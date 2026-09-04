4 nguyên liệu nhiều người thường cho vào súp vì nghĩ bổ dưỡng, nhưng không phải ai cũng phù hợp

Nhiều người có thói quen cho gừng, hoa tiêu, hoa hồi vào súp bồ câu để tăng vị mà không biết một số cách kết hợp có thể chưa thực sự phù hợp.

Súp bồ câu là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt thường được lựa chọn khi cơ thể suy nhược hoặc trong giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật. Nhiều người có thói quen cho thêm gừng, hoa tiêu, hồi hoặc các loại gia vị để khử mùi và tăng hương vị. Tuy nhiên, việc càng cho nhiều nguyên liệu bổ dưỡng chưa chắc mang lại lợi ích như mong muốn.

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Hạn chế cho gừng vào nấu súp bồ câu

Gừng là gia vị quen thuộc trong các món hầm, nấu canh và thường được sử dụng để khử mùi tanh. Tuy nhiên súp chim bồ câu vốn dĩ rất ấm. Thịt chim bồ câu là một loại thực phẩm tốt, rất bổ dưỡng, nhưng nó cũng có tính ấm. Nếu bạn thêm gừng, một nguyên liệu cũng có tính ấm, thì hai vị nóng này sẽ kết hợp với nhau, giống như "thêm dầu vào lửa". Sau khi uống món súp này, bạn sẽ lập tức cảm thấy rát miệng và nóng cổ họng, đặc biệt là đối với những người đã bị khô miệng, khô da, và cảm giác này sẽ càng trầm trọng hơn.

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Tiếp đó, vị cay của gừng có thể gây kích ứng dạ dày và ruột. Thịt chim bồ câu vốn đã nhiều chất béo, vị cay của gừng sẽ càng kích thích hệ tiêu hóa, khiến cơ thể hấp thụ nhiều chất béo hơn. Sau khi uống, bạn không chỉ tăng cân mà còn cảm thấy nóng rát trong dạ dày.

Bệnh nhân sau phẫu thuật và những người có thể trạng yếu thường uống súp chim bồ câu vì tính chất nhẹ nhàng của nó. Gừng có vị cay và kích thích, có thể gây khó khăn cho những người cần chế độ ăn thanh đạm.

Lưu ý định lượng khi dùng hoa tiêu, hoa hồi và tiêu trắng

Hoa tiêu, hoa hồi và tiêu trắng giúp món canh thơm hơn nhưng không cần thiết phải cho quá nhiều. Đặc biệt, những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc đang cần hạn chế đồ cay, kích thích nên sử dụng ở mức vừa phải.

Việc cho thật nhiều gia vị với mục đích “tăng độ bổ” cũng không mang lại lợi ích dinh dưỡng tương ứng. Với súp bồ câu, cách chế biến đơn giản, ít dầu mỡ và vừa vị thường phù hợp hơn.

Rau bina, táo mèo

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Súp chim bồ câu giàu protein, trong khi rau bina và quả táo gai chứa axit oxalic và tanin. Khi protein và axit oxalic tiếp xúc với nhau, chúng sẽ kết tủa thành axit oxalic, chất mà cơ thể không thể hấp thụ. Điều này không chỉ cản trở quá trình tiêu hóa mà còn gây hại cho dạ dày và ruột. Thay vì cung cấp chất dinh dưỡng, nó làm tắc nghẽn hệ tiêu hóa. Nếu bạn muốn sử dụng rau bina thì nên chần rau để loại bỏ bớt axit oxalic.

Một bát súp ngon và phù hợp không nằm ở việc cho thật nhiều nguyên liệu được gắn mác “bổ dưỡng”, mà ở cách lựa chọn thực phẩm, khẩu phần và phương pháp chế biến.

Nếu muốn nấu súp bồ câu, chỉ cần chọn nguyên liệu tươi, nguồn gốc rõ ràng, sơ chế sạch và nêm nếm vừa phải. Người đang phục hồi sau phẫu thuật, mắc bệnh mạn tính hoặc có chế độ ăn đặc biệt nên tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng thay vì tự áp dụng các quy tắc “thực phẩm tương khắc”.

Theo: Sohu