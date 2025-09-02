5 kiểu tóc ngắn mốt nhất lúc này giúp nàng lên hương nhan sắc

Khi tiết trời chuyển sang thu, không khí trở nên dịu mát và lãng mạn hơn, cũng là lúc nhiều cô nàng muốn thay đổi diện mạo để làm mới bản thân. Trong vô vàn xu hướng làm đẹp, tóc ngắn vẫn luôn là lựa chọn thời thượng, vừa mang đến sự trẻ trung, vừa giúp gương mặt thêm thanh thoát và hiện đại.

Nếu bạn còn phân vân chưa biết chọn kiểu tóc nào, hãy tham khảo ngay 5 kiểu tóc ngắn đang được yêu thích nhất mùa thu này.

Tóc ngắn uốn cụp

Trái ngược với quan niệm cho rằng tóc ngắn uốn cụp khiến gương mặt trông già hơn tuổi, thực tế kiểu tóc này đang trở thành xu hướng hot được nhiều nàng ưa chuộng. Điểm đặc biệt của tóc ngắn uốn cụp nằm ở phần đuôi ôm nhẹ lấy gương mặt, vừa tạo cảm giác mềm mại, vừa giúp che đi một số nhược điểm, tạo cảm giác khuôn mặt nhỏ gọn hơn.

Khi kết hợp với màu tóc đen truyền thống hoặc nhuộm nâu trầm, tóc uốn cụp mang lại vẻ ngoài yêu kiều, thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng. Đây cũng là kiểu tóc rất "đa-zi-năng", phù hợp từ đi làm, đi chơi đến dự tiệc.

Tóc pixie

Nếu bạn muốn thay đổi mạnh mẽ để gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tóc pixie chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua. Kiểu tóc ngắn cắt gọn gàng này mang đến vẻ đẹp cá tính, bụi bặm và đầy cuốn hút. Tóc pixie giúp bạn nổi bật giữa đám đông, tạo sự đột phá về phong cách. Không chỉ có tính thẩm mỹ cao, tóc pixie còn rất thiết thực bởi các nàng sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian cho việc gội, sấy và tạo kiểu mỗi ngày.

Tóc bob

Trong danh sách những kiểu tóc ngắn trường tồn với thời gian, tóc bob luôn chiếm vị trí đầu bảng. Với phần đuôi cắt bằng ngay ngắn, tóc bob tạo cảm giác gọn gàng, chỉn chu và cực kỳ thanh lịch. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho nàng công sở, bởi nó mang đến sự chuyên nghiệp mà vẫn giữ nét nữ tính.

Điểm cộng lớn nhất của tóc bob là tính linh hoạt. Bạn có thể để thẳng tự nhiên để giữ nét trang nhã, hiện đại hoặc uốn nhẹ để tăng thêm phần duyên dáng. Dù biến tấu thế nào, tóc bob vẫn thời thượng và không bao giờ lo lỗi mốt.

Tóc ngắn layer không mái

Kiểu tóc ngắn layer không mái rất phù hợp với những nàng yêu thích sự gọn gàng. Phần tóc được tỉa so le tạo hiệu ứng gương mặt nhỏ gọn hơn, trong khi phần mái dài giúp tổng thể diện mạo sáng sủa và thoáng đãng.

Đây là kiểu tóc phù hợp với nhiều độ tuổi, và có thể kết hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Từ nữ tính, nhẹ nhàng cho đến cá tính, năng động, tóc ngắn layer không mái đều có thể đáp ứng.

Tóc ngắn layer mái thưa

Nếu tóc ngắn layer vốn đã trẻ trung thì khi kết hợp với mái thưa, hiệu ứng hack tuổi sẽ còn rõ rệt hơn. Tóc ngắn layer mái thưa vừa giữ được nét bồng bềnh tự nhiên, vừa giúp che đi phần trán quá rộng hoặc một số nhược điểm gương mặt. Đặc biệt, phần mái thưa mỏng nhẹ tạo cảm giác mềm mại, dễ thương và ngọt ngào. Nếu chị em muốn có diện mạo trẻ trung, năng động nhưng vẫn nữ tính, tóc ngắn layer mái thưa chắc chắn là gợi ý không nên bỏ lỡ.

Ảnh: Sưu tầm