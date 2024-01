Nữ chính có phong cách thời trang tối giản ấn tượng nhất phim Hàn hiện tại

Tell Me That You Love Me là bộ phim truyền hình lãng mạn được đánh giá cao trong thời gian gần đây nhờ nội dung nhẹ nhàng, chữa lành tâm hồn. Hai nhân vật chính của bộ phim được đảm nhận bởi "tài tử đẹp trai nhất màn ảnh Hàn" Jung Woo Sung và Shin Hyun Been - ngôi sao vụt sáng thông qua tác phẩm Hospital Playlist.

Để phù hợp với hình tượng nhân vật và nội dung có phần êm đềm của Tell Me That You Love Me, các nhân vật trong phim, đặc biệt là nữ chính đã áp dụng phong cách thời trang tối giản. Dù không quá cầu kỳ trong khoản lựa chọn trang phục và phối đồ nhưng thời trang của Shin Hyun Been trong phim vẫn cuốn hút, đồng thời có tính ứng dụng cao. Yêu thích style tinh tế và giản dị, chị em nên tham khảo các gợi ý trang phục của Shin Hyun Been trong phim Tell Me That You Love Me.

Áo len cổ bẻ là món thời trang vừa nữ tính, vừa thanh lịch. Khi kết hợp mẫu áo này với quần âu, chị em có thể tạo nên bộ trang phục công sở chuẩn đẹp nhưng không kém phần trẻ trung. Các món phụ kiện như dây chuyền vàng dáng mảnh, khuyên tai đã giúp cả outfit thêm long lanh, sang trọng.

Tủ đồ tối giản không nên thiếu đi những chiếc áo trench coat. Mẫu áo khoác này rất thanh lịch, trẻ trung và phóng khoáng. Các nàng có thể kết hợp mẫu áo trench coat với áo trắng và quần jeans/quần âu để mặc đẹp mà không cần suy nghĩ nhiều. Về phần Shin Hyun Been, cô đã cộng thêm điểm nữ tính, yêu kiều cho bộ trang phục bằng một chiếc khăn mảnh.

Áo blazer và quần jeans là "cặp bài trùng" hoàn hảo. Hai item này rất phù hợp để phối với áo thun trắng, từ đó giúp người mặc có được vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn thanh lịch. Khi hoàn thiện outfit với một chiếc túi xách đơn giản, đôi giày màu trung tính, người diện có được tổng thể trang phục lý tưởng để áp dụng tới công sở.

Áo len trắng và quần màu be mang đến cho người mặc sự trẻ trung xen lẫn nét tinh tế, trang nhã. Những lúc không muốn phối đồ quá cầu kỳ, chị em hãy áp dụng công thức này để tiết kiệm thời gian, công sức mà vẻ ngoài vẫn sành điệu. Đừng bỏ qua các món phụ kiện như vòng cổ ngọc trai hay khuyên tai basic. Những item nhỏ xinh này sẽ giúp bộ trang phục đơn giản trở nên hút mắt hơn.

Ngọt ngào và nữ tính là ưu điểm của set trang phục gồm áo blouse màu hồng nhạt kết hợp với cardigan mỏng, quần jeans đen. Shin Hyun Been không quên sơ vin vì thao tác này sẽ nâng tầm vẻ sang xịn mịn cho các bộ trang phục tối giản, đồng thời tôn dáng tối ưu.

Áo sơ mi cộc tay mang tông màu xanh than ghi điểm ở sự sang trọng và tôn da hiệu quả. Cách diện mẫu áo này rất đơn giản, chị em chỉ cần kết hợp cùng quần đen ống suông, đi giày màu trung tính và sơ vin gọn gàng như Shin Hyun Been là ghi điểm phong cách.

Váy liền và sơ mi cộc tay đã tạo nên set đồ layer rất nữ tính, ngọt ngào. Các món phụ kiện như đồng hồ dây mảnh, túi xách quai ngắn đều góp phần nâng tầm vẻ tinh tế cho tổng thể outfit. Đây là ý tưởng diện đồ đáng tham khảo cho những buổi dạo phố cuối tuần hoặc hẹn hò buổi tối.

Áo sơ mi trắng và quần jeans là công thức diện đồ kinh điển, không bao giờ gây nhàm chán. Công thức này có sự đan xen giữa nét thanh lịch và sự trẻ trung, năng động. Chị em nên sơ vin gọn gàng khi diện áo sơ mi trắng và quần jeans, đây là cách đơn giản nhất để nâng tầm vẻ tinh tế.

Bên cạnh sơ mi trắng, các nàng đừng bỏ qua sơ mi màu pastel. Mẫu áo này rất trẻ trung và ngọt ngào. Shin Hyun Been đã diện áo sơ mi tím pastel cùng với quần jeans xanh, nhờ vậy mà hiệu quả "hack" tuổi được nhân đôi.

Các món thời trang như áo thun kẻ ngang, cardigan mỏng và quần jeans xanh đã tạo nên bộ trang phục trẻ trung, năng động. Công thức này phù hợp với các buổi dạo phố cuối tuần hoặc những chuyến du lịch.