4 thói quen xấu hàng ngày có thể dẫn đến rụng tóc, khuyên bạn nên thay đổi càng sớm càng tốt nếu không muốn bị hói đầu sớm

Thay đổi những thói quen chưa tốt càng sớm, kết hợp chăm sóc da đầu đúng cách và thăm khám khi cần, sẽ giúp bạn chủ động hơn trước tình trạng tóc ngày càng thưa.

Rụng tóc là vấn đề khá phổ biến, đặc biệt khi bước vào tuổi trung niên. Khi thấy tóc rụng nhiều hơn bình thường, không ít người lập tức tìm dầu gội chống rụng tóc, mua thực phẩm bổ sung hoặc tìm đến các bài thuốc dân gian. Trong khi đó, những thói quen diễn ra mỗi ngày lại thường bị bỏ qua.

Dưới đây là 4 thói quen nên xem lại nếu bạn nhận thấy tóc ngày càng thưa.

1. Gội đầu sai cách: Không phải cứ gội nhiều là tóc rụng

Một quan niệm khá phổ biến là gội đầu thường xuyên sẽ khiến tóc rụng nhiều hơn. Vì thế, có người cố tình kéo dài khoảng cách giữa các lần gội, thậm chí 3-4 ngày mới gội một lần.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm không hẳn là số lần gội mà là cách gội và cách chăm sóc da đầu.

Nguồn bài viết nhấn mạnh rằng nước quá nóng có thể làm mất lớp dầu bảo vệ tự nhiên trên da đầu, khiến da đầu khô và nhạy cảm hơn. Trong khi đó, dùng móng tay cào mạnh khi gội có thể gây trầy xước, kích ứng và làm tổn thương da đầu.

Một sai lầm khác là sử dụng dầu gội có khả năng làm sạch quá mạnh với suy nghĩ "da đầu càng sạch càng tốt". Việc loại bỏ quá nhiều dầu tự nhiên có thể khiến da đầu mất cân bằng và dễ tiết dầu trở lại.

Cách làm tốt hơn: Khi gội, nên dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng thay vì dùng móng tay cào da đầu. Nếu dùng nước ấm, nên tránh nhiệt độ quá cao. Tần suất gội có thể điều chỉnh tùy tình trạng da đầu, thời tiết và mức độ tiết dầu.

2. Ăn kiêng quá mức, thiếu protein cũng có thể ảnh hưởng đến mái tóc

Không ít người bước vào tuổi trung niên bắt đầu giảm cân bằng cách cắt giảm mạnh thịt, tinh bột hoặc áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

Nhưng nếu chế độ ăn kéo dài khiến cơ thể không được cung cấp đầy đủ năng lượng và protein, tóc cũng có thể bị ảnh hưởng. Nguồn bài viết ghi nhận tình trạng rụng tóc dạng telogen effluvium có thể xuất hiện ở một số người ăn kiêng kéo dài hoặc theo chế độ thuần chay nghiêm ngặt.

Ở chiều ngược lại, một chế độ ăn thường xuyên nhiều đồ ngọt, chất béo và thực phẩm giàu năng lượng nhưng nghèo dinh dưỡng cũng không phải lựa chọn tốt cho sức khỏe mái tóc.

Vì vậy, thay vì kiêng khem cực đoan, nên hướng đến một chế độ ăn cân bằng, chú trọng các nguồn protein chất lượng như trứng, sữa, thịt nạc, cá và các sản phẩm từ đậu nành; đồng thời bổ sung rau xanh, các loại hạt và thực phẩm đa dạng.

3. Thức khuya, căng thẳng kéo dài: "Kẻ thù" âm thầm của mái tóc

Có người nghĩ rằng thức khuya chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng vào ngày hôm sau. Nhưng tình trạng thiếu ngủ kéo dài cùng stress cũng có thể đi kèm với tình trạng rụng tóc gia tăng.

Theo nguồn bài viết, thiếu ngủ và căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của nang tóc, khiến nhiều nang tóc chuyển sang giai đoạn nghỉ sớm hơn và từ đó làm tóc rụng nhiều hơn.

