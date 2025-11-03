Nữ ca sĩ rách cơ lưng, phải ngồi xe lăn sau khi tập gym

Nữ ca sĩ nhạc Pop nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc), Trịnh Tú Văn (53 tuổi), cuối cùng cũng xuất hiện trở lại mạnh khỏe, tươi tắn sau nhiều tháng ngày điều trị rách cơ lưng sau khi tập gym.

Chia sẻ với Epoch Times, nữ ca sĩ cho biết kết quả chụp MRI cho thấy, cô bị rách 2 vệt ở lưng dưới, nhưng may mắn thay, sau khi nghỉ ngơi tại nhà, vết thương của cô đã dần hồi phục.

Trịnh Tú Văn đã chia sẻ chấn thương và tình hình hiện tại đã ổn của mình trên mạng xã hội mới đây. Trong video chia sẻ, cô mô tả cơn đau rất nghiêm trọng và phải nhập viện.

Cô cho biết khi đi chụp MRI, mặc dù có thể đi bộ, nhưng khoảng cách không nên quá xa, để tránh làm vết thương nặng hơn, y tá đã đề nghị cô sử dụng xe lăn. "Mỗi khi có vật gì đó va chạm trên mặt đất, xe lăn lại lắc lư và tôi hét lên đau đớn", cô chia sẻ, đồng thời cho biết thêm rằng cơn đau dữ dội đến mức cô thậm chí còn cài cúc áo lệch. Để hồi phục tại nhà, cô đã phải hủy bỏ tất cả các kế hoạch.

Hiện lưng dưới của cô đã lành lại, cuối cùng cô có thể trở lại một số hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, sau chấn thương này, cô cũng chia sẻ với cảm xúc sâu sắc: "Cuộc sống đầy rẫy những điều chưa biết và thậm chí là cả những tai nạn mỗi ngày". Cô tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hơn trong tương lai và đừng ép mình quá sức.

Bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng có nguy cơ chấn thương nếu tập luyện sai cách

Theo BS Trương Công Dũng (Chuyên gia Cơ xương khớp, làm việc tại TP.HCM), nếu bạn không có đủ độ linh hoạt ở từng khớp để thực hiện bài tập một cách an toàn, thì thật ra bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cũng có nguy cơ bị chấn thương.

Nói như vậy không phải ngăn mọi người tập gym. Ngay cả khi có huấn luyện viên hoặc người hướng dẫn, người tập gym, vận động viên chạy bộ và vận động viên vẫn có thể bị chấn thương. Đây chính là điều khiến các nhà vật lý trị liệu bận rộn và có việc làm, nhưng chi phí và thời gian phục hồi chức năng có thể thực sự tăng lên nếu bạn là nạn nhân của việc tập luyện không đúng cách.

Mặc dù bất kỳ bài tập nào được thực hiện với kỹ thuật kém đều có thể gây nguy hiểm cho bạn, nhưng một số động tác thường bị lỗi hơn những động tác khác. Đó là:

1. Gập bụng

Theo HLV Trang Lê (làm việc tại Hà Nội), nhiều người tưởng cứ gập bụng càng nhanh càng tốt, thực ra sai hoàn toàn. Khi bạn liên tục co và duỗi thân mà không giữ được lực căng ở vùng bụng, phần lưng dưới sẽ bị kéo giãn và nén liên tục, dẫn đến đau hoặc thậm chí thoát vị đĩa đệm.

Ngoài ra, nhiều người có thói quen nắm sau đầu, kéo cổ qua lại, khiến cột sống cổ bị tổn thương.

HLV khuyên, nếu vẫn muốn gập bụng, hãy thực hiện thật chậm, giữ lưng áp sát sàn, và không dùng tay kéo đầu.

2. Kéo xà sau đầu (Lat Pull-down Behind the Head)

Theo Jessica Malpelli (chuyên gia vật lý trị liệu tại Florida Orthopedic Institute), kéo xà sau đầu tạo áp lực lớn lên khớp vai phía trước, lâu dài có thể gây viêm gân chóp xoay hoặc rách cơ vai. Bạn nên thực hiện kéo xà trước mặt, không đưa thanh ra sau gáy.

3. Vung tạ ấm (Kettlebell Swing)

Rất nhiều người hiểu sai, dùng tay để "vung" tạ thay vì dùng lực từ mông và gân kheo. Động tác vung sai có thể khiến chóp xoay vai bị viêm hoặc tổn thương do lực quán tính quá mạnh.

Lời khuyên cho bạn là hãy học kỹ kỹ thuật hip hinge (gập hông), lực phát ra từ mông và đùi sau, không phải từ tay hoặc vai.

Ảnh minh hoạ Internet

4. Gập người kéo tạ (Bent Over Rows)

Bài này tốt cho vai và lưng trên, nhưng nếu gập người sai, hậu quả rất lớn. Gập người quá sâu khiến cột sống thắt lưng bị cong, đĩa đệm có thể lệch ra sau, chèn vào dây thần kinh.

Thay vì đứng cúi, hãy nằm úp trên ghế nghiêng hoặc bóng tập. Giữ lưng thẳng, cổ trung lập, hông cố định.

5. Deadlift kiểu Romania (Romanian Deadlift)

Người mới thường cong lưng dưới khi nhấc hoặc hạ tạ, gây tổn thương đĩa đệm và co cứng cơ lưng khi tập động tác này. Nếu trọng tâm dồn ra trước, mông và gân kheo không hoạt động, khiến cơ lưng dưới phải gồng quá mức.

Lời khuyên là hãy giữ cột sống trung lập, tạ di chuyển sát đùi, phân bố lực đều từ gót đến mũi chân.

6. Squat đẩy tạ qua đầu (Overhead Squat)

Một động tác toàn thân cực khó, đòi hỏi khả năng phối hợp, thăng bằng và linh hoạt cao. Nếu hông, gối hoặc cổ chân thiếu linh hoạt, bạn dễ ngả người ra trước, gây áp lực lớn lên vai, cổ, cột sống lưng.

Vậy nên hãy ngừng ngay khi lưng dưới ưỡn quá mức, đầu gối vượt mũi chân hoặc tay trượt ra trước. Đó là giới hạn an toàn của bạn.

7. Ném bóng xoay ngược ra sau (Backward Medicine Ball Rotation Toss)

Nhìn có vẻ vui và chuyên nghiệp, nhưng thật ra động tác cực kỳ nguy hiểm. Không có môn thể thao nào yêu cầu xoay người mạnh về phía sau cả. Động tác này dễ khiến đĩa đệm cột sống bị thoát vị.

Lời khuyên cho bạn là chỉ nên ném bóng xoay ngang hoặc ra trước, không xoay ngược ra sau. Khi tập chuyển động xoay, luôn kiểm soát tốc độ.

HLV Nguyễn Tuấn Anh (làm việc tại Hà Nội) cho biết thêm, không có bài tập xấu, gây hại sức khỏe, chỉ có những bài tập chúng ta đang sai form, sai kỹ thuật dẫn đến chấn thương đáng tiếc, như nữ ca sĩ Trịnh Tú Văn gặp phải. "Nếu bạn chưa chắc chắn về tư thế hoặc cảm thấy đau, hãy dừng lại và nhờ huấn luyện viên hướng dẫn tập đúng trước khi tiếp tục tự tập", giới chuyên gia khuyến cáo.