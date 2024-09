Rosé có tóc vàng vi diệu và cực “nghị lực” nhờ ai?

Không chỉ có màu vàng, Rosé còn nhiều lần trải nghiệm những màu sắc khác như trắng bạch kim trong "How You Like That", hồng pastel trong "Lovesick Girl" và cả những sắc độ khác nhau của màu bạch kim. Tất cả đều là những màu sắc cần tẩy mạnh nhưng điều thú vị là mái tóc của Rosé vẫn khoẻ đẹp, dày dặn nhờ được chăm sóc tốt.