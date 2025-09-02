4 món thời trang màu trung tính đáng sắm nhất vì dễ phối đồ, cứ mặc lên là sang

Trong thế giới thời trang, các gam màu trung tính như trắng, be, xám, nâu hay đen luôn được xem là bảo bối giúp người mặc trở nên thanh lịch và hiện đại mà không cần cầu kỳ. Ưu điểm lớn nhất của đồ màu trung tính chính là khả năng hòa hợp tuyệt vời, dễ phối đồ, dễ ứng dụng, phù hợp với nhiều độ tuổi và phong cách khác nhau. Vậy nên, việc sở hữu một vài item màu trung tính luôn là lựa chọn sáng suốt. Dưới đây là 4 món đồ màu trung tính nên có trong tủ quần áo mùa này.

Áo len cộc tay

Trong tiết trời se lạnh của mùa thu, áo len cộc tay là item lý tưởng để mang lại cảm giác ấm áp vừa đủ, không quá nặng nề như áo khoác dày. Những gam màu trung tính như be sáng, kem, ghi nhạt hay nâu hạt dẻ khiến chiếc áo len trở nên tinh tế và dễ dàng phối hợp với nhiều item khác.

Điểm cộng lớn của áo len cộc tay chính là tính linh hoạt, bạn có thể diện riêng để tạo phong cách trẻ trung, hoặc kết hợp cùng blazer, áo khoác dạ khi sang đông để tăng thêm phần chỉn chu. Đây là item không chỉ hợp với dân công sở mà còn phù hợp để mặc đi cà phê, dạo phố hay du lịch.

Áo sơ mi dài tay

Tủ đồ của mọi chị em đều nên có ít nhất một chiếc sơ mi dài tay màu trung tính. Sơ mi trắng hoặc be mang lại sự tươi sáng, rạng rỡ nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính. Trong khi đó, sơ mi màu nâu hay đen lại tạo nên phong cách trầm lắng, cá tính và sang trọng hơn.

Điều thú vị là sơ mi dài tay không hề giới hạn trong môi trường công sở. Bạn có thể biến tấu bằng cách xắn tay áo, kết hợp cùng chân váy, quần jeans hay quần âu để tạo ra nhiều phong cách khác nhau, từ năng động, trẻ trung đến thanh lịch, cổ điển.

Chân váy dài

Nếu phải chọn một món đồ vừa thanh lịch, vừa nữ tính thì chắc chắn chân váy dài màu trung tính sẽ là câu trả lời hoàn hảo. Chỉ cần một chiếc váy màu be, nâu hoặc đen, bạn đã có thể dễ dàng phối với áo phông, áo len hoặc áo sơ mi để diện đi làm, đi chơi hay thậm chí đi tiệc nhẹ.

Chân váy dài không chỉ tôn lên nét dịu dàng của phái đẹp mà còn giúp vóc dáng trông cao ráo, thanh thoát hơn. Đặc biệt, khi chọn chất liệu nhẹ nhàng như voan, lụa hoặc len dệt kim, chiếc chân váy sẽ vừa thoải mái vừa thời thượng, thích hợp cho nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Quần âu

Quần âu luôn được coi là biểu tượng của sự chỉn chu, và khi đi cùng gam màu trung tính, độ tinh tế lại càng được nhân đôi. Từ quần âu màu đen kinh điển đến xám tro, be nhạt hay nâu trầm, tất cả đều mang đến vẻ đẹp thanh lịch và cực kỳ dễ phối đồ.

Không chỉ dành cho chốn công sở, quần âu màu trung tính còn có thể đồng hành cùng bạn xuống phố khi mix cùng áo phông basic, blazer oversized hoặc sneakers. Nhờ đó, quần âu trở thành item đa năng, vừa sang trọng vừa trẻ trung, giúp bạn thoải mái biến tấu theo phong cách cá nhân.

Ảnh: Sưu tầm