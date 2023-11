4 món là “mỏ collagen”, nữ giới ăn vào đẹp da, giữ dáng lại tốt cho sức khỏe

Nói tới tác dụng của collagen, nhiều người chỉ nghĩ tới làm đẹp da. Tuy nhiên, collagen mang lại lợi ích về sức khỏe và làm đẹp nhiều hơn thế. Nó có tác dụng tăng sự đàn hồi da, chống lão hóa da, nhanh lành sẹo, tăng cường hệ miễn dịch, giúp xương, tóc, móng, răng chắc khỏe, giảm biến chứng ở xương, sụn, phòng ngừa loãng xương, xốp xương. Collagen có thể được coi là một loại protein phong phú nhất, chiếm tới hơn 20% lượng protein trong cơ thể, có mặt trong hầu hết các bộ phận và cần thiết để duy trì một sức khỏe tốt.

Còn khi nhắc tới thực phẩm giúp bổ sung collagen, hầu hết mọi người sẽ nghĩ tới collagen nguồn gốc động vật. Trong khi đó, ngay trong tự nhiên cũng có 4 loại thực phẩm là “mỏ collagen” thực vật tốt cho phụ nữ:

1. Rau bina

Chất diệp lục tạo nên màu xanh đậm cho rau bina rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin và thân thiện với sức khỏe của con người. Diệp lục cũng có vai trò tương tự vitamin C, giúp làm tăng tiền chất để cơ thể sản sinh collagen. Loại rau này cũng chứa chất chống oxy hóa và ngăn ngừa collagen bị phá vỡ.

Rau bina không chỉ tốt cho làm đẹp mà còn có nhiều lợi ích sức khỏe (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, bina còn nhiều nước và chất xơ nên tốt cho làn da và hỗ trợ cải thiện vóc dáng rất tốt. Ngoài tác dụng bổ sung collagen tốt cho cả da và xương, bản thân rau bina cũng rất giàu canxi, giúp xương khớp khỏe mạnh.

Những người ăn rau bina thường xuyên có làn da hồng hào, sáng bóng và có thể tránh được tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Đây còn là cách bổ sung vitamin A rất tốt cho làm chậm lão hóa da và tăng cường thị lực.

2. Mộc nhĩ

Mộc nhĩ, hay còn gọi là nấm đen, nấm mèo, nấm tai mèo, tên khoa học là Auricularia auricula. Chúng thường mọc trên những thân cây gỗ mục, ẩm ướt, lại có hình dạng giống tai người nên được gọi là mộc nhĩ - tức là tai của gỗ.

Thực phẩm này rất tốt cho sức khỏe phụ nữ, đặc biệt là với làn da. Bởi vì nó chứa hàm lượng collagen thực vật không hề thấp, cùng protein và vitamin E và khoáng chất như magie, kali, natri, đặc biệt là vitamin nhóm B. Mộc nhĩ có khả năng chống oxy hóa rất cao bởi nồng độ phenol cân bằng trong nó. Vì vậy, chị em nên tận dụng để nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong, đẩy lùi lão hóa, thanh lọc cơ thể, ngăn ngừa mụn.

Chưa kể tới, collagen trong mộc nhĩ còn có tác dụng trong hỗ trợ giảm cân. Chất keo nhầy trong mộc nhĩ kết dính các tạp chất trong hệ tiêu hóa và đẩy chúng ra ngoài cơ thể giúp ruột được sạch hơn, dạ dày khỏe hơn. Mộc nhĩ còn được xem là một loại collagen thực vật đặc biệt giúp cơ thể kịp thời thanh lọc và đào thải thức ăn.

Ăn mộc nhĩ cũng giúp giảm cholesterol máu, cải thiện sức khỏe tim mạch, “làm sạch” phổi, bảo vệ gan. Nhưng nhớ là không nên ăn mộc nhĩ ngâm lâu quá 8 tiếng.

3. Đậu bắp

Giống như các loại đậu khác, đậu bắp rất giàu amino acid. Đây là thành phần quan trọng giúp cấu tạo nên các loại protein, trong đó có collagen cho cơ thể. Lượng chất này trong đậu bắp được cho là nhiều hơn và dễ hấp thụ hơn.

Ngoài collagen đậu bắp còn giàu các chất giúp tăng cường nội tiết tố nữ (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, bản thân đậu bắp cũng là một “mỏ collagen” thực vật. Bởi chất nhầy dính trong đậu bắp được tạo thành từ polisaccarit như collagen và mucopolysacarit. Không chỉ giúp làm đẹp da, chống lão hóa mà còn có thể cải thiện nuôi dưỡng vi sinh vật có lợi cho đường ruột. Từ đó, cùng với hàm lượng chất xơ dồi dào sẽ giúp chị em giảm cân hiệu quả hơn.

Đậu bắp còn chứa hàm lượng lớn hoạt chất genistein, giúp kích thích sản xuất collagen tự nhiên, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Thành phần acid hyaluronic trong đậu bắp cũng đóng vai trò quan trọng đối với việc thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể. Tương tự, vitamin C trong đậu bắp cũng giúp tăng cường hình thành collagen ở da, lại làm trắng da, giảm mụn hiệu quả.

Chưa kể tới, đậu bắp cũng bổ sung nội tiết tố nữ rất tốt. Nó còn là thực phẩm chống lại chứng thiếu máu phổ biến ở chị em. Từ đó giúp làn da hồng hào, sức khỏe ổn định. Đương nhiên, chúng ta không thể bỏ qua tác dụng kiểm soát đường huyết, tốt cho tim mạch… của thực phẩm này.

4. Cà chua

Cà chua vốn quen thuộc với chị em trong hành trình giảm cân, giữ dáng. Không chỉ giàu nước, chất xơ, ít calo, giàu dưỡng chất mà thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin C. Chất này có khả năng tổng hợp carnitine, phân huỷ và đốt cháy các chất béo một cách hiệu quả, ngăn ngừa việc tích tụ mỡ thừa gây béo cho cơ thể. Cà chua cũng là món ăn giúp chị em nhanh no, no lâu và giảm cảm giác thèm ăn hiệu quả.

Tuy nhiên, rất nhiều người không biết rằng cà chua còn tốt cho làn da và xương khớp. Vitamin C trong cà chua chính là một thành phần quan trọng để thúc đẩy sản sinh collagen. Ăn một quả cà chua mỗi ngày có thể cung cấp tới gần 20% chất dinh dưỡng quan trọng cho quá trình tổng hợp collagen.

Cà chua đã quá quen thuộc trong thực đơn làm đẹp da, giảm cân của chị em (Ảnh minh họa)

Loại quả này cũng rất giàu lycopene - một loại chất chống oxy hóa giúp ngăn cản quá trình phá hủy collagen trong da. Cùng lúc đó còn giúp nuôi dưỡng, bảo vệ và chăm sóc làn da của bạn, giúp làn da đẹp và chậm lão hóa hơn.

Lượng canxi và vitamin K dồi dào trong cà chua giúp hình thành và giúp xương chắc khỏe. Đây cũng là thực phẩm kháng viêm hiệu quả, tốt cho tim mạch, não bộ, giảm nguy cơ ung thư nhưng lại rất dễ kiếm, giá rẻ.

Nguồn và ảnh: Sohu, Sunday More, Eat This