4 phim kinh dị để nàng dâu hiền lột xác, "đòi nợ máu" chấp cả nhà chồng: Chị đại "xử đẹp" mẹ chồng còn chưa chết chóc bằng cái tên cuối!

Ai bảo cô dâu thì phải nết na, thùy mị? Nhất là khi nói tới dòng phim kinh dị thì dạng nhân vật "tân nương" này chưa bao giờ đơn giản, thậm chí còn oán hận ngút trời và nhiệt tình chém giết. Trong đó, hình ảnh "vấy máu" kẻ thù lên váy trắng chính là chi tiết quen thuộc khiến nhiều người xem ghê sợ. Chẳng hạn như 4 nàng dâu dưới đây, tất cả đều "xinh đẹp tuyệt vời" cho đến khi bị thiên hạ chọc tức. Có người nhẹ nhàng trả thù phát một, kẻ oán hận hơn thì lên hẳn chiến dịch giết người đẫm máu.

1. Muốn thử lòng dâu hiền thì học hỏi ngay trò chơi này, đảm bảo kết quả "độc nhất vô nhị" dù thua hay thắng

Phim điện ảnh Ready Or Not từng làm người xem hú hồn bởi một trò chơi tân hôn nguy hiểm, yêu cầu cô dâu mới phải trốn chạy mệt nghỉ khỏi sự truy sát của gia đình chồng hiếu chiến. Ai muốn thắng đậm thì phải học tập ngay kỹ năng sinh tồn của nàng dâu Grace. Từ một lễ cưới sang trọng, Grace sẵn lòng biến ngày vui của mình thành "địa ngục săn bắn". Cô nàng vừa khéo léo vượt qua mọi chướng ngại vật, vừa sớm lật ngược tình thế để trở thành người duy nhất sống sót.

Nữ chính Grace bị nhà chồng dụ chơi trò sinh tồn, tiếc là họ đụng nhầm phải "tổ kiến lửa"

2. Đến búp bê ma Chucky còn có cô dâu xứng lứa vừa đôi, đã vậy còn chung thủy vô cùng dù bị người yêu giết

Bộ phim Child’s Play 4 hẳn sẽ khiến hội độc thân ghen tị, bởi ngay cả sát nhân hàng loạt Chucky còn được sánh đôi bên cô nàng Tiffany "đỉnh của chóp". Cụ thể thì để người yêu mãi mãi bên mình, Chucky buộc phải hạ sát Tiffany (lúc này vẫn là con người) rồi dẫn hồn vào khuôn hình búp bê nữ. Nhờ vậy mà cặp đôi này lên đồ cưới hỏi ngay tức thì, sẵn tiện về chung một nhà hành nghề giết chóc.

Cặp "bài trùng" này cũng lãng mạn chẳng kém ai

3. Kinh dị nhất là cô dâu "tái sinh" từ thi thể phân hủy, gây ám ảnh cực độ dù chỉ lên hình chưa đầy 5 phút

Ít ai biết Quái vật Frankenstein còn có một người vợ xinh đẹp trong phim Bride Of Frankenstein. Bên cạnh nhan sắc ma mị thì cô nàng này còn thay đổi sắc mặt linh hoạt, biến hình lia lịa từ thiên thần sang quỷ ác. Khó tin nhất là chỉ với tổng cộng 4 phút rưỡi lên hình, Cô Dâu Frankenstein vẫn đủ sức gây ra ác mộng và ngang nhiên đi vào huyền thoại Hollywood. Hiện tại, cặp tình nhân Frankenstein vẫn luôn được dân chơi Halloween chọn làm chủ đề hóa trang, chứng tỏ đẳng cấp kinh dị vượt thời gian.

Thần thái lúc điên, lúc tỉnh của Cô Dâu Frankenstein

4. Kill Bill và hành trình trả thù huyền thoại của cô dâu "vấy máu", chặt chém ghê thế này bảo sao ai cũng rén

Kill Bill chính là bom tấn hành động - kinh dị làm nên tên tuổi của đạo diễn Quentin Tarantino. Phim xoay quanh nhân vật chính "The Bride" (Cô Dâu), một sát thủ lành nghề đang nóng lòng truy đuổi người yêu cũ. Sau khi hoàn lương trở lại và chuẩn bị lập gia đình thì nữ chính bất ngờ bị người tình xưa hãm hại. Hắn không chỉ cho người bắn chết người chồng mà còn đánh gục "The Bride", khiến cô sảy thai và hôn mê nặng trong suốt 4 năm. Với hận thù chất lên ngút ngàn, "The Bride" thề sẽ tận tay trừng trị kẻ có tội.

Kill Bill nổi tiếng với nhiều phân cảnh "tắm máu"

