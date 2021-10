4 sao hạng A làm Hollywood muốn "phong sát" vì phốt tính cách: Sợ nhất cái tên cuối đòi bạn diễn... quan hệ thật trong cảnh nóng!

Đã là người nổi tiếng thì đương nhiên sẽ hứng chịu sự soi xét, đánh giá của dư luận. Nếu như nhiều ngôi sao luôn phải nỗ lực để sở hữu hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, thì có nhiều người lại... không thèm cố gắng. Trong làng phim Hollywood, đã có kha khá diễn viên cho dù tài năng đến mấy thì cũng bị... ghét ra mặt do thái độ không tốt, đòi hỏi quá đáng và cách họ đối xử với đồng nghiệp, thành viên ekip. Dưới đây là 4 ngôi sao Hollywood nổi tiếng, được nhiều người mến mộ nhưng cũng khiến các nhà làm phim phải nhăn mặt, âm thầm "phong sát" chứ không muốn cho tham gia dự án của mình.

1. Christian Bale nổi danh với tính tình hách dịch, chửi người khác như hát đến độ cả Hollywood phải e dè

Tài tử Christian Bale được biết đến như một cái tên hạng A của Hollywood, từng tham gia loạt phim The Dark Knight và The Manichist. Anh sở hữu khả năng diễn xuất tuyệt vời và sự cống hiến không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên, nam diễn viên này cũng không phải là một người thân thiện, hòa đồng. Trong khi đang quay bộ phim Terminator Salvation, tài tử này đã có tràng chửi rủa, thóa mạ dã man Đạo diễn hình ảnh Shane Hurlbut của phim, chỉ vì anh ta vô tình đi ngang qua máy quay trong lúc ghi hình. Những câu chửi nặng nề, bậy bạ của nam diễn viên cũng khiến khán giả sốc óc.

Về sau, Christian Bale cũng lên tiếng xin lỗi, nhưng nó vẫn để lại ấn tượng rất xấu trong mắt khán giả và các nhà làm phim.

2. Charlie Sheen - "kẻ cắp trái tim" ngày nào giờ thành cái tên ngập phốt khiến không ai muốn mời đóng phim

Charlie Sheen từng là cái tên khiến bao nhiêu khán giả phải thổn thức thời 1990 với những bộ phim như The Rookie hay The Three Musketeers. Tuy nhiên, sự nghiệp chói lọi của nam diễn viên cũng đi cùng với rượu chè, thuốc phiện. Charlie Sheen còn có thói quen trăng hoa, hay dụ dỗ, mời gọi các cô gái. Tai tiếng của nam diễn viên phủ lấp tài năng diễn xuất, khiến ít nhà làm phim nào dám hợp tác với Charlie Sheen.

3. Gwyneth Paltrow khiến đoàn làm phim khổ sở vì lối sống quá khắt khe, ít ai chịu được!

Gwyneth Paltrow có sự nghiệp đóng phim lừng lẫy, xuất hiện trong nhiều cái tên hot như Iron Man hay Shakespeare in Love. Tuy nhiên, nữ minh tinh này cũng luôn được coi là cái tên bị ghét hàng đầu ở Hollywood vì tính tình chảnh chọe, hay đòi hỏi vô lý và cực kỳ kỹ tính trong chuyện ăn uống. Lối sống quá "kỷ luật" của nữ diễn viên cũng khiến việc phục vụ cô trên phim trường trở thành cơn ác mộng.

4. Shia LaBeouf dính cả "cơn mưa" scandal, sốc nhất là khi đòi bạn diễn... quan hệ thật với mình

Sự nghiệp của tài tử Shia LaBeouf vốn đang lên như diều gặp gió, cho đến khi anh vướng phải hàng loạt scandal rùm beng. Một trong số những vụ tai tiếng ấy là lần anh đòi đạo diễn cho... quan hệ thật với bạn diễn trong phim 18+ Nymphomaniac, thay vì giả vờ trong cảnh nóng. Ngoài ra, Shia LaBeouf còn bị tố đạo nhái.

Cảnh nóng trong phim Nymphomaniac

Trong cảnh này, ekip đã để diễn viên "phim người lớn" diễn thật, sau đó mới lồng mặt Shia LaBeouf và bạn diễn nữ vào

Theo lời thiên hạ truyền tai nhau, Shia LaBeouf từng tự... vặt bỏ một cái răng của mình, hay "chơi thuốc" trước khi diễn xuất để vào vai... Đây cũng là lý do mà tài tử này khó chạm tới hào quang lớn trong sự nghiệp mặc dù khả năng diễn xuất đã được nhiều người công nhận.