Đặc biệt, nếu tình trạng rụng tóc xuất hiện sau một giai đoạn liên tục thức khuya, áp lực công việc hoặc lo âu, đây là yếu tố không nên bỏ qua.

Thay vì chỉ tìm cách "cứu" mái tóc bằng các sản phẩm bên ngoài, hãy bắt đầu từ những điều cơ bản: duy trì giờ ngủ tương đối ổn định, đảm bảo thời lượng ngủ phù hợp và tìm cách giải tỏa căng thẳng thông qua vận động, nghỉ ngơi hoặc các hoạt động thư giãn.

4. Uốn, nhuộm liên tục hoặc buộc tóc quá chặt

Nhuộm tóc, uốn tóc hay tạo kiểu là những thói quen quen thuộc, đặc biệt với người muốn che tóc bạc khi bước vào tuổi trung niên.

Tuy nhiên, việc xử lý hóa chất quá thường xuyên có thể gây kích ứng da đầu. Nguồn bài viết cũng lưu ý rằng hóa chất có thể tiếp xúc với da đầu và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nang tóc.

Không chỉ hóa chất, thói quen buộc tóc quá chặt trong thời gian dài cũng đáng lưu ý. Việc kéo căng tóc liên tục, đặc biệt ở vùng đường chân tóc, có thể dẫn đến rụng tóc do lực kéo (traction alopecia).

Do đó, nếu thường xuyên uốn hoặc nhuộm tóc, nên hạn chế tần suất, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và tránh để hóa chất tiếp xúc trực tiếp với da đầu. Khi tạo kiểu, không nên buộc hoặc búi tóc quá chặt trong thời gian dài.

Rụng tóc không phải lúc nào cũng do "thận yếu"

Một sai lầm khác khá phổ biến là cứ rụng tóc nhiều thì nghĩ ngay đến "thận hư", sau đó tự mua các sản phẩm bổ thận hoặc bài thuốc dân gian để sử dụng.

Tuy nhiên, nguồn bài viết cho rằng nhiều trường hợp tóc thưa dần ở vùng đỉnh đầu hoặc đường chân tóc lùi ra sau có thể liên quan đến quá trình chuyển hóa androgen và sự teo nhỏ của nang tóc, thay vì đơn giản là do "thận yếu".

Vì thế, thay vì tự tìm nguyên nhân rồi dùng sản phẩm theo truyền miệng, người bị rụng tóc kéo dài nên tìm đến bác sĩ da liễu hoặc chuyên gia phù hợp để xác định nguyên nhân.

Khi nào rụng tóc cần được chú ý?

Không phải cứ nhìn thấy vài sợi tóc rụng mỗi ngày là dấu hiệu bất thường. Điều đáng quan tâm hơn là tóc rụng kéo dài, mật độ tóc giảm rõ rệt hoặc xuất hiện những vùng thưa tóc dễ nhận thấy.

Nguồn bài viết đưa ra dấu hiệu cần lưu ý là tình trạng rụng tóc kéo dài hơn 3 tháng kèm mật độ tóc giảm rõ rệt, đặc biệt ở vùng đỉnh đầu hoặc đường chân tóc.

Nếu tình trạng rụng tóc kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng, việc thăm khám để tìm nguyên nhân sẽ hữu ích hơn nhiều so với việc liên tục đổi dầu gội hay tự mua thực phẩm bổ sung.

Mái tóc khỏe không chỉ phụ thuộc vào dầu gội hay sản phẩm chăm sóc tóc. Cách gội đầu, chế độ ăn, giấc ngủ, mức độ căng thẳng và thói quen tạo kiểu đều là những yếu tố cần được nhìn lại. Thay đổi những thói quen chưa tốt càng sớm, kết hợp chăm sóc da đầu đúng cách và thăm khám khi cần, sẽ giúp bạn chủ động hơn trước tình trạng tóc ngày càng thưa.