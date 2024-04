Hoa hậu Hương Giang tung bộ ảnh cực cháy đón mừng cương vị mới

Nghệ sĩ Hương Giang đẹp mê mẩn trong vai trò Đại sứ thương hiệu nhãn hàng ABpharm

Thời gian gần đây, ngoài vai trò là ca sĩ, hoa hậu, Hương Giang còn được biết đến là nhà sản xuất nhiều chương trình, cuộc thi có quy mô lớn và nhận được rất nhiều sự quan tâm như Miss Universe, The New Gentle Men, hay mới đây nhất là chương trình thực tế Ngôi sao chốt đơn với sự tham gia của rất nhiều chuyên gia "máu mặt" trong ngành livestream thời thượng hiện nay như cặp đôi Lucie - Tuấn Dương, Call me Duy, Phạm Thoại, Long Chun. Mới đây, Hương Giang công bố trở thành Đại sứ thương hiệu nhãn hàng Mỹ phẩm ABpharm đến từ Hàn Quốc.

Hoa hậu Hương Giang đại diện 3 sản phẩm ABpharm tại Việt Nam

Thương hiệu ABpharm - từ tình yêu dành cho bé con đến thương hiệu cải thiện hàng ngàn làn da nhờ Muối khoáng

ABpharm là thương hiệu Dược mỹ phẩm thuần chay đến từ xứ sở kim chi - đất nước có rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng toàn cầu và được đông đảo khách hàng Việt Nam yêu mến. ABpharm có thể được xem là "con lai" khi có xuất xứ từ Hàn Quốc với khao khát tìm kiếm giải pháp cải thiện cho bé con bị viêm da dị ứng từ khi mới sinh ra nhưng lại được "thai nghén" và phát triển bởi đội ngũ nghiên cứu người Đức với hơn 30 năm tìm tòi và thử nghiệm, cũng là thương hiệu tiên phong xu hướng chăm sóc, cải thiện da từ Muối khoáng.

ABpharm - Thương hiệu tiên phong xu hướng chăm sóc, cải thiện da từ Muối khoáng

Suốt 15 năm hoạt động với châm ngôn "all to basic", mong muốn khách hàng sở hữu làn da khỏe mạnh, thoải mái tận hưởng cuộc sống nên ABpharm chỉ có 3 sản phẩm cốt lõi hoàn thành chu trình chăm sóc da cơ bản cho làn da nhạy cảm: Sữa rửa mặt, Nước cân bằng da và Kem dưỡng.

Kem dưỡng ABpharm Derma Salt tiên phong xu hướng cải thiện da từ Muối khoáng

Các sản phẩm đều chứa Muối khoáng Luisehal được khai thác dưới tầng sâu đại dương giúp da được làm sạch sâu và cải thiện dầu nhờn cùng tổ hợp dưỡng chất có khả năng cấp ẩm và phục hồi từ thiên nhiên lẫn hoạt chất đang xu hướng hiện nay như Trà xanh, Tảo đỏ, Urea, Squalance, Hyaluronic, B5…

Năng lượng chữa lành thiên nhiên mang lại sức sống cho làn da

Ông Seungho Choi (CEO thương hiệu ABpharm) tin rằng thiên nhiên có năng lượng chữa lành thân - tâm - trí con người, kể cả những vấn đề của làn da. Lẽ đó, ông nhất quán trong việc lựa chọn Muối khoáng Luisehal từ đại dương là thành phần chính trong các sản phẩm chăm sóc da của thương hiệu.

Cảm nhận được tâm huyết của CEO cũng như đã trải nghiệm và cảm nhận hiệu quả sản phẩm, Hoa hậu Hương Giang đồng ý trở thành đại sứ thương hiệu nhãn hàng tại Việt Nam.

Hoa hậu Hương Giang vốn là một trong số những nàng hậu sở hữu làn da khỏe của Vbiz, đồng thời hoạt động chăm chỉ trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang. Cộng hưởng năng lượng tích cực, tràn đầy tự tin và nhiệt huyết theo đuổi đam mê của nàng thơ Hương Giang kết hợp cùng chất lượng sản phẩm và câu chuyện đầy cảm hứng của thương hiệu ABpharm hứa hẹn sẽ cầu nối gắn kết bền chặt với cộng đồng yêu làm đẹp, đi theo xu hướng chăm sóc làn da khỏe mạnh.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin và trải nghiệm sản phẩm chăm sóc da từ thương hiệu ABpharm tại https://shopee.vn/abpharmvn_official.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Dịch vụ phát triển Dara Beauty

Số 202 đường N7, khu phố Phước Lai, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh