minh họa

Bơ nổi tiếng với nguồn chất béo không bão hòa đơn tuyệt vời, rất tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, dù là chất béo tốt, chúng vẫn cần được gan chuyển hóa và xử lý.

- Nguy cơ cho gan: Nếu bạn ăn quá nhiều bơ (hoặc ăn liên tục nhiều ngày), gan sẽ phải làm việc không ngừng để xử lý lượng chất béo dư thừa này. Việc này kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ không do rượu.

- Lời khuyên: Nên ăn có chừng mực, khoảng 1/2 quả (50-75g) mỗi ngày và không nên ăn liên tục. Đặc biệt, tránh chế biến bơ thành sinh tố hoặc món ăn có thêm nhiều đường.

4. Táo gai (Sơn trà): Gây kích ứng và tăng gánh nặng xử lý axit cho gan

Táo gai thường được dùng làm mứt hoặc siro, được cho là có lợi cho tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, loại quả này sẽ gây phản tác dụng đối với gan.

Ảnh minh họa

- Nguy cơ cho gan: Táo gai chứa một lượng lớn axit hữu cơ. Khi nạp quá nhiều axit này, nó sẽ làm tăng tiết dịch vị, gây kích ứng niêm mạc dạ dày và buộc gan phải tham gia xử lý lượng axit dư thừa này. Đối với người có gan yếu, thói quen ăn táo gai quá mức có thể dẫn đến tổn thương tế bào gan về lâu dài do gan phải làm việc mệt mỏi.

- Lời khuyên: Dù khỏe mạnh, bạn cũng chỉ nên ăn khoảng 100-150g mỗi lần và không nên dùng chúng hằng ngày.

Nguồn và ảnh: Sohu, Top 1 Health