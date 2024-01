4 nữ chính tóc ngắn mặc đẹp nhất phim Hàn Quốc: Song Hye Kyo tinh tế, Park Min Young "lột xác" mãn nhãn

Hình tượng nữ chính tóc ngắn trong phim Hàn Quốc luôn gây ấn tượng vì sự cá tính, thời thượng nhưng không kém phần sang trọng. Một số nhân vật chính còn có màn "lột xác" mãn nhãn về cả nhan sắc lẫn phong cách thời trang nhờ cắt tóc ngắn, như Park Min Young trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi là một ví dụ điển hình.

Bên cạnh Park Min Young, màn ảnh nhỏ xứ Hàn còn có không ít các mỹ nhân tóc ngắn khác sở hữu gu thời trang sành điệu, sang xịn mịn. Sau đây là 4 nữ chính tóc ngắn mặc đẹp nhất phim Hàn, chị em nên tham khảo để có thêm bí kíp nâng tầm phong cách.

Song Hye Kyo

Song Hye Kyo đã "bỏ túi" cho mình nhiều vai diễn với hình tượng tóc ngắn sành điệu, trẻ trung. Tuy nhiên, nhân vật tóc ngắn có thời trang ấn tượng nhất có lẽ là vai nữ giám đốc khách sạn trong phim Encounter.

Ở bộ phim lãng mạn này, Song Hye Kyo áp dụng những set trang phục sang trọng, thanh lịch. Nữ diễn viên ưa chuộng áo khoác dạ dáng dài, chân váy midi, áo blouse hay áo blazer. Đây đều là các món thời trang luôn chuẩn mốt, giúp người mặc dễ dàng ghi điểm tinh tế. Không bó buộc phong cách với những item màu trung tính, Song Hye Kyo trong Encounter cũng thường xuyên tô điểm các gam màu trang phục nổi bật như đỏ, hồng pastel hay xanh đậm.

Park Min Young

Park Min Young có lẽ là nữ chính tóc ngắn mặc đẹp nhất màn ảnh nhỏ xứ Hàn ở thời điểm hiện tại. Ban đầu, nhân vật của Park Min Young áp dụng kiểu tóc dài buộc thấp, đồng thời diện trang phục tối giản, đứng dáng. Tuy nhiên, sau màn F5 kiểu tóc, nhân vật của Park Min Young đã thay đổi 180 độ với phong cách thời trang long lanh và sang xịn mịn hơn. Các thiết kế trang phục như váy cổ yếm, đầm vải tweed, set váy tông màu pastel… phủ sóng phong cách của Park Min Young, giúp cô tỏa sáng trong từng khung hình.

Lee Bo Young

Trong bộ phim Agency, Lee Bo Young gây ấn tượng với kiểu tóc bob kinh điển. Bên cạnh style tóc thời thượng nhưng không kém phần thanh lịch, thời trang của Lee Bo Young trong phim Agency cũng là điều khiến khán giả không thể rời mắt.

Nhân vật của Lee Bo Young có phong cách rất "cool ngầu". Các kiểu trang phục "chân ái" của nhân vật bao gồm bộ suit, áo blazer, áo trench coat, áo khoác lửng và quần ống suông… Dù có thiết kế không quá cầu kỳ nhưng những món thời trang này lại tạo nên các set trang phục rất hút mắt, sang trọng, đồng thời cũng đúng chất công sở. Muốn nâng tầm phong cách đi làm, style của Lee Bo Young trong phim Agency là nguồn ý tưởng mà chị em nên tham khảo.

Jang Nara

Trong vài năm trở lại đây, công việc diễn xuất của Jang Nara vô cùng sôi động với nhiều bộ phim truyền hình hấp dẫn, trong đó có Oh My Baby. Dù tựa phim này không nổi tiếng như Hoàng hậu cuối cùng hay Vị khách VIP, Jang Nara vẫn để lại dấu ấn với thời trang hút mắt. Nhân vật của Jang Nara áp dụng phong cách thời trang thanh lịch và ngọt ngào. Tủ đồ của nhân vật này tràn ngập các món thời trang mang tông màu pastel như áo sơ mi, bộ đồ vải tweed hay blazer.

Các set trang phục Jang Nara diện không chỉ phù hợp để mặc xuống phố mà còn giúp chính chủ hoàn thiện style công sở trẻ trung, chuẩn thanh lịch. Trang phục của Jang Nara trong Oh My Baby cũng rất phù hợp với không khí mùa xuân. Do đó, nếu chị em cần thêm công thức mặc đẹp cho năm mới, hãy tham khảo những bộ cánh tươi trẻ, sang xịn mịn được gợi ý bởi Jang Nara.